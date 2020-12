Ce que vous devez savoir sur la deuxième saison de Selena: The Series | Instagram

Le dernier premier épisode qui dépeint la vie de la célèbre Selena Quintanilla a de nouveau libéré la popularité de celle qui est devenue une légende, les utilisateurs de la plate-forme. Netflix Ils n’ont pas confirmé la date à laquelle le prochain opus, “Selena: The Series” arriverait, mais certains détails pourraient révéler quelques indices.

En général, la nouvelle histoire mettant en vedette Christian Serratos a été très bien accueilli par les adeptes de Selena Quintanilla, qui est racontée du point de vue de la famille de la “diva Tejano” et certains soulignent même que cette fois-ci Netflix a concentré plus d’attention sur un autre personnage, Abraham Quintanilla, père de la superstar.

Si l’on fait un très bref compte rendu des derniers chapitres du premier opus, la chanteuse américano-mexicaine la plus drôle se retrouve face à un grave conflit avec sa famille lorsque sa relation secrète avec l’un des membres du groupe est révélée. Chris Perez ainsi que les premières apparitions de Yolanda Saldivar, la femme qui apporterait le malheur à la famille Quintanilla.

Que se passera-t-il dans la deuxième saison?

Le patriarche de la famille, Abraham Quintanilla Jr., voulait que sa fille soit plus concentrée que jamais, et comme les fans ont pu le voir, la relation entre Selena et Chris est découverte, alors le père de Selena le congédie en le laissant dans une station-service. , d’après les dernières scènes de la première partie.

Vers la deuxième saison, l’interprète de Selena, Christian Serratos, a récemment révélé qu’au milieu de toutes les mesures nécessaires pour le Covid-19, les scènes de la deuxième partie de “Selena: The Series” s’étaient déjà conclues.

Il faut tenir compte du fait que jusqu’à présent, il n’y a pas de confirmation officielle du script pour la prochaine version, mais l’histoire pourrait se concentrer sur la relation de la célèbre figure de la musique et Chris Pérez et comment ils ont surmonté les obstacles qui les séparaient.

À l’heure actuelle, la plupart savent que Chris et Selena ont fini par se marier pour empêcher la famille du chanteur de se mettre en travers de leurs plans, ceci après leur fuite le 2 avril 1992.

L’acteur qui a joué Chris Pérez, Jesse Posey, a révélé à Good Housekeeping “une histoire complètement différente entre Selena et Chris. Il souligne que le couple” s’est toujours soutenu “.

Elle se souciait beaucoup de sa famille, de sa culture, de sa communauté et de son mari. Il avait beaucoup de loyauté envers lui, et la même chose vice versa.

Il y avait vraiment beaucoup d’amour sincère entre eux deux. Elle n’a jamais permis à quoi que ce soit du monde extérieur de s’y mettre. Elle l’aimait indéfiniment, inconditionnellement, du début à la fin. Et lui, pareil pour elle. Peu importe ce qui s’est passé dans le monde extérieur, peu importe à quel point elle est devenue grande et populaire, elle était toujours là pour lui et il était toujours là pour elle.

Donc peut-être, un aspect à prendre en compte est que dans le prochain épisode, le personnage de Yolanda Saldívar n’a pas toute l’attention.

Le départ de Selena Quintanilla a été une catastrophe qui a fait écho à ce jour, malgré 25 ans après cet événement fatidique au cours duquel la présidente de son fan club s’est suicidée.

De même, le mariage de Selena n’a représenté aucune distraction pour la jeune femme de 23 ans qui a remporté le Grammy Award du meilleur album mexicain, a fait le rêve d’ouvrir un magasin de vêtements dans lequel elle a réalisé les vêtements et s’est produite trois fois consécutives dans le Houston Livestock Show & Rodeo avant son départ fatal.