Ce serait Renata Notni avec qui Diego Boneta crée sa romance | Instagram

Apparemment, l’acteur Diego Boneta et l’actrice Renata Notni sortiraient une romance torride comme on l’a connue récemment, ceci, après le protagoniste de la biosérie autorisée de “Luis Miguel: la série“Il mettra fin à sa relation avec la Chilienne Mayte Rodríguez.

Le natif de Cuernavaca, Renata notni C’est une actrice de télévision bien connue au Mexique qui a commencé sa carrière dans le milieu depuis qu’elle était petite, et apparemment, elle est maintenant la nouvelle partenaire de l’acteur le plus populaire qui joue le soi-disant “Soleil du Mexique”.

Cela serait confirmé par un journaliste de divertissement bien connu, qui a fait la lumière ces derniers jours sur cette nouvelle.

Diego Boneta est tombé amoureux d’une belle femme de 26 ans qui a joué dans plusieurs feuilletons et qui s’appelle Renata Notni », a révélé Álex Kaffie lors de la transmission de l’émission Here with you sur Heraldo TV.

Apparemment, le couple n’a toujours pas l’intention de faire connaître leur relation, puisqu’un mois après être devenus petits amis, ils considéreraient qu’il vaut mieux attendre que tout le monde découvre cette nouvelle relation, explique le journaliste Alex Kaffie.

Il ajoute également, Diego Boneta et Renata Notni ont pris la décision d’attendre un peu pour l’annoncer, un délai de trois mois, précise le communicateur, à travers sa chronique «Sin Lisonja».

Ils ont décidé d’un commun accord de ne pas faire connaître la romance avant l’âge de trois mois, mais nous l’avons déjà dit, pas question. Vive l’amour! »A ajouté le communicateur.

Bien que l’actualité aujourd’hui occupe déjà tous les gros titres, les fans et les followers de l’acteur espèrent très bientôt connaître plus de détails sur cette actualité. Alors très bientôt, le couple populaire de la série pourrait finir par crier leur amour aux Four Winds!

En revanche, ces derniers jours, l’acteur de 30 ans, Diego Boneta, était au milieu d’une grande polémique, ceci après tout juste 2020, Camila sodi confirmer la relation qui existait entre les deux.

Il faut rappeler que Diego et Camila agissent ensemble dans la biosérie autorisée de “Sol” lancée via Netflix, qui a non seulement généré une grande polémique pour le chanteur Luis Miguel, mais aussi pour les protagonistes de cette histoire.

Camila Sodi, qui donne vie à “Erika“Dans la série, jouant le rôle de l’actrice (Isabela Camil) et de la soeur de Jaime Camil, elle fait partie des couples qui ont eu une signification importante dans la vie de Luis Miguel, un amour intense que beaucoup des adeptes de l’histoire auraient devrait transcender les écrans.

Cependant, au milieu de tant de rumeurs et de versions sur leur relation, Diego et Camila ont fini par clarifier que c’était “uniquement et exclusivement du travail”.

Qui est Renata Notni?

L’actrice mexicaine s’est placée sous les projecteurs en apprenant qu’elle avait une liaison torride avec Diego Boneta.

A sus 26 años, Notni cuenta con una conocida carrera dentro de la actuación tras haber figurado en varias historias, algunas de ellas son Código postal, Un gancho al corazón, “Mar de amor”, “La fuerza del destino”, “Amorcito corazón “, “Je veux t’aimer”.

Son premier rôle principal était en 2015 avec la telenovela “Amor de barrio”, et la même année, il a participé à la série espagnole “Yo quisiera”, en 2016 une autre occasion de jouer dans “Sueño de amor” et un an plus tard “My adorable putain “.

Sa carrière l’a amenée à être reconnue par les prix KCA México et TVyNovelas, sans aucun doute, elle est devenue aujourd’hui une actrice en constante évolution.

Suivez-nous sur Google Actualités et cliquez sur notre étoile

Vous pouvez également lire Camila Sodi a confirmé son histoire d’amour avec Diego Boneta