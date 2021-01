Ce sera Deadpool 3 qui fera partie de l’univers Marvel Ils le confirment! | AP

Le président de Studios Marvel Kevin Feige confirme l’arrivée au MCU du super-héros joué par l’acteur Ryan Reynolds Avec un film pour adultes, c’est vrai, le troisième opus de Deadpool et ils travaillent déjà sur le script et le tournage commencera en 2022.

Kevin Feige a récemment confirmé que le troisième volet du film “Dead Pool»Fera partie de l’univers cinématographique Marvel et heureusement ils respecteront le classement R (+18 ans).

Enfin, le sort du troisième opus de Deadpool après l’acquisition de 20th Century Fox par la société Disney commence à avoir un cours, car on craignait que le personnage soit une version plus légère, puisque maintenant il vit dans la maison de Mickey la souris.

Cependant, Kevin Feige, PDG de Marvel Studios, a assuré dans une interview pour Collider que l’anti-héros joué par Ryan Reynolds maintiendrait sa classification R caractéristique, en plus que Deadpool 3 fera partie de l’univers cinématographique Marvel (UCM).

Le mercenaire grossier Ryan Reynolds rejoint officiellement l’univers cinématographique Marvel et maintiendra sa cote R », a déclaré Feige.

De plus, comme si cela ne suffisait pas, il ajoute que les sœurs Lizzie Molyneux-Loeglin et Wendy Molyneux travaillent dur sur le scénario sous la supervision de Reynolds, mais le tournage de “Deadpool 3” ne commencera qu’en 2022.

Nous travaillons actuellement sur un scénario avec Ryan (…) Il ne sera pas tourné cette année. Ryan est un acteur très occupé et à succès. Nous avons déjà annoncé un certain nombre de choses que nous devons faire maintenant, mais c’est excitant que cela ait commencé. Encore une fois, un type de personnage très différent dans le MCU, et Ryan est une force de la nature, ce qui est incroyable de le voir donner vie à ce personnage », a-t-il précisé.

Je note également que l’acteur T’Challa n’apparaîtra pas dans «BlackPanther 2» et que la suite explorera différents personnages de Wakanda.

Il convient de mentionner que pour la première fois, l’acteur de renom Ryan Reynolds travaille en étroite collaboration avec Studios Marvel pour jouer à nouveau cet anti-héros.

Contrairement aux deux films précédents, celui-ci ne sera pas réalisé par David Leitch, dont le planning est malheureusement saturé, donc la recherche d’un réalisateur se poursuit.

Pendant ce temps, comme nous l’avons mentionné précédemment, le scénario sera écrit par Wendy Molyneux et Lizzie Molyneux-Loeglin, connue pour la série animée Bob’s Burgers.

Ryan supervise un scénario pour le moment, mais il ne sera pas filmé cette année. Nous avons déjà annoncé un certain nombre de choses que nous devons faire maintenant, mais c’est excitant que cela ait commencé », a déclaré Feige.

Il semble que ce sera une bonne année pour l’entreprise, puisque Marvel Studios et Kevin Feige ont les mains assez occupées avec Thor 4 et Spider-Man 3, qui sortiront cette année, en plus de Doctor Strange 2, Black Panther 2 et Captain Marvel 2 pour 2022, donc Deadpool 3 cela pourrait être possible dans les salles jusqu’en 2023.

Il est à noter que la franchise anti-héros a réussi à se positionner parmi les personnages Marvel les plus populaires, encore plus que les X-Men, puisque Deadpool 2 à lui seul, a levé plus de 785 millions 989, 651 dollars dans le monde, tandis que le premier la livraison a permis de recueillir 783,1 millions de dollars.

Ryan Rodney Reynolds gagnait en renommée avec sa participation à la comédie intitulée Two Guys and a Girl, avant de commencer sa carrière de comédien et acteur dramatique pour l’industrie cinématographique hollywoodienne.

Il est reconnu pour ses interventions dans des productions telles que Blade: Trinity, The Amityville Horror, Definately, Maybe, X-Men Origins: Wolverine, The Proposal, Buried, Green Lantern et dans l’adaptation cinématographique de la bande dessinée Deadpool et sa suite, Deadpool 2.

