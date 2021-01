La saison 3 de Cobra Kai est sortie vendredi sur Netflix, suscitant l’enthousiasme des téléspectateurs. Les fans du spin-off de Karate Kid ont passé toute la saison et ont atteint la finale explosive. Maintenant, ils ont commencé à demander plus d’informations sur les futurs épisodes. Ils veulent savoir à quoi s’attendre de la quatrième saison et quels personnages majeurs de la franchise Karate Kid feront surface.

Alors que les showrunners de Cobra Kai restent discrets sur ce qui se passera pendant la saison 4 de la série centrée sur le karaté, certains détails sont disponibles. Plus précisément, certains personnages rejoindront la série, tandis que d’autres reviendront probablement. De plus, les créateurs ont établi un calendrier pour le moment où la série commencera la production et arrivera finalement sur le service de streaming.

Renouvellement

COBRA KAI NE MEURT JAMAIS! Netflix a officiellement renouvelé #CobraKai pour la saison 4! Https: //t.co/6Z4ox6l2lc pic.twitter.com/Wc8jFJSlCN – ComicBook.com (@ComicBook) 2 octobre 2020

Avec la troisième saison de Cobra Kai taquinant de grandes choses dans le futur, les fans espèrent qu’il reviendra pour une autre année. Netflix a confirmé que cela allait se produire en renouvelant l’émission en octobre. Cependant, une nouvelle saison n’était pas garantie. Les deux premières saisons devaient d’abord bien fonctionner après le passage au service de streaming.

“Quand nous avons déménagé à Netflix, ils nous ont fait ouvrir une salle d’écrivains avec nous espérant tous que nous ferions une saison 4”, a tweeté le showrunner Jon Hurwitz. “Cela dit, le spectacle devait bien fonctionner pour que nous soyons officiellement repris.” Cobra Kai a immédiatement trouvé un nouveau public après être passé à Netflix et a incité le renouvellement.

Statut de production

Dernier jour de la salle des écrivains de la saison 4. 14 semaines avec certaines de mes personnes préférées dans le monde. Les scripts arrivent. Excités, nous aurons tout écrit et peaufiné au moment où nous commencerons le tournage. Ça va être une autre saison! #cobrakai #cobrakaionnetflix pic.twitter.com/a5xBaZcOLZ – Jon Hurwitz (@jonhurwitz) 23 octobre 2020

Avec la saison 3 déjà apparue sur Netflix, les téléspectateurs se demandent maintenant quand la saison 4 sera diffusée. L’émission est actuellement en pré-production mais n’a pas encore commencé le tournage. On s’attend à ce que les acteurs et l’équipe commencent le processus en janvier 2021 avec une date de fin prévue pour avril 2021. Hurwitz a révélé à la fin octobre que les scripts seraient tous prêts pour le début du tournage.

Caractères de retour

Big ups à Cobra Kai Saison 3 ramenant Ali, Chozen et Kumiko du premier et du deuxième film.😁😁😁 pic.twitter.com/YzM4EZYBNS – Screw You Reviews (@ McSincere4000) 1er janvier 2021

L’un des moments les plus excitants pour les fans de Cobra Kai est venu sous la forme d’Ali (Elisabeth Shue) qui a finalement fait ses débuts. Elle est apparue dans deux épisodes et a passé du temps avec ses deux anciens intérêts amoureux dans Daniel LaRusso et Johnny Lawrence. On ne sait pas si Ali reviendra officiellement pour un autre arc dans la saison 4, mais les fans s’attendent à ce qu’elle revienne dans la série en raison de quelques moments tendres à la fin de la saison 3.

La saison 3 a également vu le retour de Kumiko (Tamlyn Tomita) et Chozen (Yuji Okumoto) de The Karate Kid Part II, mais on ne sait pas si l’un ou l’autre des personnages sera dans la saison 4, ce qui les verrait peut-être traverser l’étang pour rendre visite à Daniel aux Etats-Unis.

Nouveaux ajouts à la distribution

Une si bonne saison! Encore une fois, vous pouvez télégraphier où tout se passe mais c’est tellement satisfaisant. Vous savez que Terry Silver et (peut-être) Mike Barnes viendront la saison prochaine. Bon sang, ils pourraient aussi bien récupérer Hilary Swank que Julie Pierce. Quoi qu’il en soit, je suis là pour ça! #CobraKai pic.twitter.com/oHJYzzo9FI – Donelle Gebon (@DonPstar) 2 janvier 2021

La finale explosive de la saison 3 a fait croire aux fans que Terry Silver, le méchant de Karate Kid III, fera son apparition dans la saison 4. Hurwitz n’a pas officiellement confirmé cet ajout au casting mais a suscité l’enthousiasme avec des commentaires taquins. Cependant, Silver n’est pas le seul ajout potentiel à la liste. Hurwitz a également expliqué que le personnage d’Hillary Swank, Julie Pierce, est également une possibilité.

“Dans notre salle d’écrivains, nous parlons littéralement de tous les personnages qui sont apparus dans le Miyagi-verse, il est donc évident que nous avons parlé de Julie Pierce”, a-t-il déclaré à Cinema Blend. “Quant à savoir si elle reviendra ou non dans la série, c’est quelque chose que vous devrez juste attendre pour le savoir.” Il a également évité de révéler si les créateurs avaient contacté Swank.

Date de l’air

J’ai regardé la saison 3 du début à la fin en une seule séance. M’a vraiment donné toutes les sensations. J’ai hâte pour la saison 4. Travail bien fait !!! #CobraKai pic.twitter.com/DEhCOmFsAn – Niki McDonald (@ NikiMac22) 1er janvier 2021

Quand la saison 4 de Cobra Kai frappera-t-elle Netflix? C’était une question importante sur les réseaux sociaux après que les téléspectateurs aient passé toute la saison en peu de temps. Ils ont exprimé le désir d’apprendre les réponses à certaines des plus grandes questions et ont dit qu’ils ne voulaient pas attendre longtemps. Les showrunners n’ont pas encore de date exacte, mais Hurwitz a déclaré que les fans pouvaient s’attendre à la nouvelle saison environ un an après la saison 3. Cette chronologie placerait la date autour du 1er janvier 2022.

Scénario

La meilleure équipe depuis The Avengers #CobraKai pic.twitter.com/CBrV3Yv74Q – S.Carter (@ ThaHustleMan330) 3 janvier 2021

Il y a plusieurs grands moments attendus pour la saison 4 quand elle atteindra finalement Netflix. Silver pourrait faire équipe avec John Kreese pour combattre Lawrence et LaRusso, mais les fans ne savent pas avec certitude si cela se produira. Ce qu’ils savent, c’est que le 51e tournoi de karaté All-Valley devrait jouer un rôle. Les deux anciens rivaux se sont associés à la fin de la saison 3 pour affronter le dojo Cobra Kai de Kreese, organisant une bataille épique dans le futur.

Saison 5

Alors que de nombreux fans se concentrent sur la saison 4 et sur la question de savoir si Terry Silver rejoindra la série, d’autres regardent encore plus loin dans l’avenir. Ils veulent savoir si Cobra Kai aura une cinquième saison. Ces fans veulent que la série continue d’avancer et d’ajouter de plus en plus de personnages des films Karate Kid. Hurwitz ne sait pas s’il y aura une cinquième saison, mais il a établi une feuille de route pour savoir où l’histoire pourrait aller.

“Nous avons des projets au-delà de cela. Nous n’avons pas eu de discussions fermes avec Netflix pour savoir quand la série se terminera, mais nous avons exprimé que si à leur fin il y a une période de temps où ils se disent: ‘C’est assez de ce Cobra Kai business, «pour nous donner un avertissement afin que nous puissions conclure les choses de manière appropriée», a-t-il déclaré à Cinema Blend. “Je pense que nous allons avoir la bonne quantité de piste pour le faire d’une manière qui va être épanouissante pour les fans et laisser les personnages dans un endroit épanouissant proche de l’histoire avec un potentiel pour plus d’histoires plus tard. . “

