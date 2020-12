Une nouvelle tragique est sortie de la famille Deadliest Catch comme la nouvelle de la mort subite de Nick McGlashan. Le chef de pont est décédé dimanche à Nashville selon les rapports de TMZ. La cause du décès de l’homme de 33 ans n’est pas encore connue.

À la suite de son décès, sa sœur, Lydia, a confirmé la nouvelle sur Twitter. “Mon frère Nick est décédé”, a commencé son tweet. «C’est la chose la plus difficile que j’aie jamais eu à traverser. S’il vous plaît, serrez vos proches. McGlashan est apparu dans 75 épisodes de Deadliest Catch entre 2013 et 2020. Le réseau derrière la série, Discovery Channel, a publié une déclaration. “Nick est venu d’une longue lignée de crabiers et était connu pour sa grande profondeur de connaissances”, disait le message. “Il avait également un sens de l’humour aiguisé même dans les conditions les plus difficiles. Il manquera beaucoup à tous ceux qui l’ont connu.” L’un de ses co-vedettes de Deadliest Catch, Landon Cheney, a également rendu ses derniers respects à son «frère» sur le bateau. “Il essuiera chaque larme de leurs yeux et la mort ne sera plus, il n’y aura pas non plus de deuil”, a-t-il écrit dans son post Instagram. “Ni pleurs, ni douleur plus, car les choses anciennes sont passées.”

Nos plus sincères condoléances vont aux proches de Nick pendant cette période difficile. Nick venait d’une longue lignée de crabiers et avait un sens aigu de l’humour même dans les conditions les plus difficiles. Il manquera beaucoup à tous ceux qui l’ont connu. pic.twitter.com/3ukYq3TBre – Deadliest Catch (@DeadliestCatch) 28 décembre 2020

Dans le passé, les luttes de McGlashan avec l’abus de drogues et d’alcool avaient été documentées. Son utilisation effrénée a fini par lui faire lancer la 13e saison alors qu’il entrait en cure de désintoxication en 2016. Il a parlé de son expérience au cours d’une histoire qu’il a écrite pour Chosen Magazine dans laquelle il a dit que sa vie sur la mer de Béring était en “plein – junkie soufflé très rapidement. ” Il a dit qu’il était «en guerre» avec sa dépendance et que c’était un combat qu’il perdait avant d’entrer en cure de désintoxication. «Dire que j’étais perdu serait un euphémisme», a-t-il poursuivi. “J’étais brisé et sans âme. Je vivais sans aucun espoir de bonheur. Tout ce que je voulais, c’était rester chargé.”

Les jours de mer de McGlashan ont commencé quand il avait 13 ans. Il était un pêcheur de septième génération et nommé d’après son grand-oncle qui était à bord du premier bateau impliqué dans la pêche au crabe. Sur Deadliest Catch, le mandat de McGlashan le considérait comme un chef de pont.