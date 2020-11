Iwan Rheon a joué Ramsey Bolton sur Game of Thrones, devenant l’un des méchants les plus détestés de la fiction. Son personnage joue dans l’une des scènes les plus dures de la production lorsque, dans la saison cinq, elle viole Sansa Stark lors de sa nuit de noces. Cet épisode est entré dans l’histoire comme l’un des plus mémorables par les fans, mais il a également marqué Rheon, qui a défini le tournage de la séquence comme “le pire jour” de sa carrière.

«C’était horrible. Personne ne voulait être là. Personne ne veut faire ça, mais si vous racontez une histoire, vous devez la raconter honnêtement », a déclaré Rheon à Metro. «Ils ne l’ont pas rendu sensationnel. C’était très, très difficile de la voir. C’est une chose horrible qui arrive, malheureusement. C’était le pire jour de ma carrière », a-t-il déploré.

«Quand vous coupez le doigt de quelqu’un, vous ne le voyez pas vraiment, et quand vous faites un gros plan, c’est un morceau de plastique. Nous agissons juste, ce n’est pas réel Mais il est très difficile de faire face à quelque chose comme ça, quand on voit la réalité de la situation. C’était une journée horrible. C’est quelque chose dont nous ne devrions même pas avoir à nous inquiéter, car c’est quelque chose qui ne devrait pas exister dans ce monde, mais malheureusement c’est le cas », a-t-il déclaré.

Auparavant, Sophie Turner a raconté sa version de l’enregistrement de la scène. «Au début, je n’avais pas l’impression qu’il y avait quoi que ce soit qui me distinguât de toutes les choses que Sansa traverse. Mais même si je ne pense pas que cela m’ait affecté émotionnellement, j’ai commencé à penser à la violence domestique et au viol, et cela a stimulé cette petite partie de moi en tant que militante », a-t-elle raconté dans une interview à Harper’s Bazaar en 2019.

Après la fin de Game of Thrones, Sophie Turner et Iwan Rheon se retrouvent sur un projet télévisé. Ce sera dans Le Prince, la nouvelle série animée du producteur de Family Guy où l’actrice interprètera la princesse Charlotte et l’acteur fera de même avec le personnage du prince William.

Source: Cependant