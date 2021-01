Après avoir fait leur première apparition à la télévision en tant que mari et femme fictifs lors du redémarrage de The CW’s Walker, Texas Ranger, le vrai couple marié Jared et Genevieve Padalecki a été dans l’esprit des téléspectateurs. L’émission a déjà battu des records après ses débuts le 21 janvier en tant que première de la série la plus regardée du réseau en cinq ans, rapporte Entertainment Weekly.

Avant que le couple ne fasse ses débuts en tant que Cordell Walker et Emily Walker dans la série, ils se sont rencontrés en travaillant sur la saison 4 de Supernatural. Geneviève a joué le rôle de Ruby, un démon dévoué au retour de Lucifer. Padalecki a récemment dit au revoir à son personnage bien-aimé Sam Winchester après la fin de la série en novembre. Sa femme a écrit un doux message à la star après la finale de l’émission. “Jared, ce que tu as donné [your character] Sam Winchester, pour les acteurs, l’équipe, les amis que vous avez rencontrés, la famille que vous avez agrandie, est incommensurable », a-t-elle écrit. «Vous êtes entré [as] un jeune enfant de 23 ans et est parti marié à un démon et a engendré 3 enfants. Je suis tellement fier de cette aventure et de tout ce que vous lui avez donné.

le couple a trois enfants ensemble, deux garçons et une fille: Thomas, Shepherd et sa fille Odette. La famille en herbe a récemment déménagé dans un lodge du Texas à Austin, au Texas, mais a décidé de le rendre adapté aux enfants pour des raisons évidentes. Travailler avec des enfants et rendre leur maison plus confortable peut être une tâche ardue. Les parents ont parlé avec PEOPLE, révélant comment la famille s’adaptait. «Nous avons deux jeunes garçons, donc je ne veux pas leur dire qu’ils peuvent toucher les meubles», a déclaré Geneviève. «Tout ce que nous avons est rugueux, donc ils peuvent s’amuser avec et s’ils ont un peu de couleur dessus, ce n’est pas grave.

Le couple a célébré son 10e anniversaire de mariage il y a près d’un an. Les deux se sont mariés dans la ville natale de Cortese, Sun Valley, Idaho. “Je ne peux même pas imaginer ce que j’ai dû faire dans une vie passée pour mériter de pouvoir passer CELUI-CI avec cette femme phénoménale [sic]. Je suis l’homme le plus chanceux du monde. Je t’aime bébé », a-t-il légendé le message de célébration.

Us Weekly rapporte que c’est lors de leur dîner d’anniversaire de 10 ans que la créatrice de la série, Anne Fricke, a demandé à la star de Walker s’il souhaitait travailler sur la série en jouant mari et femme avec sa véritable épouse. «Je craignais que les gens pensent que c’était son idée ou qu’ils auraient des idées préconçues», a déclaré Geneviève.

Padalecki a proposé à Geneviève en 2009 –– juste un an après s’être rencontrés sur la saison 4 de la populaire série CW. Jared a posé la question au Metropolitan Museum of Art en octobre, mais n’a fait son annonce publique qu’en janvier.

Ce sont deux coureurs de marathon. Les deux ont terminé le marathon de Boston en 2019. “Tout comme la grossesse et la maternité, mon parcours vers le marathon a comporté une tonne de surprises et de nombreuses recherches de fin de soirée. J’ai passé d’innombrables heures à chercher l’équipement parfait qui ne frotte pas et les chaussures. qui s’adaptaient parfaitement (et causeraient le moins de perte d’ongles – grossière, je sais). La qualité et la quantité des bons repas étaient également des défis », a écrit Geneviève sur son blog à propos de son entraînement au marathon. “Déterminer quoi manger avant et après l’entraînement pour éviter de me faire mal à l’estomac ou de me rendre lent. J’ai également appris à quel point il était crucial de trouver la bonne personne dans un groupe de course et un entraîneur qui pourrait m’aider à trouver le bon équilibre. des kilomètres dans ma formation – et des encouragements à trouver le temps tout en étant une maman. “

En 2015, Padalecki a fait la une après avoir annulé l’une de ses apparitions en raison de sa dépression. Il a tweeté en disant à ses abonnés qu’il avait «un besoin désespéré et urgent de ma famille». «J’avais 17 ans lorsque j’ai déménagé à Los Angeles, et j’ai en quelque sorte pris une habitude. … Tout était comme, travailler, travailler, travailler, travailler, faire, faire, faire, faire », nous a-t-il dit en juin 2015.« Et l’été dernier, ma vie a beaucoup changé. J’ai une femme. J’ai deux fils et j’avais donc vraiment besoin d’une chance de simplement débrancher. Et c’était la meilleure chose que j’ai jamais faite. Je le ferai probablement chaque année.

La famille a fait quelques vacances socialement éloignées pour tenter d’échapper à la monotonie d’être coincé en quarantaine. Geneviève a pris quelques photos de leur randonnée, s’assurant que même les plus petits portaient leur masque.

