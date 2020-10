Les fans de HGTV ne peuvent pas en avoir assez de l’équipe de Good Bones! À la suite de l’entreprise familiale Two Chicks and a Hammer, fondée par Mina Starsiak Hawk et sa mère, Karen Laine, l’émission de rénovation domiciliaire suit l’équipe alors qu’elle entreprend le difficile projet de revitaliser son quartier d’Indianapolis, une maison à la fois.

Alors que Starsiak Hawk et Laine sont passés sous les projecteurs en tant que favoris des fans de HGTV, leur équipe est également devenue une partie bien-aimée de la famille du réseau – y compris le chef de projet Cory Miller. Mais que savons-nous de Miller et de sa vie à l’écran et hors écran? Continuez à lire pour le savoir.

Est-il lié?

Alors que de nombreuses stars de Good Bones sont liées d’une manière ou d’une autre, Miller est l’un des membres de l’équipe Two Chicks and a Hammer qui ne serait pas vu lors d’une réunion de famille. Travaillant le plus étroitement avec le frère de Starsiak Hawk, le spécialiste de l’immobilier Tad Starsiak, Miller est devenu comme un membre honoraire de la famille, mais n’est toujours pas dans la famille par le sang. Starsiak Hawk et Laine ont même réalisé une vidéo décrivant leur arbre généalogique compliqué, expliquant comment tout le monde est interconnecté, mais Miller était l’un des rares employés à ne pas être inclus.

La vie de famille

La propre famille de Miller est originaire de la région de l’Indiana et il habiterait dans le quartier Bates-Hendricks d’Indianapolis, selon The Cinemaholic. L’homme de 32 ans est fils de parents Dennis et Cheryl Miller, qui ne sont plus ensemble, car sa mère, une infirmière autorisée, s’est remariée avec un homme nommé Karl Vacenovsky en 2015. Miller a deux frères et sœurs, sa sœur Molly et son frère Brandon, et est un oncle fier.

Il aime les animaux …

Lorsqu’il ne travaille pas, Miller passe du temps avec ses nombreux animaux, dont un cochon de compagnie nommé Christopher Wallace Miller – Topher en abrégé. Topher a non seulement son propre pyjama et son compte Instagram, mais il semble également avoir des frères et sœurs chiens et chats, ainsi qu’au moins quatre poulets pour compléter le pack.

… et petite amie Shelby

La petite amie de Miller, Shelby Lynn Wade, une autre amoureuse des animaux et passionnée de porcs, ajoute à l’amour dans la maison. D’après leurs médias sociaux, il semble que les deux sont assez sérieux, la star de Good Bones l’appelant une «fille aimante et attentionnée» le jour de la Saint-Valentin. «Je n’aurais jamais pensé rencontrer quelqu’un qui pourrait me supporter», écrivit-il avec un emoji idiot. “Je t’aime, Shelby !!”

Il publie beaucoup de coulisses

Si vous recherchez des informations sur les coulisses de la production de Good Bones, vous voudrez peut-être donner à Miller un suivi sur les réseaux sociaux. Le chef de projet partage de nombreuses photos et vidéos des bouffonneries qui se déroulent pendant le tournage, y compris un selfie hilarant avec un poulet qu’il a sous-titré en mai: “Cela résume assez bien le tournage parfois.”

D’où vient «Toey»?

Vous avez entendu certains membres de l’équipe de Good Bones appeler Miller «Toey», vous ne vous trompez pas! Sur un post Instagram de novembre 2019 dans les coulisses, le membre d’équipage a révélé que certains de ses collègues stars de Good Bones l’appellent comme un surnom, répondant à un commentateur interrogateur: “Ils m’appellent Toey parce que la nièce de Mina, Julie, ne pouvait pas prononcer mon nom donc nous avons juste roulé avec. “

Il a des blagues!

Miller apporte également beaucoup de plaisir à l’ensemble de Good Bones. Ses messages les plus récents sur Instagram sont des images d’une farce qu’il a tirée sur Starsiak Hawk au cours de laquelle il l’a surprise avec une découpe en carton, l’incitant à réagir avec des claques bien placées à l ‘«attaquant». Miller a partagé deux angles de la farce sur les réseaux sociaux, en écrivant sur le premier, “Partager ceci comme un message parce que c’est trop beau! #Scaredthebejeezus”, et sur le second, “Il fallait avoir un angle différent sur ces belles images.”

