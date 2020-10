Ce serait une collaboration de Britney Spears avec Harry Styles | .

Ceux qui ont gagné le titre de “légendes” dans le monde de la musique, il est clair qu’ils ne sortent jamais, ils ne se démodent même pas, peu importe comment les années passent et même après avoir perdu la vie les pièces musicales emblématiques continuent de sonner ils ont créé.

Et c’est que, comme il fallait s’y attendre, nos esprits remontent quand on entend à travers la radio, ou une plateforme musicale, une chanson de la “princesse de la pop”, l’iconique, emblématique, attachante et super talentueuse Britney Spears ou l’artiste britannique également emblématique, Harry Styles.

“Baby One More Time” et “Adore You”, des deux musiciens célèbres, sont mixés dans une nouvelle pièce musicale, créée par le célèbre DJ et YouTuber “Adamusic”, nous montrer de son profil sur la célèbre plateforme de streaming dans un seul thème où ils se combinent parfaitement, c’est vraiment incroyable.

Vous pourriez aussi être intéressé: Cherchant à être attirante, la danse de Britney Spears est inquiétante

Sans aucun doute, la chanson qui en résulte est parfaitement combinée, puis, à la fois les pauses musicales, les détails, les échos, les tons, les rythmes, tout en général, est mis de la manière la plus stratégique possible pour le faire sonner si bien, en combinant si bien, qu’il semble même que ce soient les artistes eux-mêmes qui ont fait une véritable collaboration.

Le clip vidéo susmentionné a à ce jour près de 70000 reproductions, en plus, les adeptes du garçon lui ont laissé de bons commentaires, le félicitant pour son travail, le félicitant, et quelques autres, lui demandant ou de la même manière, lui donnant des conseils pour partir s’améliorer au sein de l’industrie, jour après jour.

Et, est-ce que, nous n’avions jamais vraiment imaginé que ces deux chansons se combineraient parfaitement, même si cela semble impossible à croire, en les rejoignant et en les fusionnant dans une même chanson, elles provoquent la sensation d’être présentes dans mille merveilles.

Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et obtenez plus de Show News!

Cela a été découvert par le YouTuber Adam Wright, qui a viralisé la combinaison parfaite issue de ces deux singles, ainsi que sur le célèbre réseau social “TikTok” à travers un “mashup” qu’il a réalisé avec ses followers.

Il faut mentionner qu’Adam Wright compte plus de 625000 abonnés sur sa chaîne YouTube, en plus, de son profil dans l’application musicale, il a beaucoup d’autres travaux de collaborations entre grands artistes, que si vous le souhaitez, vous avez toute la liberté de les écouter, cependant, celui qui a eu le plus de succès jusqu’à présent est précisément celui de Spears and Styles.

Dans sa chaîne, vous découvrirez d’autres grands joyaux tels qu’un mashup de “Positions” et “God is a Woman” d’Ariana Grande; ou un autre de “Lonely” et “You say”, une combinaison de Justin Bieber et Lauren Daigle, vous allez sûrement l’adorer.

On retrouve également d’autres thèmes emblématiques, tels que: une version du Fantôme de l’Opéra, interprétée en duo par Taylor Swift et Ariana Grande, de grands succès de Katy Perry et plus encore.

De plus, nous pouvons trouver des vidéos diverses où il se consacre à expliquer les techniques de chant, la musicalisation, les gammes de voix, les tutoriels de programmes musicaux et bien d’autres “mégamixes” qu’il élabore, pour divertir ses milliers de followers, faire ce qu’il aime faire le plus: se consacrer à la musique.

De la même manière, le jeune homme, dans chaque vidéo qu’il partage sur son profil YouTube, mentionne dans la description qu’il a un profil Patreon, et, dans celui-ci, on peut trouver des contenus exclusifs, qu’il s’agisse de morceaux de musique, de nouveaux mix, certains des mashups plus élaborés et toutes sortes de divertissements pour un petit prix.

En outre, le YouTuber a une marque de vêtements personnels, que, de la même manière, on peut trouver en cliquant sur le lien dans la description de sa vidéo sur la plateforme de streaming, on y trouve des pièces textiles, des chemises, des t-shirts et sweats à capuche.