Le vice-président Mike Pence et le candidat démocrate à la vice-présidence Kamala Harris s’affronteront dans un débat mercredi soir, et les médias sociaux sont déjà en effervescence. Pence, qui court aux côtés du président Donald Trump, et Harris, qui court avec l’ancien vice-président Joe Biden, sont prêts à discuter de nombreux problèmes auxquels les États-Unis sont confrontés aujourd’hui. Les sujets incluront probablement la pandémie de coronavirus, la Cour suprême et si chaque candidat est prêt à assumer les fonctions du POTUS s’il quitte ses fonctions.

Alors que les campagnes se préparent pour l’événement, qui se tient au Kingsbury Hall de Salt Lake City, dans l’Utah, le public américain exprime ses opinions et ses prédictions en ligne. Certains ont des préférences claires, tandis que d’autres espèrent que le couple est grillé sur certains des sujets les plus graves, y compris la récente hospitalisation du président Trump au COVID-19. Ailleurs, d’autres sont juste déjà pour que le débat soit terminé et le premier débat présidentiel chaotique. Faites défiler pour lire ce que certaines personnes disent sur Twitter.

Je suis aussi avec Kamala. Ont été depuis le début. Elle va devenir une excellente vice-présidente. – 👠CAM BIDENHARRIS 27 jours portent un masque (@camcath) 7 octobre 2020

Je suis très inquiet à ce sujet! Personne ne devrait entrer dans une pièce intérieure avec ces personnes à ce stade. Ils ont propagé la maladie et ont menti sur les précautions. Quelle situation insondable tout cela est. – Peri Pakroo (@PeriPakroo) 7 octobre 2020

Parce qu’ils pensent qu’ils sont plus importants que nous et qu’ils ne prennent aucun risque! Ils ne veulent pas avoir de germes républicains «dégueulasses»! – MAX (@marisa_adrian) 7 octobre 2020

Le fait de me préparer à regarder le débat de ce soir m’a fait penser que des débats devraient être nécessaires si vous vous présentez à une charge publique. Trop de politiciens qui se présentent ici pour devenir législateurs évitent les débats qui tentent de se cacher de la responsabilité. Aussi, comment les gens sont-ils censés savoir où vous en êtes? – Justin Jones (@brotherjones_) 7 octobre 2020

«La gestion par Pence de l’épidémie de VIH en Indiana est une étude de cas sur la mauvaise gestion d’une crise de santé publique … [giving] Austin, Indiana, avec une population d’environ 4 200 habitants, une incidence du VIH plus élevée que «n’importe quel pays d’Afrique subsaharienne», a déclaré le Dr Tom Frieden. “Https://t.co/nzdcY1n5Mk – Charlotte Clymer 🏳️‍🌈 (@cmclymer) 7 octobre 2020

Je n’ai presque aucun souvenir d’un débat Kaine / Pence. Je suppose que ce serait trop espérer un résultat similaire ce soir. – Mary Katharine Ham (@mkhammer) 7 octobre 2020

