Alors que de plus en plus d’images de l’émeute du Capitole américain font surface mercredi, de plus en plus d’histoires de ceux qui ont mis leur vie en jeu pour sauver des membres du Congrès et des membres du personnel ont été révélées. Le policier du Capitole Eugene Goodman fait partie de ceux qui sont devenus des héros, grâce à une vidéo virale le montrant en train de diriger des émeutiers loin de la salle du Sénat. Les actions de Goodman ont été vues dans une vidéo virale publiée par le journaliste du HuffPost Igor Bobic, mais ce n’est que dimanche que Goodman a été identifié.

Dans la vidéo originale de Bobic, Goodman est vu debout seul pendant qu’une foule de partisans pro-Trump lui hurle dessus. L’émeutier continue cependant d’avancer, forçant Goodman à monter les escaliers alors qu’il agite sa matraque. Une émeute continue à avancer tandis que Goodman recule. À un moment donné, Goodman éloigne en fait les émeutiers d’un couloir non gardé.

Voici le moment effrayant où les manifestants sont initialement entrés dans le bâtiment depuis le premier étage et ont fait leur chemin à l’extérieur de la salle du Sénat. pic.twitter.com/CfVIBsgywK – Igor Bobic (@igorbobic) 6 janvier 2021

Samedi, après que le Washington Post ait publié un rapport sur les émeutes, Bobic a réalisé ce que Goodman faisait vraiment. “En regardant à nouveau la vidéo que j’ai prise de la foule prenant d’assaut le Sénat, il y a un moment où l’émeutier principal regarde à droite pendant une seconde, avant de continuer à suivre l’officier à gauche, loin de l’entrée immédiate du Sénat. Cela s’est produit à 2: 14, “a écrit Bobic. Selon un journaliste du Post à l’intérieur de la salle du Sénat, il a finalement été scellé à 14 h 15.

L’un des meilleurs humains que je connaisse a eu quelques réflexions sur le fait de regarder l’officier de police du Capitole américain Eugene Goodman affronter cette foule d’insurgés amoureux de Trump qui se trouvait à quelques pas du Sénat. Partage ici, avec sa permission. pic.twitter.com/NEDM1DOyrJ – Ryan J. Reilly (@ryanjreilly) 10 janvier 2021

Dimanche, la journaliste de CNN Kristin Wilson a confirmé l’identité de Goodman. “Il a certainement sauvé des vies mercredi”, a écrit Wilson. Le journaliste du HuffPost Ryan J. Reilly a qualifié Goodman de “l’un des meilleurs humains que je connaisse” et a partagé un message texte de l’officier avec sa permission. «Les corps noirs ont juste eu à faire tant de choses lourdes dans ce pays – de l’esclavage jusqu’à maintenant – et tout ce que les Noirs veulent, c’est avoir la chance d’être traités comme tout le monde», a écrit Goodman à Reilly.

Goodman a servi dans l’armée américaine et a été déployé en Irak, selon sa page Facebook, rapporte Heavy. Il a passé du temps à Fort Campbell dans le Kentucky. Son profil LinkedIn indiquait qu’il vit dans la région métropolitaine de Washington DC. Il travaille pour la police du Capitole des États-Unis depuis au moins 2011.

L’officier Eugene Goodman a empêché une foule d’émeutiers blancs d’entrer dans les chambres du Sénat des États-Unis. En ce moment périlleux de l’histoire de notre nation, il était la seule personne qui se tenait entre la démocratie et le règne des tyrans. (Crédit photo: New York Times) pic.twitter.com/vTjvVp9SLe – Christopher J.Hale (@chrisjollyhale) 10 janvier 2021

L’homme vu en train de charger à Goodman dans la vidéo de Bobic a été identifié comme étant Doug Jensen, 41 ans, de Des Moines, Iowa. Il a été arrêté dans l’Iowa samedi matin et est détenu à la prison du comté de Polk, rapporte le Des Moines Register. Le FBI a accusé Jensen de cinq accusations fédérales: entrer ou rester sciemment dans un bâtiment ou un terrain restreint sans autorisation légale; perturber la conduite ordonnée des affaires gouvernementales; entrée violente et conduite désordonnée dans un bâtiment du Capitole; défiler, manifester ou piquetage dans un bâtiment du Capitole; et faire obstruction à un agent des forces de l’ordre pendant un désordre civil. “