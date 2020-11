Via votre compte Instagram, Andrea Legarreta Elle ne pouvait pas cacher à quel point elle est fière de son premier-né et de son mari. “Quand la joie, la fierté et l’amour débordent l’âme! J’ai vu l’amour, la passion et le dévouement qu’ils ont mis dans tous les détails. Vous ne pouvez pas le manquer! Je t’aime! », L’actrice a également partagé avec l’image promotionnelle de l’émission, où ils apparaissent Erik et Mia.

Mía Rubín Legarreta (Instagram)

De votre côté, Erik Il a également exprimé ce que cela signifie pour lui de partager la scène avec Mia, et de la voir faire ses débuts artistiques avec sa main, ce qui l’a sans aucun doute très excité. “Il n’y a pas de plus grande joie que de partager ce qui me passionne, avec l’une des personnes les plus importantes de ma vie et que j’aime et admire profondément”, a écrit le musicien.

Mía Rubín Legarreta Elle a commencé sa carrière dès son plus jeune âge, en jouant dans la comédie musicale comme Annie, Anita l’orpheline, en plus, elle s’est imposée comme actrice de doublage dans la série animée Nancy Nancy Clancy et dans les films Magical Park, Emoji: The Movie and Dancer. Même depuis le début de l’année, la jeune femme se concentre sur son lancement en tant que chanteuse.

