Par conséquent, la fille d’Eugenio Derbez a tenu à partager un message dans lequel elle a remercié chaque membre de sa famille populaire pour le soutien que chacun lui a apporté durant ce 2020.

“Peut-être que beaucoup doivent penser que nous sommes la” famille parfaite “et que tout est du miel sur des flocons … Et il est évident que non, puisque toutes les familles sont dysfonctionnelles, et pour rien nous sommes l’exception”, a écrit Aislinn .

Famille Derbez. (Instagram / Aislinn Derbez.)

Dans le message qu’Aislinn a partagé en réseaux il y a quelques jours, elle reconnaît le grand soutien que son père, le comédien et producteur Eugenio Derbez, porte pour elle, qu’elle a même remerciée de l’accompagner pendant les nuits de l’année où elle se sentait le plus triste.

“Merci @ederbez de m’avoir montré votre amour avec de petites actions, d’être allé en thérapie avec moi si nécessaire, pour les fois où vous êtes venu chez moi à minuit cette année pour prendre soin de moi lorsque je suis tombé malade ou que je me sentais très triste et pour de nombreux détails avec ceux qui montrent votre amour solide à votre manière », lit-on dans le post émouvant de l’actrice.

«Merci à #Kai d’être mon professeur le plus grand et le plus exigeant🧝🏻‍♀️, @alexrosaldo parce que vous êtes toujours là pour tout le monde, quoi qu’il arrive👸🏻, #aitana pour prendre soin et aimer tellement Kai🦋. @vadhird pour m’avoir emmené camper, me dorloter et me faire rire avec vos conneries🌌, @ jose_eduardo92 pour avoir été si soulagé et avoir eu tellement de plaisir “, a-t-il ajouté,