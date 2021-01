Le PDG de My Pillow Inc., Mike Lindell, a de nouveau fait la une des journaux au cours du week-end pour son étroite amitié avec le président Donald Trump, ce qui a poussé beaucoup à chercher plus de détails sur l’homme d’affaires. Lindell n’occupe pas de poste officiel à la Maison Blanche, mais il se rend souvent en tant que «conseiller informel» de Trump. Vendredi, le Washington Post l’a photographié partant avec des notes inquiétantes clairement visibles dans sa main.

Lindell a publié des notes qui concernaient clairement des questions d’État, indiquant peut-être qu’il faisait des suggestions à Trump lors de sa dernière visite à la Maison Blanche. Ceci est inquiétant pour certains, car Lindell n’est pas un fonctionnaire élu ou nommé, mais un donateur politique cohérent, exerçant peut-être maintenant une influence sur la politique américaine. Certains ne sont pas impatients de voir une telle importance attribuée à l’homme communément appelé «le gars de mon oreiller».

Lindell est originaire du Minnesota, où il est né en 1961. Il a grandi dans l’État grâce à l’université et y a fait quelques-unes de ses premières incursions dans l’entrepreneuriat. Dans le même temps, il a développé une dépendance paralysante au crack, à la cocaïne et à l’alcool, selon une interview accordée à CNBC.

Lindell a déclaré au point de vente qu’il avait créé My Pillow “à partir de zéro” en 2004, en proie à sa toxicomanie. Il a vendu quatre bars qu’il possédait pour financer le projet et a hypothéqué sa maison, qu’il possédait. Alors que l’entreprise décollait, Lindell a déclaré qu’il avait atteint la sobriété «par la prière», ajoutant: «Cela peut être fait, les gens». Pourtant, la confluence d’une entreprise en plein essor et d’une bataille contre la toxicomanie représentait un défi pour Lindell.

«My Pillow» de Lindell est une conception brevetée faite de poly-mousse. Très tôt, il a été félicité pour avoir ramené une entreprise de fabrication au Minnesota, bien que la société ait ensuite été critiquée pour avoir faussement annoncé que le produit pouvait aider contre le ronflement, la fibromyalgie, les migraines et d’autres conditions médicales. Mon oreiller a remporté le succès grâce à des infopublicités énergiques, et Lindell a essayé de maintenir cet esprit alors qu’il apparaissait de plus en plus souvent sur Fox News.

Lindell a été marié pendant 20 ans avant de lancer son empire d’oreillers, et il a affirmé que sa dépendance se situait entre lui et sa femme. Il a dit qu’il avait perdu sa maison à l’époque aussi, bien qu’il en avait une autre au moment où il a fondé My Pillow. Beaucoup de détails de sa vie personnelle proviennent de ses propres descriptions dans ses mémoires What Are the Odds? De Crack Addict au PDG, qu’il a lui-même publié.

Lindell n’est devenu politiquement franc qu’en 2016, lorsqu’il a soutenu avec ferveur Trump. Il a souvent lié son soutien à Trump à sa foi chrétienne évangélique, déclarant dans un discours universitaire en 2019: «Quand j’ai rencontré Donald Trump, cela ressemblait à un rendez-vous divin, et quand je suis sorti de ce bureau, j’ai décidé que j’y allais. pour aller à fond. “

Depuis son entrée dans le domaine de la politique, Lindell a souvent été critiquée pour avoir promu des théories du complot et fait de fausses promesses. En août, Lindell a promu un extrait de plante appelé oleandrin comme un “remède” COVID-19, bien qu’il ait été révélé plus tard qu’il siégeait au conseil d’administration d’une société qui fabriquait la substance. Pourtant, Trump lui a permis de venir à la Maison Blanche et de parler de ce traitement non prouvé dans le bureau ovale.

Enfin, à l’automne, Lindell faisait partie de ceux qui se sont joints à Trump pour répandre des théories du complot sur l’élection présidentielle de 2020 et tenter d’annuler les résultats. Lindell était également présent au rassemblement de Trump avant l’émeute du 6 janvier au Capitole. On ne sait pas quelle influence Lindell exerce sur Trump à ce stade, mais sa rhétorique et ses idées vont à l’extrême dans de nombreux cas. Il ne reste plus que trois jours dans l’administration Trump.