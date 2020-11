Cruella, Pinocchio et Peter Pan seraient des premières exclusives de Disney + | AP

Tout semble indiquer que les choses changent vraiment pour le cinéma, puisque la société de Disney il serait sur le point de prendre de nouvelles décisions concernant ses prochaines sorties, ce qui pourrait bien sûr lui être bénéfique.

C’est une nouvelle qui pourrait sûrement être l’une des plus choquantes, car le média Deadline a rapporté que Disney envisageait sérieusement tout neuf certains de ses films le plus attendu directement sur votre plateforme de streaming Disney +.

En outre, il est important de mentionner que cette nouvelle survient juste un jour après que Warner Bros. a annoncé que le film tant attendu “Wonder Woman 1984” sortira dans les salles et en même temps sur HBO Max, et des mois après que Disney a annoncé que “Mulán” ne passerait pas par les théâtres, mais irait directement à un service premium.

Le point de vente note également qu’une décision finale n’a pas été prise jusqu’à présent, cependant, l’incertitude sur le temps qu’il faudra avant que le monde revienne à la normale et que les salles de cinéma ne représentent plus un risque, a conduit les dirigeants. de considérer cette forme de sortie qui a tellement bouleversé les propriétaires de salles il y a quelques mois quand il a été annoncé que “Mulan” serait la première exclusive de Disney +.

De cette façon, les films que Disney envisage d’atteindre Disney + sont “Cruella“,”Pinocchio“Y”Peter Pan et Wendy“.

Le premier est une version révisionniste du personnage de “101 Dalmatiens”, dans le style de “Maléfique”; “Pinocchio” est le remake en direct du classique de Disney et a la direction de Robert Zemeckis et la participation de Tom Hanks; le dernier est le remake en direct de “Peter Pan”.

Comme si cela ne suffisait pas, Deadline a également précisé qu’il n’y a aucune certitude quant à savoir si ces films coûteront plus cher aux utilisateurs de Disney +, comme ce fut le cas avec Mulan, ou s’ils peuvent être vus gratuitement.

Cependant, c’est un coup dur pour les chaînes de cinéma et les cinémas indépendants, qui luttent pour survivre dans la pire crise de l’histoire de l’industrie.

Sans aucun doute, la pandémie crée de nouvelles tendances auxquelles les propriétaires de théâtre devront s’habituer, s’adapter ou malheureusement mourir, diraient certains.

Des films sans fin subissent cependant les conséquences de ne pas atteindre les salles, ce qui pourrait considérablement profiter aux studios.

D’autre part, et en parlant de films Disney, dans “Cruella«Nous verrons Emma Stone en tant qu’actrice principale, une actrice qui a plutôt bien fait pour l’industrie hollywoodienne ces dernières années.

Il est à noter que l’actrice a réussi à grimper avec des rôles notables dans des films à fort impact, dont beaucoup ont été récompensés lors des cérémonies les plus reconnues de la saison des récompenses et c’est ainsi que très bientôt nous la verrons devenir Cruella de Vil, la méchante ad1ct au à la mode et obsédée par se faire un manteau de fourrure de chien dalmatien.

Disney s’est précipité pour sortir “Mulan” début septembre dernier, mais la décision n’a pas été si bien prise par le public et par les chaînes, notamment en raison de la décision de mettre un prix même sur les utilisateurs de la plateforme.

Cependant, avec la nouveauté de ces premières conçues pour le streaming, peut-être qu’elles pourraient prendre une direction de pensée très différente et meilleure, très similaire à ce qui a été fait par Warner Bros. et “Wonder Woman 1984”.

Malheureusement, les façons d’aller au cinéma changent et peut-être que ce sera pour toujours, apparemment les résultats sont imminents et nous n’aurons plus qu’à nous adapter à la nouvelle normalité.

