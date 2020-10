La nouvelle a fait surface lundi après-midi que Richard Petty Motorsports avait trouvé un pilote pour remplacer Bubba Wallace dans la Chevrolet Camaro n ° 43 pour la saison 2021. Wallace rejoint Michael Jordan et Denny Hamlin pour une nouvelle équipe très attendue de la Cup Series, mais son départ laisse un siège vide. Selon Adam Stern du Sports Business Journal, l’actuel pilote de Joe Gibbs Racing, Erik Jones, sera l’homme qui contrôlera le n ° 43.

Pilote relativement jeune à l’âge de 24 ans, Jones a concouru dans les trois meilleures séries de NASCAR. Il a participé à 42 courses dans la série Truck, 78 dans la série Xfinity et 144 dans la série Cup. Jones a également remporté un championnat dans l’une des séries tout en s’associant à l’un des plus grands noms du sport. Voici tout ce qu’il faut savoir sur le remplacement signalé par Wallace.

Kyle Busch Motorsports

(Photo: Brian Lawdermilk / NASCAR via .)

Comme beaucoup de ses pairs, Jones a attiré l’attention du pays en participant à la série Truck de NASCAR. Il a participé à des courses «éligibles à l’âge», qui permettaient aux pilotes de moins de 18 ans sur des ovales de moins de 2 000 mètres et sur des parcours sur route. Jones a connu le succès lors de ces événements, terminant à chaque fois parmi les 10 premiers. Il a également remporté le Lucas Oil 150 au Phoenix International Raceway à l’âge de 17 ans, cinq mois et huit jours, devenant ainsi le plus jeune pilote à gagner à l’époque.

prevnext

Saison de championnat

(Photo: Jared C. Tilton / NASCAR via .)

En 2015, Jones a participé à sa première saison «éligible à l’âge» avec Kyle Busch Motorsports. Il a participé à 23 courses, en a remporté trois et a mené près de 3 500 tours. Jones était une force avec laquelle il fallait compter sur la piste, battant le futur concurrent de la Série de la Coupe Tyler Reddick au Canadian Tire Motorsports Park. Il a ensuite affronté à nouveau Reddick, ainsi que Matt Crafton, dans la course au championnat. Jones a battu les deux et a hissé le trophée pour la première fois de sa carrière.

prevnext

Passer à la série Xfinity

(Photo: .)

Alors que Jones participait à plein temps à la série Truck et remportait des victoires, il faisait également un pas de carrière. Il a rejoint Joe Gibbs Racing à temps partiel afin de participer à la Xfinity Series. Il a pris part à 23 des 33 courses de la série 2015, partageant le temps entre les Toyota n ° 20 et n ° 54. Il a remporté deux courses en 2015, dont une au Texas Motor Speedway. Il a également complété un balayage du week-end dans l’Iowa en remportant les courses Truck Series et Xfinity Series.

prevnext

Xfinity à temps plein

(Photo: Jonathan Ferrey / NASCAR via .)

Jones a fait le passage à temps plein à la série Xfinity pour la saison 2016, participant aux 33 courses. Il a conduit la Toyota n ° 20 pour JGR et a connu la meilleure saison de sa carrière. Il a remporté quatre victoires et 15 classements parmi les cinq premiers au cours de la saison. Jones a remporté le prix Dash 4 Cash de 100 000 $ à deux reprises et a atteint la ronde de championnat des séries éliminatoires. Il a finalement terminé quatrième au classement général aux points derrière Daniel Suarez, Elliott Sadler et Justin Allgaier.

prevnext

Passer à la série Cup

(Photo: Jared C. Tilton / .)

Alors que Jones a officieusement fait ses débuts en Cup Series en 2015 en tant que remplaçant pour blessure de Denny Hamlin et Kyle Busch, il n’est pas passé au plus haut niveau de NASCAR avant la saison 2017. Il a passé l’année avec Furniture Row Racing en raison des règles de la charte avant de passer à plein temps à JGR en 2018. Jones n’a pas remporté de course au cours de sa saison recrue mais a quand même obtenu cinq classements parmi les cinq premiers.

prevnext

Apparence des éliminatoires

(Photo: Brian Lawdermilk / .)

Une fois qu’il a rejoint JGR à plein temps, Jones a trouvé le succès dans la meilleure série de NASCAR. Il a remporté la première victoire en Cup Series de sa carrière en battant Martin Truex Jr. dans le Coke Zero Sugar 400 au Daytona International Speedway. Cette victoire l’a envoyé en séries éliminatoires, où il a disputé les huitièmes de finale. Cependant, il a connu des difficultés lors des courses à Las Vegas et au Charlotte Roval, ne réussissant pas à passer en huitièmes de finale. points.

prevnext

Départ de JGR

(Photo: Jared C. Tilton / .)

Après trois saisons à temps plein en Cup Series avec Joe Gibbs Racing, Jones a appris qu’il ne reviendrait pas dans l’équipe pour la saison 2021. Il avait un contrat expirant et devait devenir joueur autonome, mais il s’attendait à revenir en raison de “discussions positives” avec l’équipe de course. Cependant, la nouvelle que Christopher Bell le remplacerait dans la Toyota Camry n ° 20 “aveugle” Jones.

“J’ai découvert vraiment le même jour que tout le monde. Je suppose que c’était jeudi matin qu’on m’a dit, et jeudi soir, nous avons en quelque sorte tout annoncé. J’étais un peu aveugle. Je ne m’attendais pas vraiment à ce que cela vienne de nos discussions. . Je pensais que nous allions dans la bonne direction “, a déclaré Jones, par NBC Sports. “Mais à la fin de la journée, j’ai passé presque huit ans avec Joe Gibbs Racing entre Xfinity et Cup, et je suis reconnaissant pour ce temps. Et ça a été bon de voir le soutien qui a été fourni. là-bas ces derniers jours sur les réseaux sociaux et tout le monde qui sort… a été génial. “

prev