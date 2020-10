À peine six mois après avoir demandé le divorce, Kristin Cavallari est célibataire et se mêle déjà. Selon TMZ, la star de télé-réalité et femme d’affaires sortirait avec désinvolture avec le comédien Jeff Dye après avoir été vus en train de s’embrasser dans un bar de Chicago. La star de Very Cavallari a un nouveau magasin Uncommon James à proximité du marché de Fulton où les deux ont été vus ensemble.

Bien qu’ils semblent très différents, Cavallari et Dye ont en fait beaucoup en commun. Cavallari est connue pour ses années sur le réseau MTV après avoir commencé sa télé-réalité sur Laguna Beach et finalement passer à The Hills. Près d’une décennie plus tard, elle a gagné sa propre émission sur E! avec Very Cavallari – basé à Nashville, Tennessee. Comme la maman de deux enfants, Dye a également travaillé en tant qu’animateur pour deux émissions de télévision sur le réseau: Numbnuts en 2010 et Money From Strangers en 2013. Il est également apparu sur l’événement en direct MTV’s Club New Year’s Eve en 2013 et il était dans l’émission à succès, Girl Code.

Cependant, son CV télévisé ne s’arrête pas là. Il était finaliste sur Last Comic Standing en 2008 et était sur un épisode de Extreme Makeover: Home Edition et il était également sur Better Late Than Never entre 2016 et 2018. Dye est également intervenu en tant qu’hôte sur E! Actualités ‘Hello Ross! en 2014. Pour couronner le tout, il anime également son propre podcast, le podcast d’amitié de Jeff Dye.

Alors que Cavallari réside actuellement à Nashville, Tennessee, elle a vécu sur la côte ouest pendant un certain temps, pendant ses années de lycée lorsqu’elle est apparue à Laguna Beach – elle est originaire de Denver, Colorado. Dye est également originaire de la côte ouest car il a grandi à Seattle, Washington. Selon Instagram de Dye, il est aussi un père de chien, ce qui est parfait car ce n’est pas un secret que Cavallari aime aussi les animaux. Les fans qui ont suivi son rythme et sa vie à Music City savent bien et bien qu’elle aime sa famille d’animaux de ferme.

Bien que les deux aient partagé quelques nuits douillettes ensemble, une source a révélé à E! que “ce n’est pas grave”. “Ils sortent avec désinvolture. Il sort avec d’autres personnes aussi. Ils ont commencé à parler il y a quelques semaines et s’amusent.” L’initié a ajouté: “Elle est nouvellement célibataire et veut en profiter.”

La fondatrice d’Uncommon James a annoncé la nouvelle choquante de Cutler et elle via Instagram en avril. Tous deux se sont tournés vers les réseaux sociaux pour dire à leurs fans ce qui se passait, mais il semble qu’ils en découvrent encore pas mal de leur situation de vie, de la garde de leurs enfants et de leurs finances.