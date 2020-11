Quelques jours après avoir confirmé qu’Eleazar «N» restera encore quelques semaines dans la prison du Nord pour avoir attaqué le mannequin Stephanie Valenzuela, la mère de l’acteur a rompu le silence pour approuver son soutien à son fils et parler de sa personnalité: «Ce n’est pas un mauvais garçon, il est gentil et il a toujours été un travailleur acharné ».

Melissa Sánchez a évoqué le cas de la protagoniste de Dare to dream et Miss XV à travers le compte Instagram de sa fille Zoraida Gómez, également actrice dans diverses productions de Televisa, parmi lesquelles Rebelde et Me caigo de rire se distinguent.

La mère des deux artistes a été vue calme dans la vidéo publiée, mais soulignant toujours l’amour et le soutien de ceux qui ont été détenus pendant trois semaines pour avoir frappé, mordu et probablement tenté d’étrangler le chanteur également d’origine péruvienne au début du mois de novembre.

«Ma fille Zoraida, mon fils Ali et moi sommes ici pour le soutenir. Le truc, c’est que je suis diabétique, hypertendu, je suis opéré d’un accident vasculaire cérébral, j’ai 61 ans et je ne peux pas aller lui rendre visite là où il est », a-t-il déclaré dans le clip de quelques secondes partagé lundi soir dernier.

Il a souligné que pour ces raisons, il n’a pas pu se rapprocher de l’acteur de 34 ans, mais qu’il “veut vraiment le serrer dans ses bras, l’embrasser et lui dire que je l’aime de tout mon cœur”.

Mme Melisa a également cherché à le défendre en révélant certaines caractéristiques de la personnalité d’Eleazar «N»: «Ce n’est vraiment pas un mauvais enfant, c’est un enfant doux et travailleur, il a toujours été un travailleur acharné».

Elle a indiqué que ni elle ni ses deux autres enfants ne peuvent faire de déclarations afin de ne pas entraver le processus pénal selon lequel Eleazar est persécutée dans le pénitencier situé au nord de Mexico, mais elle a profité des réseaux sociaux de sa fille pour envoyer un message. clair sur son soutien à l’ancien acteur de La Mexicana y el Güero.

«Je l’aime beaucoup et je l’aime pour toujours. Toute sa famille est là, le soutenant pour tout et pour tout », a-t-il conclu.

C’est la première fois que la mère de l’acteur se prononce sur l’affaire, puisque lors de l’audience tenue jeudi dernier, elle était contre le faire après avoir souffert de problèmes de santé, principalement avec sa tension artérielle.

Dans une autre vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, Melisa elle-même a présenté des excuses publiques pour ne pas s’être arrêtée pour parler aux médias après avoir quitté la capitale jouée la semaine dernière et a donné quelques détails sur sa situation de santé.

“Je me sens mal, je ne peux pas marcher, la pression a chuté et je ne peux même pas parler”, a-t-il déclaré dans le clip de quelques secondes.

La vie de l’acteur Eleazar “N” a radicalement changé au cours des dernières semaines. Après avoir fait partie du casting d’un feuilleton télévisé de Televisa, il a été emprisonné dans la prison du Nord pour avoir prétendument agressé son ex-petite amie, la mannequin Stephanie Valenzuela, qui a raconté des détails sinistres de la nuit qui les a marqués tous les deux pour toujours.

Il y a quelques semaines, l’acteur a été arrêté dans le quartier de Naples, à Mexico, après avoir battu, mordu et tenté d’étrangler le chanteur également d’origine péruvienne. La colère serait née des heures après avoir été commise devant certains de ses proches.

Tefi Valenzuela, comme on l’appelle également, a exprimé son intérêt à pardonner du fond du cœur à son agresseur, mais a assuré qu’il porterait le processus aux dernières conséquences car il cherche à lui donner une leçon et qu’il n’y a plus de victime dans l’histoire de l’acteur.