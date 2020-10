Le premier épisode de la deuxième saison tant attendue de Le mandalorien (Jon Favreau, depuis 2019) est enfin arrivé chez Disney Plus et, si nous avions déjà vu l’esprit du western dans les chapitres précédents tels que «The Sin» (1×03) ou «Sanctuary» (1×04), ici ils nous l’ont offert en tout sa plénitude. Dans une interview pour l’émission ABC Good Morning America avec l’hôte George Stephanopoulos, l’acteur chilien Pedro Pascal (Game of Thrones) Il a dit que le scénario “The Marshal” (2×01) semble impressionnant et que Favreau et sa compagnie “y vont” avec leur expérience visuelle.

Bien sûr, fait référence à la séquence dans laquelle Din Djarin, son personnage principal, celui de Timonty Olyphant (Snowden), les bandits Tusken ou habitants des sables et les habitants de Mos Pelgo Ils essaient de détruire le gigantesque dragon krayt, qui menace la sécurité de la nouvelle ville sur la célèbre planète Tatooine et rappelle les monstres souterrains du film Tremors (Ron Underwood, 1990). Mais c’est la vérité: même si la séquence mentionnée ci-dessus a été élaborée, ce qui fait vraiment exploser nos têtes est une découverte de quelques minutes auparavant, et celle définitive de la fermeture.

Après que le chasseur de primes mandalorien se soit présenté à la cantine, nous nous sommes fait prendre avec un tremblement de caméra révélateur: quelqu’un se tient devant la porte qui ressemble à Boba Fett parce qu’il porte sa vieille armure. Ce n’est pas lui mais le shérif joué par Timothy Olyphant, qui nous étourdit en enlevant son casque avant que nous puissions voir son visage pour le savoir, puis explique à Mando obtenu cette armure en échangeant avec les Jawas, qui l’a en quelque sorte obtenu après la disparition de Boba Fett dans Return of the Jedi (Richard Marquand, 1983).

Mais ce n’est pas tout mais, pour finir de nous étonner, dans la scène de clôture apparaît un sujet qui devrait être connu des fans de Star Wars. Acteur Temuera Morrison (Aquaman) incarne le mystérieux personnage The Mandalorian qui a émergé dans la finale de “The Gunslinger” (1×05), et avait déjà joué Jango Fett dans Attack of the Clones (George Lucas, 2002), le meilleur chasseur de primes de la galaxie à l’époque de la République, dont Boba Fett est un clone et fils adopté par les procédés génétiques des Kaminoans, qui utilisent leur ADN pour créer l’armée qui finirait par devenir celle des stormtroopers impériaux.

Plus d’une décennie avant la chute de la République et bien que l’on ne sache pas que c’était lui jusqu’à un certain moment du film, le comte Dooku (Christopher Lee), également connu sous le nom de Dark Tyranus, lui avait proposé Jango Fett servir de patron pour l’armée clone en échange d’une grosse somme d’argent. Le fait que les Sith l’aient choisi est parfaitement logique dans le monde quand on pense à sa réputation de chasseur de primes, méritée en fonction de ses capacités. Mais n’acceptez qu’une seule condition: être fourni avec une copie de lui-même sans altération ni croissance accélérée. Et un traitement similaire se déroule Boba Fett.

En tant que protecteur du comte Dooku, le bon vieux Jango affronte les Jedi sur la planète Geonosis, et Mace Windu (Samuel L. Jackson) le décapite avec une vague de son sabre laser à la vue de Boba. Par conséquent, l’individu dans la peau duquel Temuera Morrison entre dans Le Mandalorien ne peut pas être feu Jango, qui autrement serait beaucoup plus âgé, mais le très Boba Fett, Quoi Il doit avoir survécu d’une manière ou d’une autre après que Han Solo (Harrison Ford) l’ait poussé dans le puits d’un sarlacc redoutable dans Le retour du Jedi. Et maintenant, regardez Din Djarin s’éloigner dans son armure.

