Megan Thee Stallion fait ses débuts en Saturday Night Live dans l’épisode de ce week-end, qui marque la 46e saison de l’émission. Alors que l’hôte, Chris Rock, travaille dans le secteur du divertissement depuis plus de trois décennies déjà, Megan n’est que récemment entré en scène. La rappeuse est surtout connue pour son tube viral “Savage” et sa contribution au single “WAP” de Cardi B.

Megan, 25 ans, est née Megan Jovon Ruth Pete dans le comté de Bexar, au Texas, et a grandi à Houston. il a développé un intérêt pour le rap à l’adolescence et a rapidement gagné des fans à Hoston pendant son séjour à l’Université Prairie View A&M. En 2016, elle a sorti son premier single, “Like a Stallion”, qui figurait sur une mixtape SoundCloud du même nom. Après des sorties plus indépendantes, elle a sorti l’EP Tina Snow, qui a fait le palmarès des albums Billboard 200.

En 2019, la carrière de Megan a vraiment commencé à décoller avec “Big Ole Freak”, sa première chanson sur le palmarès Billboard 100. Sa mixtape 2019 Fever a été acclamée par la critique et sa chanson “Hot Girl” est devenue son premier hit dans le top 20. En mars 2020, Megan a sorti son EP Suga, qui comprend «BITCH», «Captain Hook» et sa sensation virale «Savage». Son inclusion sur “WAP” a aidé à la présenter à un public encore plus large, car le single est devenu l’une des plus grandes chansons de l’année. Faites défiler pour en savoir plus sur Megan Thee Stallion.

Son nom de scène remonte à son adolescence

Le nom de scène de Megan vient de son adolescence, lorsque des hommes plus âgés l’appelaient un étalon. “Alors j’ai finalement dû demander, est-ce que c’est une bonne chose? Tout le monde l’a pratiquement pris et a couru avec, puis je l’ai mis comme mon nom principal sur Twitter, et depuis lors, tout le monde m’appelle juste Stallion,” elle dit Houstonia. «Et la bombasse de la ville H, c’est juste un surnom que je me suis donné – je pensais que ça avait l’air cool, alors j’étais comme, oui, je serai ça.

Elle s’est inscrite à la Texas Southern University en 2019 pour terminer ses études universitaires.

Megan a fréquenté l’Université Prairie View A&M, mais a pris une pause pour se concentrer sur sa carrière. En 2019, elle s’est inscrite à la Texas Southern University en tant qu’étudiante de troisième année pour obtenir un diplôme en administration de la santé. Elle a été inspirée par son arrière-grand-mère, qui a pris soin de sa mère et de sa grand-mère.

«Parce que je sais que ma grand-mère est très stressée et qu’elle n’est pas la seule à le faire», a-t-elle déclaré à Vulture. “Je le vois dans les quartiers tout autour de Houston. Vous faites prendre soin de votre peuple. J’ai juste l’impression que ce sera un poids allégé pour les membres de la famille s’ils avaient un endroit où leurs grands-parents peuvent aller et être à l’aise. Je veux pour rendre; c’est ce que je vais faire. “

Elle a créé le slogan viral ‘Hot Girl Summer’

Megan est responsable du slogan viral «Hot Girl Summer» 2019. Il remonte à un tweet de 2018 et est apparu sur sa couverture de Fever. «C’est toi HOT GIRL et elle t’apporte de la chaleur», lit-on. Elle a également sorti une chanson du même nom. En juillet 2019, elle a déposé une demande d’enregistrement de la phrase.

Sa nouvelle chanson est ‘Don’t Stop’

Juste avant de monter sur scène SNL, Megan a sorti sa dernière chanson, “Don’t Stop”. Le nouveau single met en vedette Young Thug. La chanson est accompagnée d’une vidéo, réalisée par Colin Tilley et comportant des références aux films de Tim Burton.

Megan aurait survécu à une fusillade

À l’été 2020, Megan a fait l’objet d’un examen minutieux pour un incident de tir présumé avec Tory Lanez. En juillet, elle a affirmé avoir subi des blessures par balle et avoir dû subir une intervention chirurgicale pour retirer les balles de ses pieds. Lorenz a été arrêté par la police après la fusillade et arrêté pour arme à feu. Megan a affirmé que Lorenz lui avait tiré dessus, alors qu’il niait toutes les allégations de son album Daystar et accusait son équipe d’essayer de le piéger. L’équipe de Megan a riposté en accusant son équipe d’avoir lancé une campagne de dénigrement contre elle. L’avocat de Megan a déclaré que les représentants de Lanez avaient envoyé une série de faux SMS aux médias pour la discréditer. L’équipe de Lanez a également nié ces allégations.

Elle est connue pour ses paroles sexuellement explicites

Megan n’a pas peur d’être sexuellement explicite dans son travail. Dans une récente interview, elle a défendu ses paroles comme montrant sa confiance en sa sexualité. «Il ne s’agit pas seulement d’être sexy, mais d’avoir confiance en moi et d’avoir confiance en ma sexualité», a-t-elle expliqué, rapporte Pitchfork. «Les hommes sont des objets pour moi», dit-elle. “[Men’s] avis, ce n’est même pas le glaçage, c’est le saupoudrage sur le gâteau. “

Dans son interview avec Rolling Stone, Megan a défendu ses paroles explicites et a déclaré qu’il y avait un double standard. «Vous laissez les garçons venir ici et parler de la façon dont ils vont conduire un train sur tous nos amis et ils veulent de la tête et ils veulent tout tirer dessus, et ils veulent faire de la drogue», dit-elle. “Eh bien, nous devrions être capables d’aller tout aussi dur. Je ne veux rien entendre de tout ça” C’est offensant! ” ou ‘Tout ce dont elle parle, c’est p …’ »

