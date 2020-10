La campagne menant à la prochaine élection présidentielle américaine restera dans les mémoires à l’avenir pour son cours chaotique. La crise des coronavirus, la contagion de Donald Trump et ses déclarations incendiaires sur les élections elles-mêmes, le premier débat féroce et «cirque» entre les candidats démocrates et républicains … Tout cela en est venu à supposer une «somme et continue» de circonstances surprenantes, A quoi s’ajoute, en terrain plus pittoresque, la candidature insolite du rappeur Kanye West.

Le chanteur controversé et mari de Kim Kardashian a annoncé cet été qu’il se présenterait formellement aux élections, et depuis lors, à la proclamation de son programme extravagant de propositions (parmi elles, celle de structurer la Maison Blanche comme Wakanda, le pays caché de la bande dessinée). Black Panther) est allée de pair avec des spéculations de plus en plus fortes sur son déséquilibre mental (West souffre de trouble bipolaire).

Dans tous les cas, il y a plus d’une personne de renom préoccupée par les votes que le rappeur peut recevoir. Et Jennifer Aniston en fait partie. L’interprète des Amis n’a pas hésité à publier un texte sur Instagram, accompagné d’une photo d’elle-même votant par mail, dans laquelle, sur un ton très sérieux (et en plus de souligner à nouveau son soutien à Joe Biden), il a demandé à ses partisans de ne pas voter pour l’Ouest.

«Ce n’est pas drôle de voter pour Kanye. Je ne sais pas comment le dire autrement. Soyez responsable », a demandé l’interprète dans le post-scriptum de son message. Avant cette demande, l’actrice avait expliqué les raisons pour lesquelles elle avait déjà voté pour Biden et Kamala Harris: «J’ai voté pour eux car en ce moment notre pays est plus divisé que jamais. À l’heure actuelle, quelques hommes décident de ce que les femmes peuvent et ne peuvent pas faire de leur corps. Notre président actuel a décidé que le racisme n’était pas un problème. À plusieurs reprises et publiquement, il a ignoré la science… Trop de gens sont morts ».

Aniston a poursuivi son message en exhortant ses partisans à «considérer qui sera le plus touché par ces élections si nous continuons sur le chemin que nous empruntons maintenant… vos filles, la communauté LGTBQ +, nos frères et sœurs noirs, les personnes âgées avec problèmes de santé et vos enfants et petits-enfants ». L’artiste s’est également souvenu du changement climatique: “Ils seront chargés de sauver une planète que nos dirigeants ne veulent pas croire endommagée”.

Enfin, l’actrice rappelle que ces élections ne portent pas “sur un candidat ou un seul enjeu” mais sur “l’avenir de ce pays et du monde”. “Votez pour l’égalité des droits de l’homme, pour l’amour et pour la décence”, a-t-il conclu. La publication dépasse déjà les 3 millions de “ j’aime ”, y compris celles d’autres célébrités telles que Julia Roberts, Reese Whiterspoon, Naomi Campbell ou Jennifer Garner.

