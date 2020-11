Ce n’était pas juste un, Harry Styles pourrait balayer les Grammys 2021 | Instagram

Le chanteur britannique Harry Styles continue de prendre le contrôle de l’industrie du divertissement et crée cette fois un précédent en étant le premier ancien membre de One Direction à être nominé aux Grammys dans lesquels il concourra entre les catégories.

Mais aussi, l’artiste s’est non seulement distingué pour être finalement inclus, mais il y en aurait trois! Possibilités: Meilleur album pop vocal, meilleure performance pop solo pour “Watermelon Sugar” et meilleur clip musical pour “Adore You”.

Il ne fait aucun doute que si cette année 2020 n’a pas été encourageante pour le monde, car Harry Styles C’était totalement le contraire, c’était sa grande année où il a révélé tout son talent pour que ça ne passe pas inaperçu.

L’Académie nationale des arts et des sciences de l’enregistrement des États-Unis dans son édition de 2021 l’a nominé dans trois catégories et il y a de fortes chances que le personnage actuel remporte l’un de ces prix convoités.

Pendant ce temps, le roi de la musique a sorti son deuxième album solo, “Fine Line” ainsi que ses chansons les plus récentes “Watermelon Sugar” et “Golden” qui sont en tête des plateformes de streaming.

Il convient de rappeler que ce n’est qu’en 2017 que l’artiste a annoncé le lancement de son premier album éponyme, en mai 2017, qui a été bien accueilli par ses fans, même si à cette époque les Britanniques n’ont pas obtenu la reconnaissance du Grammy, son album Fine Line a reçu de nombreuses distinctions.

Le succès de Fine Line ne s’est pas arrêté là mais est allé plus loin, se classant n ° 1 du palmarès Billboard 200 et a fait ses débuts en battant le record des plus grosses ventes pour un artiste masculin aux États-Unis.

Sans aucun doute, le rocker millénaire a eu un chemin de triomphe imparable que personne n’aurait imaginé après s’être lancé dans sa propre carrière dans l’industrie après avoir appartenu à un groupe qui était un phénomène dans la musique.

Et il n’est pas seulement le chanteur le plus assiégé du moment, mais l’un des plus influents de 2020 en matière de mode selon Lyst, qui a inclus d’autres personnalités telles que Beyoncé, leader RM du groupe K-pop BTS, Travis Scott, Lizzo , Kate Middleton, Chiara Ferragni, entre autres.

Mais ce n’est pas la seule liste qui a su reconnaître tout ce que Harry a pour ses fans mais aussi le magazine Vogue qui l’a récemment placé sur l’une de ses couvertures, avec laquelle Harry conquiert de nouveaux territoires.

À 26 ans, il est le premier homme à apparaître sur une couverture solo, brisant également les stéréotypes de genre en portant une robe signée Gucci, l’une des marques qui l’a amené à l’avant-garde de leurs campagnes.

En si peu de temps, il est devenu une superstar puisqu’il est un artiste qui est accompagné de compétences diverses, non seulement dans sa capacité à interpréter mais aussi à en composer un échantillon ont été celles qu’il a écrites pour Ariana Grande en plus d’autres figures.

Mais cela va plus loin car il s’est également aventuré dans le cinéma, et l’un des plus récents était le film “Dunkerque” le drame de guerre de Christopher Nolan et récemment il se prépare en tant que producteur d’un nouveau film qui abordera sa vie.

D’un autre côté, apparemment, Styles a trouvé un excellent moyen de rembourser cette charge de bonne énergie qui l’a conduit à toute sa grande renommée et a été enclin à mener des causes caritatives, c’est à partir de son premier concert qu’avec d’autres producteurs il a réussi à ajouter un grosse somme qui serait destinée à certaines organisations.

La star anglaise a vendu un million de billets pour les 89 concerts de la tournée, et grâce à un pourcentage de ces bénéfices couplé à ceux du promoteur Live Nation et de la campagne Glsen Pride, il a réussi à lever 1,2 million de dollars.