Reba McEntire a révélé dans le dernier épisode de son podcast, Vivre et apprendre avec Reba McEntire, qu’elle sortait avec l’acteur Rex Linn, partageant qu’ils avaient appris à se connaître pendant la pandémie.

“Ouais, ouais, je suis [dating]”, A déclaré McEntire.” Un très, très amoureux d’un gars, Rex Linn. Et nous avons parlé pendant la pandémie. “

Linn est un acteur de 63 ans qui est apparu dans un certain nombre de films et de séries télévisées au fil des ans, notamment Rush Hour, Wyatt Earp et Cliffhanger. L’un de ses rôles les plus connus est Frank Tripp sur CSI: Miami. Lisez la suite pour en savoir plus sur Linn.

Linn est né à Spearman, au Texas, et sa famille a déménagé dans l’État d’origine de McEntire, dans l’Oklahoma, alors qu’il était adolescent. Il est diplômé de l’Oklahoma State University en 1980 et a travaillé pour une société pétrolière tout en auditionnant pour des rôles commerciaux dans le cinéma et la télévision. Il a commencé à décrocher de petits rôles et a joué dans son premier film, Dark Before Dawn.

Son premier rôle important a été de jouer le tueur en série Floyd Epps dans le film Night Game de 1989, et Linn a continué à apparaître dans plusieurs projets, y compris des passages sur JAG, 3rd Rock From the Sun et The Fugitive avant de décrocher le rôle de Sgt. Frank Tripp sur CSI: Miami en 2002, qu’il a occupé jusqu’à la fin de la série en 2012.

Actuellement, Linn joue Kevin Wachtell sur Better Call Saul et le principal Petersen sur Young Sheldon, ce dernier présentant McEntire en tant que guest star plus tôt cette année. Linn et McEntire étaient également dans le même bâtiment en 2019, lorsque Linn a animé les Western Heritage Awards, où le père de McEntire, champion du monde de bouvillon Clark McEntire, a été intronisé au Hall of Great Westerners.

“Nous avons dîné avec Rex, était-ce en janvier?” McEntire a déclaré à sa co-animatrice Melissa Peterman. «Et puis en février, c’était la pandémie de COVID et nous parlions, envoyions des SMS, FaceTime. Et c’est un très bon moyen de faire connaissance avec les gens … C’est bien d’avoir une personne à qui parler, rire, aborder des sujets ce qui se passe. Des discussions sur notre passé, notre famille, des histoires drôles, lui étant un acteur, moi étant une actrice. Et il est très dans ma musique. Je suis très dans sa carrière. C’est juste super de pouvoir parler à quelqu’un que je trouve très intéressant, très drôle, très intelligent et s’intéresse à moi aussi. “

En janvier, Linn a partagé une photo Instagram du dîner susmentionné, en écrivant: “Nous avons eu un dîner fantastique avec cette fille de l’Oklahoma. Tater Tots et Ketchup inclus.”

