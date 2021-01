Ce ne sont pas ses conseils, la beauté de Livia Brito prise en photo | Instagram

Livia Brito s’est démarquée comme l’une des femmes cubaines préférées, du moins c’est ce que les utilisateurs d’Instagram ne laissent aucun doute, une image récente attirerait toute leur attention et c’était pour un détail spécial.

C’était dans une image où l’artiste cubaine a partagé un excellent message avec tous ses followers, vêtue d’une tenue noire moulante, la belle Livia Brito Pestana, a capturé tous les regards de ses fans les plus fidèles.

La native de Ciego de Ávila, à Cuba, a adressé un message très important à ses followers, l’une de ses nombreuses publications dédiée à ses Instagramers à qui elle a annoncé d’importants conseils.

La star de 34 ans, Livia Brito, qui se distingue par une silhouette marquée grâce à son style de vie discipliné, a également pris la tâche de partager ses meilleurs conseils qui contribuent au bien-être de tous ceux qui la suivent.

Suivez-nous sur Google Actualités et cliquez sur notre étoile

A travers la publication, le modèle a également écrit: “#aLIVIAnados je vous apporte un excellent conseiloooo!” a déclaré l’ancien collaborateur de Televisa.

Je viens de découvrir ce contrôle corporel incroyable, je vous le dis; Il n’a pas de coutures, vous pouvez donc l’utiliser avec votre tenue préférée et il a l’air super mignon et un super corps! parce qu’il vous donne le contrôle de l’abdomen, du dos et des hanches.

Sans aucun doute, le protagoniste de “Le pilote«Il est devenu la meilleure publicité pour le produit qu’il recommandait à ses fans, révélant une image de l’apparence du vêtement dans sa silhouette définie.

La meilleure chose est qu’il a de nombreuses utilisations, c’est deux vêtements en un, car il est disponible en deux couleurs et peut être utilisé comme sous-vêtement ou comme vêtement d’extérieur, ne l’aimez-vous pas? Vous pouvez l’obtenir sur www.annchery.com.co

Suivez leurs réseaux @annchery_official et @anncherymx_official pour plus de produits.

L’actrice qui a forgé sa carrière dans le monde du théâtre après avoir obtenu son diplôme du CEA de Televisa, Livia Brito s’est fait reconnaître sur les écrans en jouant dans certains mélodrames, ceux qui ont marqué sa carrière artistique, en plus de diverses apparitions dans des programmes télévisés et des séries. .

La célèbre actrice de romans dont “Cañaveral de pas! Ones”, “Une fille italienne vient se marier”, “Abismo de pas! Ón”, “Triunfo del Amor” et plus récemment des projets tels que “La Piloto” et ” Doctors: Line of Life “, s’est concentré sur de nouveaux plans après l’annulation de certaines de ses participations.

Après avoir été à la tête d’une série de controverses, Livia Brito s’est concentrée sur ses réseaux sociaux où elle s’est démarquée en tant qu’influenceuse qui inspire ses fans à mener une vie saine et à prendre soin d’eux-mêmes corps et âme.

Montrant sa grande beauté, l’histrionic partage avec ses followers une diversité de contenus allant des routines d’exercices, des soins de la peau, mais les ravit également avec des séances où elle montre les fruits de tout son travail.

D’autre part, Brito, nourrit également l’esprit de ses «aLIVIAnados» en partageant des phrases de motivation où il fait référence à des vibrations positives, à surmonter les obstacles et à aller de l’avant.

Livia Brito a commencé avec toute cette 2021 en essayant de laisser derrière elle des situations désagréables qui la conduiront à être la cible de commentaires forts.

L’un des scandales les plus notoires au milieu de l’émission de 2020 dernier, a été l’altercation avec Ernesto Zepeda, un paparazzi qu’il a attaqué pour quelques photos qu’il a prises sans son consentement.

Vous pouvez aussi lire Enveloppée de noir, Livia Brito reçoit 2021 avec session

L’attitude de l’histrionique accompagnée d’une série de commentaires dans lesquels elle parlait du Mexique et de ses habitants a entraîné une série de conséquences dans sa carrière, bien que plus tard l’actrice de cinéma et de théâtre se soit également excusée, il ne lui a pas été facile de préciser son retour à les écrans.