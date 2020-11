Le président élu Joe Biden prévoit de faire pression pour un autre projet de loi sur les chèques de relance lorsqu’il entrera en fonction, s’il n’est pas adopté avant cette date. Les plans de Biden dans ce domaine sont amorphes car la question est une cible si mouvante, mais certaines choses concrètes se maintiennent à mesure que sa présidence se rapproche.

Biden a publié des plans politiques pour l’homme sur les questions clés de l’élection présidentielle de 2020, y compris de nombreuses idées pour la pandémie de coronavirus. Cela signifie adopter un autre plan de relance, bien que Biden n’ait pas été en mesure de déterminer ce que cela signifiera tant qu’il n’aura pas compris avec quoi il travaille. D’une part, il y a toujours une chance que le Congrès américain parvienne à adopter un projet de loi de relance avant janvier – bien que les experts disent que les chances semblent minces. D’autre part, Biden ne sait pas quel parti contrôlera le Sénat américain lorsqu’il entrera en fonction, ce qui pourrait façonner ses plans de plusieurs manières.

En général, Biden a soutenu les idées du parti démocrate pour un autre contrôle de relance – il a fait l’éloge de la loi HEROES, à la fois dans sa forme originale et sa forme révisée actuelle. Cependant, il a également fait de grandes promesses sur ses capacités à atteindre l’autre côté de l’allée et à faire des compromis avec les républicains, il semble donc probable qu’un plan Biden engloberait également bon nombre de leurs priorités.

Quoi qu’il en soit, les Américains ont désespérément besoin d’une aide financière supplémentaire pour survivre à la pandémie de coronavirus. Les économistes conviennent généralement que davantage de mesures de relance stimuleraient l’économie en attendant un vaccin COVID-19. Voici un aperçu du plan de Biden pour le test de relance.

Contrôles de stimulation

(Photo: Illustration de William Thomas Cain / ., .)

Le plan de Biden intégrerait une autre série de paiements d’impact économique, ou chèques de relance, comme on les appelle généralement. Ces paiements directs ont été une énorme aubaine de la loi CARES en mars, et les plans républicain et démocrate présentent à peu près le même régime d’éligibilité et de distribution. Biden n’a pas dit qu’il souhaitait que les chèques soient différents, il semble donc qu’il favorise le système décrit dans la loi révisée sur les héros.

prevnext

Chômage

(Photo: Spencer Platt / .)

Les plans de reprise économique de Biden indiquent qu’il ferait pression pour une amélioration des allocations de chômage, bien qu’ils n’entrent pas dans les détails sur ce à quoi il veut que ces prestations ressemblent. Selon toute vraisemblance, Biden a intentionnellement laissé cet aspect du plan ouvert en sachant qu’il devrait négocier avec les républicains, qui étaient fortement en désaccord avec les propositions de chômage des démocrates.

La loi CARES a ajouté 600 $ de plus par semaine aux chèques de chômage dans tout le pays de mars à fin juillet, et les législateurs n’ont pas été en mesure de proposer une alternative depuis lors. Les républicains affirment souvent que c’est trop d’argent, donc c’est peut-être un domaine dans lequel Biden tente de faire des compromis. Cependant, jusqu’à présent, les démocrates de la Chambre ont résisté à une baisse du montant ne serait-ce que d’un centime.

prevnext

Sécurité sociale

(Photo: Justin Sullivan / .)

Le plan de Biden est unique dans son appel à une augmentation des contrôles de sécurité sociale en raison de la pandémie de coronavirus. Il ajouterait 200 $ par mois aux paiements que les bénéficiaires de la sécurité sociale reçoivent – une mesure qui n’a pas été incluse dans la loi CARES ou dans l’une des principales propositions de secours depuis.

prevnext

Prêts étudiants

(Photo: JIM WATSON / . via .)

En mars, la loi CARES a accordé une abstention sur les paiements de prêts étudiants fédéraux jusqu’à la fin du mois d’août, et le président Donald Trump a ensuite prolongé cette abstention jusqu’à la fin de 2020. Tel qu’il est écrit maintenant, le plan de Biden prolongerait cette abstention jusqu’à la fin de Septembre 2021, ou peut-être plus, selon le moment où le projet de loi est adopté.

Le plan de Biden va encore plus loin, cependant, en offrant carrément une annulation de prêt étudiant d’au moins 10000 $ aux contribuables éligibles. Ce plan a déclenché un énorme débat au cours de la semaine dernière, mais Biden est resté ferme sur l’idée.

prevnext

Traitements COVID-19

(Photo: Jane Barlow – Piscine WPA / .)

Un autre aspect essentiel du plan de Biden est de rendre le test et le traitement COVID-19 accessibles à tous sans frais supplémentaires. Cela inclurait les vaccins lorsqu’ils seront finalement disponibles. La logistique de ce plan impliquerait de travailler avec les sociétés pharmaceutiques et avec les gouvernements des États et locaux pour coordonner les centres de traitement et les plans de distribution.

prevnext

Plus de programmes

(Photo: Tom Pennington / .)

Le plan de Biden comprend également plus de financement d’urgence pour les petites entreprises, plus d’argent pour les gouvernements des États et locaux, et un programme accordant un congé de maladie d’urgence à tous les travailleurs américains, quelle que soit la politique de l’entreprise. Beaucoup de ces idées sont conformes à la proposition démocrate la plus récente, bien qu’elles puissent être légèrement modifiées pour refléter l’influence d’un président démocrate.

prevnext

Contrôle du Sénat

(Photo: Win McNamee / ., .)

Le sort du Sénat américain, qui est actuellement contrôlé par le parti républicain, est crucial pour tous les projets de Biden. L’élection présidentielle de 2020 a accordé 50 sièges aux sénateurs républicains, 46 sièges aux sénateurs démocrates et a envoyé deux sièges au second tour des élections en janvier, selon un rapport de CBS News. Il y a également deux sièges occupés par des Indépendants alignés sur les démocrates.

Si les démocrates remportent ces deux scrutins, ils seront à peine en mesure de prendre le contrôle du Sénat, puisque le vice-président pourra servir de vote décisif. Cela ouvrira un monde de possibilités aux démocrates pour adopter une grande législation – y compris le plan de relance. En revanche, si les républicains conservent le contrôle, il faudra beaucoup plus de compromis.

prev