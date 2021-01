T

son médecin du matin, Zoe Williams, a révélé qu’elle attend son premier enfant avec son petit ami.

Le Dr Zoe a déclaré qu’avant de le rencontrer, elle envisageait d’essayer de concevoir via un donneur de sperme.

L’homme de 40 ans a dit Hello! magazine dans une interview exclusive: «En tant que médecin, rien de tout cela n’est nouveau pour moi, mais lorsque vous êtes le patient, l’expérience est la même que pour n’importe qui d’autre.

«Avoir mon scan a été la chose la plus incroyable. C’est tellement magique, la merveille de voir cette petite vie qui grandit en vous.

Elle a dit que lorsqu’elle a rencontré McKay, elle «envisageait d’avoir un bébé seule».

L’ancienne star des Gladiators, qui avait précédemment révélé qu’elle avait congelé ses œufs en 2018, a expliqué qu’il y avait «deux grandes ambitions» qu’elle avait pour sa vie, et «l’une était d’être médecin et l’autre d’être mère».

«Au fur et à mesure que Stuart et moi avons appris à nous connaître, je me sentais presque malhonnête et mal de ne pas parler de cette chose qui, dans les mois qui ont précédé, avait été une très grande partie de ma vie», a-t-elle déclaré.

«Alors, à notre troisième ou quatrième rendez-vous, je lui ai dit que je devais savoir quelles étaient ses intentions si notre relation fonctionnait.»

Heureusement, Stuart était sur la même longueur d’onde, il a déclaré au magazine: “Je lui ai dit qu’elle devrait avoir une sauvegarde et continuer à enquêter sur ses options, mais en même temps, j’ai dit que je pensais que ça marcherait entre nous et, si c’était le cas , J’adorerais avoir des enfants avec elle », dit-il.

La médecin a également réfléchi aux premières étapes de sa relation avec le consultant principal en recrutement qu’elle aurait rencontré au Portugal en septembre 2019.

Le Dr Zoe, qui a obtenu son diplôme en médecine de l’Université de Newcastle, a ajouté: «Si je pouvais revenir deux ans en arrière et me parler et dire que d’ici janvier 2021, vous aurez rencontré l’amour de votre vie, serez enceinte et vous aurez passé la plupart de l’année en lock-out, j’aurais dit que vous riez.