The Walking Dead est sur le point de dire au revoir à la télévision, mais apparemment, nous aurons une grande partie de son univers pendant un moment. Avec la première de Word Beyond, le spin-off qui montre ce qui s’est passé dans le monde dix ans après la chute de la civilisation, l’histoire des survivants et leur façon de faire face à une apocalypse lente et douloureuse a assez de tissu pour couper comme pour étonner et déconcerter quelques années de plus.

Que devez-vous savoir sur The Walking Dead: World Beyond et comment cela se rapporte-t-il avant de commencer à le regarder? Ces trois choses essentielles:

Où?

AMC

La série est située à Campus Colony, Omaha (Nebraska), l’un des grands lieux d’exclusion protégés par la République civique.

L’intrigue vise à montrer comment le monde a été organisé après l’apocalypse des zombies, mais en réalité, l’intention est quelque chose de plus subtile: construire une perception du monde après une tragédie colossale.

Bien sûr, la plupart des critiques et une grande partie de la presse spécialisée ont insisté sur le fait que des parallèles avec la situation pandémique actuelle sont inévitables, mais en réalité, l’histoire essaie d’être bien plus qu’une allégorie à une catastrophe mondiale et elle doit être appréciée: Word Beyond a la capacité de raconter un discours concret sur ce qui se passe lorsque la société doit se créer – un phénomène qui ne peut être il a étudié au niveau théorique – et à quoi ressemblerait un ordre mondial, basé sur la peur et la possibilité d’une menace.

Quelque chose de similaire a été réalisé par Stephen King dans The Stand, son épopée apocalyptique dont l’adaptation arrivera en décembre sur CBS All Access. Il s’agit de décrire l’effondrement du monde tel que nous le connaissons, les décisions et la manière dont la culture, le noyau central de ce que nous considérons comme la normalité et finalement les relations de pouvoir ils se réorganisent pour contenir quelque chose de plus unique et dangereux.

The Walking Dead Qui?

AMC

Campus Colony abrite Iris et Hope Bennett (Aliyah Royale et Alexa Mansour), filles du chef d’une enquête prometteuse sur le remède contre le virus qui a causé la tragédie du monde des zombies. L’histoire ne se concentre pas sur leur passage à travers Colony (en fait, nous avons quitté l’enclave assez tôt), mais sur la façon dont ils se rapportent au reste des habitants et sur les raisons pour lesquelles ils devront fuir, lorsqu’ils reçoivent un message alarmant qui les oblige à prendre la décision de quitter un terrain sûr.

La torsion du scénario nous permet d’analyser ce qui se passe au sein de la colonie (dans le cadre de toute la nouvelle organisation démographique), mais aussi, ce qui est réellement arrivé au monde au-delà de ce que The Walking Dead a raconté au cours de ses saisons. .

L’objectif?

Remettre en question la nature de ce que nous pensons normal sur The Walking Dead. Iris et Hope n’ont connu rien d’autre que l’environnement de la colonie et rien de plus qu’une vie libre de la menace des marcheurs.

C’est une perception de un énorme intérêt qui porte le genre à un nouveau niveau: la structure de l’histoire ne se termine pas avec le vaccin promis – qui dans ce cas n’existe pas – ni avec la mort des protagonistes, leur conversion en zombies ou même la possibilité d’atteindre un endroit sûr.

L’après que la série propose n’est pas seulement intrigant mais atteint également une nouvelle dimension dans le genre.

The Walking Dead: La référence la plus immédiate?

The Girl with All the Gifts (2016) de Colm McCarthy, qui rationalise le fait de ce qui se passe à moyen terme après une catastrophe impensable, en plus de discuter des conséquences d’une situation qui dépasse les prévisions les plus folles.

Parce que?

Word Beyond vise non seulement à maintenir la franchise The Walking Dead en bon état, mais aussi à ouvrir les portes de futurs films, peut-être en épissant avec Fear: Walking Dead de plus d’une manière, mais en réalité, très probablement. c’est qu’il s’agit du premier pas vers un multivers en plusieurs versions et avec plusieurs objectifs différents. Malgré son audience et ses bosses de qualité, la série originale a maintenu un public fidèle qui ne fait que croître ou devenir plus fidèleÀ ce stade, il est peu probable qu’AMC se débarrasse bientôt de son produit le plus important et le plus productif.

