Ce qu’il craignait!, Armando Manzanero a été intubé | Agence de réforme

Maria Elena Manzanero, fille du célèbre compositeur Armando Manzanero a publié une déclaration sur la santé de son père au nom de lui et de toute sa famille dans laquelle il partage que le Yucatecan a été intubé.

Selon les propos de María Elena, son père présentait un fort épuisement physique car à tout moment et depuis son entrée à l’hôpital, il se tenait au courant de son téléphone portable répondant aux expressions d’affection de soutien de ses proches et de ses proches. Dérivé de cette situation, les médecins ont décidé que le mieux était pour Armando Manzanero et son système respiratoire de se reposer, ce sont des distractions, cherchant à favoriser son prompt rétablissement.

Même si c’est lui Compositeur du Yucatecan il a été intubé, sa famille et des spécialistes soulignent qu’il y a une amélioration du fameux état de santé. Ces dernières heures, Manzanero aurait reçu moins d’oxygénation mécanique, car ses poumons reçoivent de plus en plus d’oxygène par eux-mêmes.

Cette nouvelle peut provoquer un énorme émoi car il était devenu connu que l’auteur-compositeur-interprète de Nada personal avait exprimé son désir de ne pas être intubé si sa santé était compliquée. Cependant, María Elena Manzanero a déclaré que son père avait changé d’avis une fois à l’hôpital.

Armando Manzanero, 85 ans, a donné son consentement à être intubé et à recevoir une respiration mécanique, selon le communiqué publié dans les médias.

Ce texte indique également que c’est le 13 décembre que le yucatecan Il s’est rendu à Mérida, Yucatán pour recevoir un hommage pour sa carrière artistique et lors de cet événement, il était en parfaite santé et sans aucune trace de Covid-19. Ce n’est que deux jours plus tard que le compositeur bien-aimé a commencé à se montrer mal à l’aise et à avoir du mal à respirer lorsqu’il était à un enregistrement à Mexico.

Sa fille a déclaré qu’elle avait reçu un apport en oxygène et des soins médicaux dès le premier instant. Manzanero a commencé à être soigné à domicile, mais apparemment les choses se sont compliquées et il a été admis à l’hôpital le 17 décembre, deux jours seulement après avoir reçu le diagnostic.

Ce qui a énormément alerté ses partisans, c’est que l’interprète a utilisé des appels vidéo pour parler avec ses proches et leur demander qu’au cas où sa santé se compliquerait, il n’était pas intubé et ils le laissaient partir.

Son ami proche, Carlos Cuevas, a déclaré que l’auteur-compositeur-interprète savait que la plupart des personnes intubées ne survivent pas ou ont des conséquences, et il a assuré: Armando Manzanero Je ne voulais pas traverser cette situation.

Cuevas a partagé qu’en raison du temps d’incubation et des mesures sanitaires qui ont été suivies lors de l’hommage à Mérida, il ne pense pas que ce soit à cet endroit que le célèbre homme de 85 ans a acquis le Covid-19. Il a souligné que la distance saine et l’utilisation des masques faciaux étaient respectées à tout moment et que l’enseignant Manzanero a fourni un excellent spectacle lors de l’événement où il était présent.

Selon le communiqué, la santé du compositeur du Yucatan s’améliore malgré son âge avancé et les complications du diabète. Il a souligné que le célèbre homme a fait preuve d’une force extraordinaire depuis son entrée à l’hôpital et qu’ils attendent le prompt rétablissement d’Armando Manzanero.

Un autre personnage qui combat également le coronavirus Et ce n’est pas passer un bon moment, c’est le producteur Juan Osorio, qui a partagé qu’il avait même dit au revoir à ses enfants et petits-enfants après avoir pensé qu’il ne lâcherait pas la bataille et se trouverait en crise respiratoire pendant quelques jours.