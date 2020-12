Ce que Ninel Conde aura de son fils ce Noël, juste une photo | Réforme

Noël amer! Ninel Conde sera comme ça, car la belle actrice souffre de ne pas avoir son fils dans ses bras et, comme on l’a dit, son ex Giovanni Medina lui permettra de voir son fils uniquement en photographie.

El Bombón a récemment demandé Giovanni médina pour vous permettre de voir votre enfant comme un cadeau de Noël en ces temps d’amour, de paix et de pardon; Cependant, son ex-partenaire a répondu via les réseaux sociaux et exactement avec son fils Emmanuel, en supposant qu’il est à ses côtés.

Giovanni Medina a partagé une photo très émouvante sur Instagram, où vous pouvez voir comment il profite de Noël aux côtés de son fils, que Ninel Conde n’a pas pu voir et étreindre depuis longtemps. Sur la photo, le garçon peut être vu assez heureux et souriant à côté de son père, à la fois entouré de symboles de Noël et envoyant de beaux vœux aux internautes pour les dates.

Nous vous souhaitons un très # Joyeux Noël que l’Amour de Dieu abonde dans votre Coeur, a écrit Giovanni Medina à côté de l’image.

Face à la polémique avec Ninel, Medina préfère montrer son fils et a reçu des commentaires positifs dans la boîte de commentaires, en plus de plus de 6000 j’aime ça.

Ninel Condé et Giovanni Medina font face à la garde de leur fils, depuis que cela a commencé, l’ex de la belle chanteuse n’a pas permis à l’actrice de voir et de tenir son fils dans ses bras.

Ce procès est devenu vraiment médiatique et récemment la célèbre femme a été accusée d’avoir donné à son fils des médicaments pour le faire dormir et ne pas la déranger. Cependant, tout n’est pas contre Ninel, puisqu’un audio est apparu dans lequel vous pouvez entendre comment Medina est censée être d’accord avec le conducteur de l’artiste pour la faire mal paraître et gagner dans le combat pour son fils.

La chanteuse n’a cessé d’exprimer son chagrin de ne pas être à côté Emmanuel et malgré les critiques, il continue de se battre. Cependant, des rumeurs ont récemment émergé qui l’ont laissée assez mal en point, car elles disent que la belle femme avait rendez-vous pour voir son petit fils par appel vidéo, rendez-vous auquel elle n’a pas assisté, laissant Emmanuel debout.

Quelque chose qui n’a pas très bien quitté la chère Chocolat C’est qu’elle a récemment épousé l’homme d’affaires Larry Ramos. Quoique devant la loi, en audience, Ninel Conde a assuré qu’elle était célibataire, puisqu’elle avait une cérémonie religieuse, mais pas civile; il réfléchit probablement à la stratégie pour récupérer son fils.

Le célèbre mariage a fait sensation, car il était supposé qu’il aurait lieu, tandis que la chanteuse a assuré que ce ne serait pas le cas parce qu’elle voulait que ce soit le cas lorsque l’éventualité Covid-19 serait passée pour faire quelque chose de vraiment spectaculaire.

Après la sortie de la vidéo assurant qu’il ne se marierait pas, les images du mariage de Ninel Conde et Larry Ramos et la spéculation a commencé qu’il avait été vendu. Au début, El Bombón a commencé avec la promotion pour le faire passer en streaming sur les réseaux sociaux et ils vendaient les accès; mais plus tard, une station de télévision lui a offert une bonne offre et il a fini par accepter.

Depuis que Ninel a commencé sa relation avec Larry, les rumeurs ne se sont pas arrêtées, car il y a ceux qui prétendent qu’elle a commis une fraude sur Alejandra Guzmán et que l’homme d’affaires n’est pas une bonne personne. De son côté, Mhoni Vidente a souligné que bien qu’ils soient très amoureux, la lune de miel sera bientôt terminée, puisque Larry Ramos devra faire face aux conséquences de ces actes.