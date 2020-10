Miso Robotics est l’une des nombreuses entreprises qui tentent d’automatiser la préparation des aliments et a annoncé aujourd’hui que sa dernière machine – qui place son robot Flippy sur des rails pour le déplacer plus facilement dans la cuisine – est maintenant en vente dans le monde entier.

Les prix de l’engin (connu sous le nom de Flippy Robot-on-a-Rail ou Flippy ROAR) commencent à «environ 30 000 $», selon VentureBeat, bien que Miso Robotics veuille ramener le coût à 20 000 $ l’année prochaine. La société offre également la possibilité de louer Flippy ROAR pour 1 000 $ par mois, des frais qui comprennent la maintenance et les mises à niveau.

Comme Flippy avant lui, Flippy ROAR est conçu pour automatiser la préparation simple des aliments, en particulier tout ce qui concerne les friteuses et les grils. Le robot utilise l’apprentissage automatique pour identifier les denrées alimentaires et une matrice de caméras (qui comprend une caméra de détection de profondeur 3D d’Intel et une caméra thermique) pour naviguer dans son environnement. Un bras robotique manie alors une spatule et attrape des paniers remplis de nourriture à frire.

Flippy ROAR peut désormais cuire 19 aliments au total, dit Miso Robotics, et il est capable de retourner les hamburgers et l’impossible Burger à base de plantes. Il peut également effectuer l’entretien de base du gril comme le raclage des saletés brûlées et l’élimination de l’excès d’huile. Les systèmes d’IA du robot ont maintenant été formés pour identifier une plus large gamme d’articles à frire, et il peut maintenant plonger plus de choses dans l’huile chaude que jamais auparavant. Cette liste comprend les filets de poulet, les ailes de poulet, les crevettes pop-corn, les frites, les tater tots, les quartiers de pommes de terre, les pommes de terre rissolées, les rondelles d’oignon et les frites gaufres.

La vraie mise à niveau, cependant, est le système de navigation ferroviaire de Flippy ROAR, qui lui permet de glisser d’une trémie d’articles congelés au gril et à la friteuse. Le rail aérien a pour effet de «maintenir [the robot] hors du chemin du personnel de cuisine occupé pour augmenter la sécurité et le débit », explique Miso Robotics, bien que la société ne mentionne pas le prix ou la facilité d’installation du système de rails. Miso Robotics affirme également avoir mis à niveau le logiciel du robot, que le personnel de cuisine utilise pour contrôler les opérations de la machine via un écran tactile de 15,6 pouces.

Selon VentureBeat, Flippy ROAR sera «bientôt» opérationnel dans 50 sites CaliBurger. En juillet, Miso Robotics a également annoncé qu’il installerait des robots dans les emplacements de White Castle dans le cadre d’un programme pilote.

Bien que les robots comme Flippy ROAR soient souvent présentés comme des dispositifs améliorant la productivité qui permettent aux humains de se concentrer sur des tâches plus spécialisées (comme le service client), leur mise en œuvre peut également rendre le travail plus difficile pour leurs collègues en chair et en os. Un rapport récent sur l’automatisation dans les entrepôts d’Amazon a révélé que si l’introduction de robots augmentait la productivité, elle le faisait aux dépens des travailleurs humains qui ont subi plus de blessures alors qu’ils luttaient pour suivre les machines.