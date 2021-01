Cela fait un moment que nous n’avons pas entendu la demi-sœur franche de Meghan Markle, mais malheureusement pour la duchesse, il semble que nous en entendrons beaucoup plus parler d’elle en 2021.

(Samantha Markle a monté une autre attaque verbale contre son célèbre frère / Channel 5)

Selon l’éditeur Barnes & Noble, les 330 pages des mémoires de la bombe promettent d’exposer «des vérités cachées sur sa famille, alors qu’un conte de fées royal tombe des torchons». Pourtant, la duchesse a insisté sur le fait que Samantha la connaissait à peine.

De l’histoire de Samantha à attaquer sa sœur à ce que l’on attend du livre, voici tout ce que vous devez savoir.

Qui est Samantha Markle?

Le côté paternel de la duchesse de la famille a toujours eu une réputation pour les photos de paparazzi prévues, les romans révélateurs et les fils Twitter explosifs et sa demi-sœur Samantha ne fait pas exception.

L’homme de 56 ans est l’aîné de Meghan de 17 ans et la fille aînée du père de Meghan, Thomas Markle, de son premier mariage. Son nom est Samantha Grant, mais elle s’appelle Samantha Markle sur Twitter et vit dans la ville endormie d’Ocala, en Floride.

Elle est auteure, scénariste et conseillère, souffre de sclérose en plaques et utilise un fauteuil roulant.

(Samantha Markle demande à Meghan de tendre la main à leur père)

Elle n’a pas vu sa demi-sœur royale depuis 2008, mais attaque régulièrement la duchesse sur Twitter, la qualifiant de «sans cœur», «illusionnément absurde» et «grimpante sociale superficielle» pour ses 6000 abonnés.

En 2018, elle a été refusée aux portes du palais de Kensington après être arrivée à l’improviste pour voir la duchesse et l’année dernière, elle a attaqué sa demi-sœur dans The Sun, l’accusant de «déchirer la famille royale comme une tornade» et «d’utiliser» eux pour atteindre la gloire et la fortune.

De quoi parle le livre?

Le livre, qui devrait être publié le 17 janvier, serait en préparation depuis quatre ans. Depuis que le duc et la duchesse de Sussex se sont réunis en 2016, Samantha parle des mémoires sur lesquels elle travaille sur le fait de grandir avec son frère.

Pendant des années, il a provisoirement été intitulé “ Le journal de la sœur de la princesse Pushy ” et récemment, il a été confirmé par l’ajout de la “ Partie 1 ” – combien de parties suivront reste à voir.

Le livre arrive à un moment angoissant pour La duchesse, dont les avocats devraient saisir la Haute Cour ce mois-ci dans le cadre de sa bataille pour la protection de la vie privée contre Associated Newspapers pour avoir publié des extraits d’une lettre qu’elle a écrite à son ancien père Thomas Markle en 2018.

(Barnes et Noble)

Cette semaine, Samantha a déclaré au Sun que son livre n’était pas un mémoire révélateur sur Meghan, mais qu’il mettrait son frère mal à l’aise.

Elle a déclaré que la famille royale britannique ne serait pas «mécontente» du livre de 330 pages. «Il y a quelque chose pour tout le monde. Ce fut un voyage intéressant.

“Il traite de ma vie et de mon point de vue sur plusieurs problèmes sur la route alors qu’ils se croisent avec cet événement royal de l’histoire”, a déclaré Samantha. “Il se passait énormément de choses alors que ce conte de fées royal tombait des torchons.

“Comment cela nous affecte en tant que personnes et comment le monde a réagi et ce que cela signifiait vraiment pour nous en tant que famille. Il se passait beaucoup de choses à huis clos que le monde ne savait pas.”

(Le prince Harry Meghan Markle se tient ensemble pour leur mariage à la chapelle St George / . / .)

Elle a ajouté: «Cela n’a jamais été une histoire qui raconte tout. Tout ce que le lecteur recherche, il y en a pour tous les goûts et j’espère que le monde l’aimera. Je pense que la famille royale l’aimera et l’appréciera et rien avec quoi ils devraient être mal à l’aise. J’espère qu’ils le trouveront chaleureux, drôle, honnête et sincère.

«Je l’ai écrit respectueusement en sachant qu’ils le verraient et ne craignant pas qu’il y ait quelque chose dont ils seront mécontents.»

Samantha a confirmé qu’elle n’avait pas parlé du livre à Meghan. «Je ne sais pas comment joindre Meghan et je n’ai jamais reçu une copie de Finding Freedom de sa part par la poste», a-t-elle déclaré, faisant référence au livre révélateur de l’année dernière dont le duc et la duchesse de Sussex étaient accusés. aider à écrire.

(Samantha Markle)

«Les gens qui n’ont rien à cacher n’ont rien à craindre. La vérité est la vérité. Le niveau de confort de chacun est là où la vérité est une priorité ou non pour l’individu.

“Meghan sera là-dedans. Je ne sais pas si elle sera à l’aise avec ça. Certaines choses qu’elle fera et d’autres qu’elle ne voudra pas. C’est juste et équilibré. Naturellement, certaines choses qu’elle aimera et certaines choses qu’elle a gagnées” t.

«La vérité est plus étrange que la fiction et je me suis fondée sur la vérité. Cela n’a jamais été censé être un révélateur claquant et être frivole et dénué de sens.

Que pense Meghan?

Selon le Telegraph, la duchesse a précédemment décrit les affirmations de Samantha comme «absurdes» et insiste sur le fait que sa demi-sœur la connaît à peine.

Des amis proches auraient déclaré au Daily Mail que Meghan avait le sentiment d’être «exploitée» par sa sœur et quand elle a entendu parler du livre pour la première fois, elle aurait été «en larmes».

(Harry et Meghan à Londres en juillet 2018 / PA)

Les fans ont rapidement soutenu la duchesse sur les réseaux sociaux. Un utilisateur de Twitter a écrit: “Imaginez avoir un frère comme Samantha Markle.”

Un autre a déclaré: “#SamanthaMarkle est dégoûtant. Laissez déjà votre sœur et sa famille seules. Comment pouvez-vous publier un mémoire alors que vous n’êtes même pas dans sa vie.”

Un troisième a posté: “C’est triste que certaines personnes utilisent leur famille pour attirer l’attention AKA Samantha Markle … On dirait qu’elle va sortir un livre racontant tout avec des bombes sur Megan? Triste … juste triste … tout pour une certaine renommée et fortune Certaines personnes ont besoin de grandir. “

The Diary of Princess Pushy’s Sister Part 1 sort aux États-Unis le 17 janvier