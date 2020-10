Ce qu’Emma Corrin a ressenti en donnant vie à Lady Diana dans The Crown | Instagram

Près d’un mois après la première de la quatrième saison de la série “The Crown”, l’une des actrices qui joue dans le souvenir Dame diana, Emma Corrin révèle ce que l’on a ressenti de donner vie au personnage le plus révélateur de ce prochain épisode.

La quatrième saison est sur le point de frapper la plate-forme de Netflix, le 15 novembre, jusqu’à présent l’une des dates les plus attendues pour les fans de la série historique, déjà impatients de voir les premières avancées diffusées sur le service de streaming.

Cependant, avant la publication des premières images qui ont été divulguées Emma Corrin Caractérisée comme la princesse Diana, dans “The Crown”, la même actrice a souligné ce qu’elle ressentait en jouant ce personnage.

Loin de ce que tout le monde pouvait imaginer, Corrin aurait ressenti une “grande pression” comme l’a révélé le journal britannique The Sunday Times.

Il y a beaucoup de pression qui vient avec Lady Di »,« Tout le monde sent que c’est leur propriété », a-t-il déclaré à propos du lien que ses followers ont avec elle à ce jour,« Les attentes ont été énormes depuis le début », a ajouté Emma.

L’actrice de 24 ans a souligné qu’au début, c’était très intimidant, mais d’un autre côté, elle a également ouvert son cœur et a avoué que sa performance la connectait encore plus avec la mère du prince William et Harry se souvenant: “ Je sais que c’est étrange et ringard, mais je me sens que je la connais ».

De la même manière, après l’approche plus profonde qu’Emma a soutenue avec la vie intérieure de la princesse Diana de Galles, elle rappelle certains des troubles subis par la boulimie mentale, qui est liée à des troubles de l’alimentation qui conduisent ses victimes à la frénésie. de nourriture et des purges fréquentes.

Quelque chose qu’Emma elle-même a beaucoup regretté à propos de sa vie était ce type de trouble dans lequel les gens peuvent en ressentir encore plus s’ils y font face seuls.

D’après mon expérience, ce n’est pas que j’ai vécu ce genre d’automutilation, mais la santé mentale en général peut vous conduire sur une voie très sombre lorsque vous avez du mal à faire face, lorsque les choses vous semblent incontrôlables », a ajouté l’actrice.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

La chose la plus malheureuse à laquelle il a fait allusion est que Diana manquait de soutien familial de toutes les manières et en particulier d’un manque de compréhension de la part de la royauté.

Diana n’avait pas beaucoup d’amour, de réconfort et d’attention dont elle avait besoin de la part de l’homme qu’elle aimait ou de la famille, qui n’agissait pas vraiment comme une famille pour elle. Il y a une accumulation d’émotions que vous ne pouvez pas gérer, et tomber malade est un moyen de reprendre le contrôle », a-t-il ajouté.

À travers le compte officiel de Netflix sur Instagram, l’une des images d’Emma Corrin semble recréer le moment où Diana portait la majestueuse robe de mariée qu’elle portait lorsqu’elle épousa le prince Charles de Galles, le 29 juillet 1981.

Une brève légende accompagne la publication à laquelle elle fait référence, le compte à rebours avant la première a commencé.

tick tock tick tock … 15/11/20, lit le message accompagnant la publication d’il y a à peine deux jours.

À propos de la robe Diana of Wales

La créatrice de costumes lauréate d’un Emmy Award, Amy Roberts, a tenté de capturer le même esprit et le même style que le design original de David et Elizabeth Emanuel, sans tenter de créer une réplique pour Emma Corrin, comme le dicte l’intrigue de production.

Vous pouvez également lire la série The Crown arrive en novembre sur Netflix avec Lady Diana

En plus de la grande ressemblance que reflète l’actrice de 24 ans dans l’un des moments les plus mémorables de la royauté britannique, l’un des mariages les plus témoins de l’histoire de la royauté, le mariage de Charles et Diana de Galles, un mariage loin d’être ce qu’il semblait, un “conte de fées”.