La légende country Charley Pride est décédée samedi à l’âge de 86 ans. Selon son publiciste, Jeremy Westby, Pride a fait face aux complications du COVID-19. La nouvelle a suscité d’innombrables hommages de la part des fans et de leurs pairs alors qu’une multitude de personnes ont commencé à pleurer sur les réseaux sociaux. Plusieurs ont proclamé que ses chansons étaient parmi les meilleures de l’histoire de la musique country. Bien que d’autres personnes aient mis du temps à se souvenir de la carrière de baseball de Pride.

Samedi, plusieurs utilisateurs de Twitter se sont souvenus de l’icône du pays et de ses capacités en tant que lanceur. Ils n’étaient pas là pour le regarder jouer dans les ligues nègres, mais ils connaissaient des gens qui avaient emmené le terrain de baseball avec lui. D’autres ont déclaré avoir appris la carrière de Pride à travers d’anciennes coupures de journaux et des interviews par des publications basées au Montana.

Ligues nègres

La carrière de baseball de Pride a commencé dans la Negro League. Il a lancé pour les Memphis Red Sox après avoir initialement attiré l’attention en lançant contre l’équipe lors d’une mêlée locale. Il a ensuite passé plusieurs années avec l’équipe, devenant deux fois All-Star des ligues noires. Pride a également joué pour les Black Barons de Birmingham. Il a atterri avec l’équipe après avoir apparemment été l’un des deux joueurs échangés contre un bus d’équipe. Bien que cette histoire reste non confirmée.

Armée

La carrière de baseball de Pride a été temporairement suspendue en 1956. Il a été enrôlé dans l’armée des États-Unis et stationné à Fort Carson, Colorado. Cependant, il a continué à jouer au baseball tout en servant dans l’armée. Il a joué dans l’équipe des champions de toute l’armée, avec JC Hartman, Willie Kirkland et Leon Wagner. L’équipe a remporté le championnat All-Army en 1957.

Retour de Memphis

Comme beaucoup d’entre vous le savent, Charlie Pride a joué avec les Memphis Red Sox avant de jouer un rôle majeur dans la musique. (Qui a fait cette carte? Très cool) #RIPCharleyPride pic.twitter.com/uYJXiaTUdQ – scott simkus (@scott_simkus) 12 décembre 2020

Après sa carrière dans l’armée, Pride est retourné aux Red Sox de Memphis. Il a lancé pour l’équipe pendant une saison. Cependant, il aurait subi une blessure au bras qui a entravé sa carrière de baseball. Pride s’est ensuite dirigé vers le Montana après sa dernière saison avec les Red Sox. L’équipe n’est restée dans les ligues noires que jusqu’en 1959.

Baseball du Montana

Je crois avoir lu où Charley a également joué pour les Missoula Timber Jacks dans la ligue mineure de baseball au milieu des années 1950. Je ne sais pas s’ils faisaient partie de l’organisation des Yankees à l’époque, mais Charley a pu voyager dans cette région. – Robb Tucker (@ robbtucker13) 19 mars 2018

Pride a déménagé au Montana et a joué pour les Missoula Timber Jacks de la Pioneer League en 1960. Il est apparu dans trois matchs pour l’équipe et a également eu des essais avec les California Angels et les New York Mets. Cependant, il n’a atterri avec aucune des deux équipes. Les Timber Jacks l’ont ensuite licencié, provoquant un autre déménagement.

Helena Baseball

Charley Pride, fonderies East Helena, 1960-1963. #mtscores pic.twitter.com/ukKTIaNsKN – Curt Synness (@curtsynness_IR) 3 août 2017

Après son mandat avec les Timber Jacks, Pride a déménagé à Helena, Montana, pour travailler dans la construction. Une équipe semi-pro locale, les fonderies d’East Helena, l’a recruté pour rejoindre l’équipe en tant que lanceur. Il a également travaillé chez Asarco et a travaillé comme fondeur de plomb. L’entreprise a gardé des emplois ouverts pour les membres de l’équipe de baseball afin qu’ils puissent travailler ensemble et jouer en équipe.

Chant de baseball

TIL: Un ami de la famille que je connais depuis des décennies faisait partie d’une équipe de baseball de ligue mineure avec Charley Pride dans les années 60 – les fonderies d’East Helena. (Oui, Pride a joué au ballon de la ligue mineure dans le Montana. Https://t.co/81ImTJYivF) – Ben O’Connell (@benjamin_oc) 19 juin 2018

Alors que Pride jouait pour l’équipe de baseball Helena, il a commencé à attirer l’attention sur sa capacité à chanter. Il a chanté pendant les 15 minutes avant chaque match et a contribué à augmenter le nombre de participants grâce à sa capacité de chant. Il a ensuite continué à jouer de plus en plus de concerts pendant son séjour à Helena. «Je travaillais à la fonderie, je travaillais le quart de swing puis je jouais de la musique», a déclaré Pride lors d’une interview en 2014. “Je travaillerais 11-7. Conduisez. Jouez vendredi. Pointez. Conduisez. Polson. Philipsburg.”

Hymne national

La carrière de baseball de Pride a pris fin après son passage avec les Smelterites, mais un nouveau chapitre a commencé. Il a signé un contrat d’enregistrement avec RCA et est devenu une star majeure. Il a vendu plus de 25 millions d’albums, obtenant ainsi 31 albums Gold et 4 Albums Platinum. Il est également retourné sur le terrain de baseball en 2020. Il a chanté l’hymne national lors de l’ouverture à domicile des Texas Rangers au Globe Life Field.

