Lors du chaos qui s’est produit mercredi au Capitole américain, une femme, Ashli ​​Babbitt, a été tuée par balle dans le bâtiment. Babbitt, un partisan de Donald Trump, aurait reçu une balle dans la poitrine alors qu’il était au Capitole. Elle a ensuite été soignée pour sa blessure, mais il a été rapporté plus tard qu’elle était décédée.

Mercredi, une foule d’individus, composée de partisans du président Trump, s’est rendue dans le Capitole, conduisant le bâtiment à être verrouillé. De nombreux émeutiers ont pénétré à l’intérieur du bâtiment, provoquant le chaos et pillant les lieux. Au milieu du chaos, une femme, identifiée plus tard comme Babbitt, a reçu une balle dans la poitrine au Capitole. Son mari, qui n’était pas sur les lieux, a confirmé plus tard que sa femme avait été tuée lors de l’incident. Le correspondant de CNN à la Maison Blanche, Kaitlan Collins, a obtenu une citation de la belle-mère de Babbitt, qui a déclaré qu’elle ne savait pas pourquoi sa belle-fille avait décidé de participer à l’émeute du Capitole.

Selon le New York Times, Babbitt était de San Diego et a travaillé dans l’armée de l’air pendant plus d’une décennie. La publication a rapporté qu’elle travaillait auparavant dans le domaine de la sécurité dans une centrale nucléaire et qu’elle dirigeait depuis une société d’approvisionnement en pool. Sur les réseaux sociaux, elle a fréquemment partagé son soutien à Trump. Elle a également publié des messages liés aux théories du complot de QAnon et lancé des tirades contre l’immigration, la drogue et les dirigeants démocrates de Californie. Le NYT a rapporté que ceux qui étaient proches de Babbitt étaient choqués qu’elle soit impliquée dans cette situation.

Le mari de Babbitt, Aaron Babbitt, a déclaré à une filiale de Fox à San Diego qu’il avait envoyé à sa femme un SMS environ 30 minutes avant la fusillade. Il a dit qu’elle n’avait jamais répondu. Roger Witthoeft, le frère de Babbitt, a déclaré qu’elle n’avait pas dit à la famille qu’elle allait à Washington DC. Cependant, il a également déclaré qu’il n’était pas surpris de voir qu’elle faisait partie de la situation qui se déroulait. Witthoeft a déclaré: «Ma sœur avait 35 ans et a servi 14 ans – pour moi, c’est la majorité de votre vie adulte consciente. Si vous avez l’impression d’avoir donné la majorité de votre vie à votre pays et que vous n’êtes pas écouté, c’est une pilule difficile à avaler. C’est pourquoi elle était bouleversée.