Le duo mère-fille bien-aimé Karen Laine et Mina Starsiak Hawk se sont fait un nom et ont inspiré de nombreuses rénovations domiciliaires grâce à leur populaire série HGTV Good Bones. Créée sur le réseau en mars 2016, la série se penche non seulement sur leurs incroyables rénovations de maisons, mais aussi sur leur vie personnelle. Mais alors que Laine et Starsiak-Hawk sont peut-être les deux stars de la série, le plus jeune enfant de Laine, Kelsy Gray, fait sa propre marque dans l’entreprise familiale.

Laine ayant annoncé sa retraite de Two Chicks & a Hammer, l’entreprise qu’elle et sa fille aînée ont créée en 2014, Gray a pris un rôle plus important en aidant sa sœur à gérer l’entreprise. Tout comme sa sœur, la vie personnelle de Gray a également suscité l’intérêt des fans. Le week-end dernier, elle a noué le nœud à son petit ami de longue date, Starsiak Hawk documentant la soirée sur les réseaux sociaux.

Good Bones est diffusé sur HGTV, avec la série préférée des fans déjà renouvelée pour une sixième saison, qui devrait faire ses débuts en 2021. Faites défiler vers le bas pour voir tout ce que vous devez savoir sur Gray.

Qu’est-ce qu’elle fait pour gagner sa vie?

Au cours des dernières années, Gray a occupé plusieurs emplois différents. Diplômée de l’Université de l’Indiana à Bloomington en 2015 avec un diplôme en psychologie et en français, elle a décroché le poste d’associée aux ventes chez Pepsi Co, poste qu’elle a occupé de juillet 2015 à septembre 2016, après quoi elle est devenue District Sales Leader, selon son LinkedIn profil. Elle a occupé ce poste jusqu’en décembre 2017 et porte désormais le titre de Chief Business Officer pour Two Chicks and a Hammer, l’entreprise familiale.

“[Kelsy] est notre chef des affaires et elle doit obtenir un crédit mondial pour combien de temps et d’acharnement elle a travaillé parce que bien que Mina soit la patronne, Kelsy est celle qui fait bouger les choses », a déclaré la mère de Gray à PopCulture.com.« Travailler avec Kelsy, c’est un délice. Elle a toutes les compétences en relations humaines dans le monde, et elle et moi sommes vraiment douées pour “ C’est des affaires ” [versus] ‘C’est personnel.’ “

prevnext

Deux poussins et un marteau

Fondé en 2014, Two Chicks and a Hammer est le duo mère-fille, la marque de projets de réadaptation de logements de Mina Starsiak-Hawk et Karen Laine dans et autour du sud-est du centre-ville d’Indianapolis. Ils ont l’énoncé de mission: «Revitaliser Indianapolis une propriété à la fois». Il a depuis cédé la place à Two Chicks District Co., avec Two Chicks Homes et Two Chicks Give Back bientôt. Parlant de la PopCulture avant l’ouverture de Two Chicks District Co., Gray a parlé de la nouvelle entreprise.

“L’une des questions les plus fréquemment posées par nos fans est de savoir où avez-vous [this]? Il était donc logique de créer un espace où les fans, les invités et les voisins pourraient venir acheter les articles qu’ils [and we] l’amour “, dit-elle.” Nous aurions ouvert beaucoup plus tôt, mais vous savez … la vie. Nous avons dû trouver le financement et le temps car le cœur de métier Two Chicks and a Hammer nous tient tous très occupés. “

Two Chicks District Co. est situé au 1531 S East St. à Indianapolis, Indiana, et a ouvert le 20 juin. Leurs heures d’ouverture habituelles sont indiquées sur leur site officiel.

prevnext

Elle a fait ses débuts avec Good Bones en 2018

(Photo: HGTV)

Alors que la mère et la sœur de Gray sont devenues célèbres grâce en partie à leur série HGTV Good Bones, Gray n’a fait ses débuts dans la série qu’en mai 2018, quand elle et son désormais mari Neil ont commencé à chercher une maison plus grande. Dans le septième épisode de la troisième saison, le couple, décidant que la maison de 950 pieds carrés de Gray n’était plus assez grande avec Neil et son chien emménageant, a fini par acheter une maison que Laine et Starsiak Hawke ont construite sur un terrain vide. Le couple a déboursé 376 000 $ pour la maison, qui a coûté 265 000 $ à construire et aurait pu se vendre plus de 400 000 $.

prevnext

Gray et Neil

Selon l’histoire du couple sur The Knot, Gray et Neil se sont rencontrés il y a plusieurs années après avoir été mis en place à un rendez-vous à l’aveugle via leur amie commune, Alexa. Bien que Neil, qui “avait presque abandonné l’espoir de trouver une personne avec qui il serait en mesure de se connecter,” avait hésité à accepter la date, il a finalement accepté après que Gray lui ait envoyé une notification sur Facebook lui demandant s’il voulait prendre Participez à une soirée trivia au Elbow Room Lorsque Neil s’est présenté au point d’eau local, il a posé les yeux sur «l’un des individus les plus beaux et les plus organiques» qu’il ait jamais vu. Selon le message, “les deux se sont aimés instantanément, et il semblait qu’ils avaient enfin tous les deux trouvé” leur personne “.”

prevnext

Leur engagement

Après avoir emménagé ensemble deux ans après leur rencontre et se sont fiancés peu de temps après, grâce à un peu d’aide d’Alexa, qui a envoyé à Gray “des billets Paris super bon marché”. Le couple a passé le réveillon du Nouvel An dans la ville de l’amour, Gray admettant qu ‘«elle était sûre que SI cela allait arriver, ce serait» au restaurant pour lequel Neil avait fait des réservations pour le dîner. À sa grande surprise, cependant, Neil a posé la question lors d’une visite à pied à travers Montemarte, au cours de laquelle Neil a continué à vérifier son téléphone “et à proposer différents itinéraires qu’ils devraient emprunter lors de la visite.”

“Finalement, Kelsy en avait marre et a dit que vous montriez la voie. Nous pouvons aller où vous voulez, et c’est là qu’elle a entendu un fermoir de boîte à bagues se refermer. Est-ce que ça se passe vraiment?!? Neil lui a demandé de l’épouser à l’extérieur d’un petit vignoble et La Maison Rose », a écrit le couple à propos de leurs fiançailles. “Il s’était également organisé pour que son amie de longue date, Tara, soit là pour prendre des photos, c’est pourquoi Neil n’arrêtait pas de vérifier son téléphone pour s’assurer qu’il était correctement chronométré. Ces photos sont les photos préférées de Kelsy dans le monde entier. Les 14 prochaines les jours étaient les meilleurs qu’ils aient jamais eu. “

prevnext

Ils se sont récemment mariés

Flash-forward au samedi 7 novembre, l’histoire d’amour de Gray et Neil s’est cultivée en eux en disant “je fais” entouré de famille et d’amis à Indianapolis, Indiana. Leur mariage, cependant, ne s’est pas déroulé comme prévu, car le groupe d’origine qu’ils avaient réservé, Huckleberry Funk, s’est retiré en raison d’une double réservation. Heureusement, le groupe local The Indigos est intervenu pour sauver la situation.

prev