La chanteuse country Morgan Wallen, qui est devenue célèbre en tant que concurrent sur NBC’s The Voice, devait revenir sur la chaîne samedi soir pour une performance sur Saturday Night Live. La performance aurait donné un coup de pouce majeur à la carrière de la star montante de la country, mais il a été remplacé par le rockeur vétéran Jack White. Le producteur exécutif Lorne Michaels a remplacé Wallen mercredi après que des vidéos de lui faisant la fête en Alabama sans masque facial aient fait surface.

Wallen, 27 ans, a été vu traîner avec des fans et embrasser des fans dans des vidéos publiées sur TikTok. La vidéo dans laquelle le natif de Sneedville, dans le Tennessee, a été vu en train d’embrasser un fan a été publiée lundi, quelques jours à peine avant qu’il ne monte sur scène au Studio 8H du Rockefeller Center. Les vidéos ont été découvertes par AL.com et ont été prises lors d’une fête à domicile où aucune directive sur les coronavirus n’était suivie. Wallen a été critiqué sur les réseaux sociaux, mais il s’est quand même rendu à New York.

Mercredi, Wallen a partagé une vidéo de sa chambre d’hôtel à New York, où il a pris la responsabilité de ses actes et s’est excusé. Il a confirmé qu’il ne jouerait pas sur SNL, même s’il a été testé négatif pour le coronavirus, rapporte Variety. “Je respecte la décision de l’émission parce que je sais que je les mets en danger, et j’en assume la responsabilité”, a déclaré Wallen. «Je voudrais m’excuser auprès de SNL, de mes fans, de mon équipe de m’avoir offert ces opportunités, et je les ai laissées tomber.

Le chanteur a dit qu’il pensait s’être «un peu perdu» en faisant la fête. «J’ai essayé de trouver de la joie aux mauvais endroits et, je ne sais pas, cela m’a laissé moins de joie, alors je vais essayer de travailler là-dessus», dit-il. “Je vais prendre du recul par rapport aux projecteurs pendant un petit moment et aller travailler sur moi-même. J’aurais aimé pouvoir rendre la musique country et mes fans fiers ce samedi, mais je respecte encore une fois la décision.”

Wallen a déclaré qu’il avait parlé avec le producteur exécutif de SNL, Lorne Michaels, qui était encourageant. Il aurait invité Wallen à revenir dans la série à l’avenir. “Il n’est probablement pas le premier chanteur de country, la première personne du rock and roll qui a fait la fête après un grand, dans ce cas, un match de football ou un concert”, a déclaré Michaels à Willie Geist, présentateur de Today Show. “Nous vivons juste à une époque différente, et tout est scruté.”

Wallen a atteint les séries éliminatoires sur The Voice en 2014. Il est maintenant signé chez Big Loud Records et a travaillé avec Florida Georgia Line sur le single de 2017 «Up Down». Ses autres singles incluent “The Way I Talk”, “Whisky Glasses”, “Chasin ‘You”, “More Than My Hometown” et “7 Summers”. Son premier album studio, If I Know Me, a atteint la 13e place du palmarès des albums Billboard 200 et est sorti en avril 2018. Plus tôt cette année, il a remporté le iHeartRadio Music Award du meilleur nouvel artiste country.