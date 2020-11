Le mariage de Donald Trump avec Melania Trump est l’un des aspects les plus mystérieux et les plus spéculés de cette administration sans précédent, et les détails dont nous disposons ne font que rendre l’histoire d’amour entre l’ancienne star de télé-réalité et le mannequin d’autant plus intéressante. Trump n’est que le deuxième commandant en chef de l’histoire des États-Unis à avoir divorcé avant de prendre ses fonctions. L’autre était Ronald Reagan – peut-être le président dont l’histoire est la plus proche de celle de Trump, car il était acteur avant de se lancer en politique.

En général, les dirigeants américains ont eu des partenaires de longue date avant et après leur présidence. Elles ont tendance à être des femmes partageant les mêmes idées, issues de la même sphère politique hautement qualifiée et philanthropique que les présidents eux-mêmes. Notamment, Melania, 50 ans, a émigré de Yougoslavie en tant qu’étudiante universitaire et a travaillé comme mannequin de carrière avant de rencontrer Trump et de l’épouser en 2005 – quand elle avait 34 ans et lui 58 ans. Cette non-orthodoxie a nivelé le terrain pour toutes sortes de spéculations. à propos de Melania – bon et mauvais. Dans un profil de 2018 dans le New York Times, la journaliste Maggie Haberman a décrit Melania comme “un test de Rorschach pour la perception du public de la Maison Blanche de M. Trump: les gens ont tendance à voir en elle ce qu’ils croient déjà au sujet du président”.

“Pour les partisans conservateurs du président, elle est une compagne fidèle”, a poursuivi Haberman. “Pour les critiques de M. Trump, elle est un facilitateur piégé dans une cage dorée, qui éclate parfois pour exprimer une opinion divergente ou faire une gaffe très médiatisée avant de se retirer à nouveau dans le silence.” La vérité se situe sans aucun doute quelque part au milieu pour Melania, mais il est certes difficile à cerner. Voici un aperçu de certains des rapports les plus clairs sur la première dame et le mariage du président.

“La voix la plus forte de la vie du président”

(Photo: Chip Somodevilla / Employé / ., .)

La première dame est en proie à des rumeurs selon lesquelles elle vit secrètement loin de la Maison Blanche. Alors que beaucoup pensent qu’elle et le président sont séparés et ne restent ensemble que pour maintenir les apparences, le rapport du Times établit au moins que le couple passe du temps ensemble. Un ancien responsable de la Maison Blanche a même déclaré que “M. et Mme Trump donnent l’impression qu’ils s’aiment, mais leur rapport n’est pas particulièrement chaleureux”. Plus surprenant, des initiés ont déclaré que Melania avait plus d’influence sur le président que la plupart des gens ne le pensent. Ils l’ont appelée la «voix la plus forte de la vie du président».

Chambres séparées

(Photo: Chip Somodevilla / Employé / ., .)

Pour beaucoup, le fait le plus intéressant du rapport sera probablement que Melania a une chambre séparée du président. Des sources ont ajouté que les deux réservent toujours des suites d’hôtel séparées lorsqu’ils voyagent. Pourtant, les proches de Melania ont insisté pour que Melania vive à plein temps dans la résidence de la Maison Blanche, avec un voyage mensuel à New York et des visites occasionnelles à ses parents.

“Je m’en fiche vraiment, n’est-ce pas?”

«Je m’en fiche vraiment, n’est-ce pas?» écrit sur le dos de la veste de Melania, fait référence au Fake News Media. Melania a appris à quel point ils sont malhonnêtes et elle ne s’en soucie vraiment plus! – Donald J.Trump (@realDonaldTrump) 21 juin 2018

Le rapport du Times a pris un soin particulier à aborder la veste incendiaire que la première dame portait à l’été 2018 lors de la visite des centres de détention pour immigrés clandestins séparés de leurs familles. Il a noté que Melania était le seul haut fonctionnaire de l’administration à visiter plus d’une de ces installations, pendant le tollé public massif contre eux. L’article a également éclairé la signification de la veste, au dos de laquelle se trouvaient les mots “JE NE VEUX VRAIMENT PAS FAIRE, DO U?” La note exaspéra certains et amusa d’autres. Le président lui-même a affirmé que la veste n’était pas dirigée contre les enfants détenus, mais contre les médias d’information.

En vérité, le personnel de Melania a déclaré aux journalistes que la veste était destinée à tous ceux qui critiquaient la première dame pour avoir rendu visite aux immigrants. «Personne ne dit à la première dame quoi faire», a déclaré sa directrice des communications, Stephanie Grisham. “Notre bureau n’a rien à voir avec les choix de vêtements qu’elle fait et cette situation n’était pas différente.”

Sentiments de culpabilité

(Photo: Chip Somodevilla / Employé, .)

Bien entendu, les rumeurs de tension entre le couple ne sont pas totalement infondées. Les initiés ont déclaré que le président Trump se sentait vraiment coupable lorsque les informations sur sa liaison avec la star de cinéma pour adultes Stormy Daniels ont balayé le cycle de l’actualité. Il aurait été profondément préoccupé par la réaction de Melania à l’histoire et se sentait mal d’avoir elle-même été critiquée pour son comportement.

Fitness présidentiel

(Photo: ROBYN BECK / Employé / ., .)

Les sources étaient convaincues que Melania travaillait dur pour changer la santé de son mari. La première dame aurait travaillé en étroite collaboration avec le personnel de cuisine, planifiant et préparant les repas du président Trump. Malheureusement, ces mêmes initiés ont déclaré qu’il n’y avait pas grand-chose qui pourrait empêcher le président d’avoir deux boules de glace avant de se coucher.

“Soyez le meilleur”

(Photo: VIEW press / Contributor / ., .)

Le rapport contenait plus d’informations que jamais publiées sur la campagne “Be Best” de Melania. Le programme de sensibilisation sociale a un objectif ambigu et a été raillé pour être beaucoup plus petit et moins précis que ceux des anciennes premières dames. Alors que Michelle Obama et Laura Bush avaient chacune un personnel de 25 personnes ou plus, Melania n’aurait que 10 personnes travaillant dans l’aile est, et elles ont été spécifiquement dirigées pour travailler indépendamment de l’aile ouest. Des sources ont également déclaré que le président lui-même avait encouragé Melania à se distancier de l’aspect cyber-intimidation de la campagne, admettant que ce serait quelque peu hypocrite.

Melania détendue

(Photo: Leon Neal / .)

Des personnes proches de Melania ont déclaré qu’il ne faisait aucun doute qu’elle était «beaucoup plus détendue en dehors de la présence de son mari que lorsqu’il est là». Bien que cela confirme de nombreuses spéculations, ce fait pourrait être utilisé comme munition pour un certain nombre de théories et d’agendas, comme cela a souvent été le cas.

La routine quotidienne de Melania

(Photo: Tasos Katopodis / .)

Le rapport a brisé la routine quotidienne de Melania. Elle quitte rarement la résidence, disent les initiés. Ils ont ajouté qu’elle faisait régulièrement des entraînements de Pilates et qu’elle passait beaucoup de temps à consulter l’Association historique de la Maison Blanche pour la rénovation et l’entretien de la résidence.

Famille de Melania

(Photo: Stephen Lovekin / Employé / ., .)

Quant à sa vie sociale, Melania resterait en contact étroit avec sa famille et quelques vieux amis à New York. Ses parents et sa sœur sont venus en Amérique par le biais de la même politique d’immigration en chaîne contre laquelle le président s’oppose avec véhémence, et elle les voit souvent. Les parents de Melania vivent à proximité dans le Maryland tandis que sa sœur réside à New York. Les initiés disent que les textes de la première dame sont criblés d’émojis.

