La star de Flip or Flop Tarek El Moussa est fiancée à Heather Rae Young, une agence immobilière présentée dans la série Selling Sunset de Netflix. Les deux ont commencé à se fréquenter en juillet 2019 et se sont fiancés un an plus tard. Ce sera le deuxième mariage d’El Moussa après avoir été marié à sa co-star de Flip ou Flop Christina Anstead. Il partage deux enfants avec Anstead, sa fille Taylor, 10 ans, et son fils Brayden, 5 ans.

Alors qu’El Moussa, 39 ans, continue de travailler avec Anstead professionnellement, il espère publiquement travailler avec Young, 33 ans, à la télévision. Dans une interview accordée à TMZ en septembre, El Moussa a déclaré que ce serait formidable de travailler avec Young sur une émission «dans le futur», même si sa relation avec son autre co-star, Anstead, s’est terminée par un divorce. El Moussa a noté que les deux vont travailler ensemble, alors elle “pourrait aussi bien” filmer avec lui. Dans une autre interview en octobre, El Moussa a déclaré que le couple “aimerait vraiment” faire un spectacle ensemble. “Je suis dans l’immobilier, la construction, le design, elle est dans l’immobilier”, a déclaré El Moussa à E! Nouvelles. “Alors j’ai l’impression que c’est la combinaison parfaite.”

Bien que Young puisse sembler être une nouvelle venue dans la vente de fans de Sunset, elle est dans le monde du divertissement depuis une décennie. Le natif d’Anaheim, en Californie, a commencé comme mannequin et a travaillé dans une poignée de films avant de devenir agent immobilier. Voici un aperçu de ce que vous devez savoir sur Young.

Young était un Playmate de Playboy

Le premier goût du succès de Young est venu en février 2010, lorsqu’elle a été nommée Playmate du mois de Playboy. Selon son profil Playboy, Young a grandi à Running Springs, en Californie, et a eu une enfance idyllique. Elle a toujours rêvé de devenir mannequin, alors elle est allée à un casting au Playboy Mansion en 2008. «Je suis tellement ravie de représenter le mois de l’amour parce que j’ai des tonnes d’amour dans ma vie», a-t-elle déclaré au magazine. 2010. «J’ai adoré PLAYBOY quand je grandissais dans ces montagnes, et maintenant regarde-moi: je suis Miss Février! Incroyable.”

Young est apparu dans une poignée de films avant de devenir agent immobilier

Après que Young soit apparu dans Playboy, elle s’est lancée dans la comédie. Elle a eu un petit rôle dans un épisode de 2010 de ‘Til Death de Fox, avec Brad Garrett. Elle est ensuite apparue dans Christmas in Compton (2012), Mafia (2012), The Internship (2013) et Love in the Time of Monsters (2014), selon son profil IMDb. En 2019, elle est apparue dans The Malibu Tapes, écrit et réalisé par Scott Slone.

Young a rejoint le groupe Oppenheim en 2015 et a vendu sa première maison dans les trois mois suivant l’obtention de sa licence

En août, Chrissy Teigen a critiqué Selling Sunset, se demandant publiquement si l’une des stars de l’émission était des agents immobiliers. Cela a donné à Young l’occasion de défendre son record lors d’une apparition sur KTLA le 25 août. Young a déclaré qu’elle avait obtenu une licence immobilière en 2014 et avait rejoint The Oppenheim Group, l’agence immobilière au centre de la série en 2015.

“J’ai vendu ma première maison dans les trois mois suivant l’obtention de mon permis. C’était une maison de 7,2 millions de dollars. Une semaine plus tard, j’ai vendu un condo de 1,5 million de dollars et vous pouvez en chercher la preuve”, a déclaré Young, rapporte E! Nouvelles. “Vous pouvez venir à notre bureau et nous rendre visite. Nous sommes tous au bureau depuis des années et des années et nous nous connaissons depuis presque six ans. Peut-être que parce qu’elle ne nous connaît pas ne signifie pas que nous ne sommes pas réels agences immobilières.”

Young et El Moussa se sont fiancés en juillet 2020 après un an de rencontre

Young et El Moussa ont commencé à sortir ensemble en juillet 2019 et se sont fiancés lorsqu’ils ont célébré leur anniversaire d’un an sur l’île de Catalina. El Moussa a partagé une photo de lui mettant la bague de fiançailles au doigt de Young. «Elle a dit oui», écrit-il, ajoutant le hashtag «Flipping Her Last Name». Young a également partagé une photo de la journée spéciale, ajoutant: “L’avenir Mme Tarek El Moussa !!!!”

Young se qualifie de “ maman bonus ” pour les enfants d’El Moussa

Après leurs fiançailles, Young a déclaré au Today Show qu’elle «s’occupait» d’El Moussa, qu’elle comparait à un «grand enfant». Elle s’est également qualifiée de «maman bonus» pour les deux enfants d’El Moussa avec Anstead. Young a estimé qu’il était important de construire une relation solide avec les enfants d’El Moussa au début de leur relation. Young a également confirmé qu’El Moussa pouvait être filmé sur Selling Sunset maintenant, et HGTV a filmé leurs fiançailles.

«J’ai des frissons parce que vous construisez cette relation avec les enfants et je suis maintenant avec les enfants de Tarek depuis un an», expliquait Young en août. «Et j’étais proche d’eux dès le premier jour, en particulier de sa fille. Nous avons construit cette amitié et ce lien. Et si tout d’un coup j’étais arraché à leur vie, ce serait une situation vraiment difficile. Alors je le fais. comprendre quoi [Selling Sunset co-star Amanza Smith] parlait de protéger les enfants. Et ils sont les premiers, quoi qu’il arrive. Toujours.”

Ils prévoient de se marier à l’été 2021, avec “ aucun ex ” présent

Young et El Moussa espèrent se marier à l’été 2021 et prévoient une cérémonie très intime. Bien que les deux soient des stars de la télé-réalité, ils ont déclaré à Entertainment Tonight qu’il n’y aurait pas de caméras.

“Nous prévoyons l’été 2021. Nous avons des dates en suspens”, a déclaré Young à Entertainment Tonight. “En ce moment, nous sommes entre Cabo et la Californie, donc nous ne savons pas où ça va être, mais ça va être l’un de ces endroits”, a déclaré El Moussa, ajoutant qu’il n’y aura pas d’exes au mariage ou de caméras. «Petites, moins de distractions, plus intimes, de meilleures conversations avec les gens autour de nous», a-t-il déclaré. “Vous savez, nous pensons juste que plus petit est meilleur.”

