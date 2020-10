The Strokes est l’invité musical de l’épisode spécial Halloween de Saturday Night Live de ce week-end, animé par le comédien John Mulaney. Le groupe était à l’origine censé se produire dans l’émission plus tôt dans l’année pour promouvoir leur album de retour, The New Abnormal, mais ce plan a été reporté en raison de la pandémie de coronavirus. C’est la quatrième fois que le groupe participe à l’émission et la première fois depuis 2011.

Les Strokes sont composés du chanteur Julian Casablancas, des guitaristes Nick Valensi et Albert Hammond Jr., du bassiste Nikolai Fraiture et du batteur Fabrizio Moretti. Ils ont connu leur premier succès au début des années 2000, à commencer par leur premier album, Is This It. Après avoir sorti deux autres albums en 2003 et 2005, ils ont fait leur première pause prolongée avant de sortir un autre lot d’albums entre 2011 et 2013.

En avril, ils ont sorti The New Abnormal, leur première collection de nouveaux morceaux depuis l’EP 2016 Future Present Past. The New Abnormal comprend les singles «At the Door», «Bad Decisions» et «Brooklyn Bridge to Chorus», tous candidats à des performances sur SNL. Ils ont également réalisé un vidéoclip pour la chanson de clôture de l’album, “Ode aux Mets”, qui est sortie le 24 juillet, jour de l’ouverture des Mets 2020. Voici un aperçu de la sortie récente du groupe et de son association avec SNL avant de monter sur scène au Studio 8H.

Casablancas est apparu dans la vidéo “ Boombox ” de Lonely Island

Casablancas a travaillé avec le membre de la distribution SNL Andy Samberg en 2010, apparaissant sur “Boombox” de The Lonely Island. Casablancas est également apparu dans la vidéo de la chanson, qui présente également une apparition de Fred Armisen et Bobby Moynihan. La chanson hilarante parle de toutes les choses folles que les gens feront quand quelqu’un joue une boombox dans une pièce. (Alerte spoiler: les choses deviennent vraiment dégoûtantes dans une maison de retraite.)

prevnext

The Strokes s’est produit en direct pour la première fois en deux ans en 2019

La promotion de The New Abnormal a vraiment commencé en mai 2019, lorsque le groupe s’est produit pour la première fois en deux ans au Wiltern Theatre de Los Angeles. C’était la première fois qu’ils interprétaient le morceau d’ouverture de l’album “The Adults Are Talking”. Les Strokes ont ensuite annoncé des plans pour une “tournée de retour”, qui comprenait des performances dans plusieurs festivals à travers le monde pendant le reste de 2019. La tournée avait son lot de problèmes, avec leur performance au festival All Points East à Londres critiquée pour son mauvais son . Le groupe n’a pas pu planifier une tournée complète pour 2020 en raison de la pandémie de coronavirus.

prevnext

Le titre “ The New Abnormal ” a été inspiré par un commentaire du gouverneur de Californie Jerry Brown lors des incendies de forêt de 2018

Bien que le titre The New Abnormal puisse être une description appropriée de la vie pendant le coronavirus, il remonte vraiment à 2018. “Cela semble si prescient en raison du parallèle entre quelque chose comme le coronavirus”, a déclaré Casablancas au New York Post. “Mais le nom vient du [2018 California] incendies lorsque Malibu a essentiellement brûlé. Tout autour du studio où nous travaillions a brûlé. Et le gouverneur [Jerry Brown] est venu avec cette ligne. “

Les Strokes sont originaires de New York, mais Casablancas habite Los Angeles aujourd’hui. Il a grandi après les Mets, ce qui explique «Ode aux Mets». Cependant, il a plaisanté au Post en disant qu’il «avait arrêté le sport parce que les Metts et les Jets étaient tout simplement trop douloureux».

prevnext

Certaines paroles du nouvel album pourraient faire référence au divorce de Casablancas

Bien que Casablancas ne l’ait pas dit spécifiquement, le Los Angeles Times a noté que certaines des paroles des chansons du nouvel album semblent faire référence à son divorce d’avec Juliet Joslin. Les deux se sont séparés l’année dernière après 14 ans de mariage et partagent deux jeunes enfants. Dans “At the Door”, Casablancas chante “allongé sur le sol … attendant que le pneu se lève”.

Dans une interview accordée au Times, Casablancas a déclaré qu’avoir des enfants rendait “plus facile d’être sérieux” au sujet de la pandémie de coronavirus. “Je pense que si je n’avais pas d’enfants ou si j’étais adolescent ou quelque chose comme ça, je pourrais imaginer ne pas vraiment me soucier. Cela montre, malheureusement, que les gens sont égoïstes”, at-il expliqué. “C’est similaire au réchauffement climatique. Les gens peuvent comprendre théoriquement qu’ils détruisent l’environnement, mais cela ne calcule pas parce que c’est une belle journée à l’extérieur.”

prevnext

Le groupe a sorti une série de vidéos pour promouvoir l’album sans tourner

Puisque la promotion de l’album par des moyens traditionnels était sortie au cours de l’été, le groupe a produit une série de vidéos intitulée 5guys parlant de choses dont ils ne savent rien en avril. “Comme beaucoup là-bas, nous restons à peu près chez nous et nous restons seuls”, a déclaré le groupe dans un communiqué. «Nous voulions voir si nous pouvions communiquer avec les gens, et avons transformé ce qui était censé être une radio pirate pour la sortie de notre album (que nous ferions en personne) en un chat vidéo à la place … ‘5 gars parlent de choses ils n’en savent rien. À la lumière de tout ce qui s’est passé, nous espérons que cela vous distrait de la sinistre. “

prevnext

Tous les membres du groupe sont impliqués dans leurs propres projets parallèles

Les albums des Strokes ne sont pas les seuls moyens d’entendre la musique de Casablancas, Fraiture, Hammond, Moretti et Valensi. Tous les cinq ont enregistré avec d’autres artistes au cours de la dernière décennie. Valensi se produit avec le groupe CPX, qui a enregistré deux albums studio. Moretti a fait un tiers du supergroupe Little Jot avec le chanteur de Los Hermanos Rodrigo Amarante et Binki Shapiro. Hammond a enregistré quatre albums solo, dont Francis Trouble en 2018. Fraiture sort un album solo en 2009 et rejoint le groupe Summer Moon en 2016. Casablancas enregistre deux albums avec son groupe The Voidz en 2014 et 2018 et sort un album solo en 2009.

prev