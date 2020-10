Ce que Lucía Méndez se souvient de la plupart des scènes avec Eduardo Yáñez | Instagram

Dans l’une des interviews avec l’actrice Lucía Méndez, la célèbre actrice et chanteuse a révélé qui était l’artiste avec qui elle a joué dans les meilleures scènes de baisers sur petit écran, surprenant tout le monde en révélant qu’Eduardo Yañez était l’un des meilleurs. il savait embrasser.

L’histrionique, qui s’est démarquée pendant de nombreuses années dans le jeu d’acteur et a partagé la scène avec les acteurs les plus acclamés, a fait une confession qui a laissé tout le monde étonné après avoir révélé celle de toutes les célébrités avec lesquelles elle a été, Eduardo Yanez est le meilleur embrasseur: «Donnez un baiser de sucette», a-t-il décrit.

La célèbre protagoniste de “La Colorina”, les mélodrames “L’étrange retour de Diana Salazar” qui se sont fait connaître à l’intérieur et à l’extérieur du Mexique ainsi que d’autres productions dans lesquelles elle a également partagé des crédits avec différents hommes de premier plan, Eduardo Yañez est l’un d’entre eux avec qui crédits partagés dans “Marielena“, en plus d’avoir des liens romantiques.

Celui qui sait très bien embrasser est Eduardo Yáñez, qui donne la tétine. Il t’embrasse ici (partie supérieure de la lèvre), puis il t’embrasse ici (partie inférieure de la lèvre) », a révélé Lucía Méndez.

La histrionique, Lucía Méndez a révélé plus de détails sur sa façon de baiser puisqu’elle le souligne, ses baisers ne tombent pas dans le vulgaire car elle ne donne pas le soi-disant “French kiss”, qui implique les lèvres et la langue, a-t-elle précisé.

A aucun moment il ne t’embrasse parce que ce serait grotesque, a déclaré le chanteur.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

De la même manière, la chanteuse a abordé la question de certaines de ses autres relations, comme celle qu’elle a eue avec l’acteur Salvador Pineda, dont elle souligne, les deux fonctionnaient toujours très bien et, surtout, elle ressentait une profonde admiration pour sa mère.

Nous travaillons toujours très confortablement et il a été mon petit ami pendant un moment. J’avais une mère si belle et divine, une dame avec une classe et une catégorie, je l’aimais », se souvient Lucia.

Également, Lucia Mendez Il a rappelé les raisons qui les ont amenés à mettre fin à leur relation, qui, selon lui, diminuait en raison de la quantité de travail et que les deux voyageaient constamment.

Notre relation s’est refroidie parce que je suis parti en voyage, quand vous voyagez, tout est perdu, mais j’ai vraiment apprécié ma fréquentation avec Salvador Pineda parce qu’il était très beau, un très bon acteur et un grand sens de l’humour, a-t-il commenté.

L’artiste aujourd’hui âgée de 65 ans était initialement considérée comme l’un des plus beaux visages de la télévision et, même à ce jour, elle conserve encore une partie de cette grande personnalité.

L’histrionique a épousé Arturo Jordan et Pedro Torres, le dernier père de son fils unique, Pedro Antonio Torres, qui a hérité de la beauté et du talent de ses parents, qui se consacre aujourd’hui à la production et vit à Los Angeles, en Californie.

Pedro Antonio a grandi entre caméras et réflecteurs car dès son plus jeune âge, il a assisté à des forums d’enregistrement avec ses parents, ce qui susciterait son souci de suivre le chemin de ses parents bien qu’il se soit transformé en production tout comme son père et qu’il réalisateur, producteur et réalisateur de publicités, courts métrages et vidéos.

Il a eu l’opportunité de travailler aux côtés de personnalités telles que Juan Magán, Joe Montana et Julión Álvarez. Quant à l’actrice, elle a décidé de se consacrer corps et âme à son fils, qui est son adoration, que l’on peut également voir sur le compte Instagram de l’histrionique où elle partage plusieurs images à côté de son fils.

Vous pouvez aussi lire des semaines pleines de polémique, Lucía Méndez a même pris un bisou

Mendez et le seul fruit de son deuxième mariage montrent à quel point ils s’entendent bien et à quel point ils apprécient le temps qu’ils partagent ensemble.