Comme vous le savez, Netflix en collaboration avec Sony Pictures, ils préparent une nouvelle version de “Matilda”, le film de 1996 réalisé par Danny DeVito et qui a réussi à gagner des millions de cœurs et dont beaucoup se souviennent encore à ce jour.

Sans aucun doute Matilda est un film devenu un classique du cinéma, il est sorti en 1996 et est réalisé par l’acteur Danny DeVito, qui y a participé dans le rôle de Harry Wormwood, le père malhonnête de la petite fille. Mathilde, qui en plus de ne pas s’intégrer à sa famille, possédait des pouvoirs surnaturels qui la rendaient encore plus spéciale.

Et bien que beaucoup de choses aient été dites qu’à l’époque, le film n’était pas au box-office, avec le temps, il est devenu un classique et un incontournable dans la vie.

C’est ainsi qu’en 2021, 20 ans après la sortie du célèbre film, le refaire de l’histoire, tout cela de la main du géant du streaming: Netflix.

Cependant, avant que l’émotion ne saute des cœurs, il faut tenir compte du fait que la nouvelle version aura quelques différences, par exemple, que l’histoire sera une comédie musicale.

En outre, on ne sait pas avec certitude à quel point cette version peut être proche du film de 1996 ou du roman de Roald Dahl, sur lequel elle est basée.

L’idée de la comédie musicale sera dirigée par Matthew Warchus, le directeur de la mise en scène “Matilda”, qui a eu une grande acceptation et d’excellents critiques, qui est en charge du projet, qui est une collaboration entre Netflix et Sony Pictures.

C’est via les réseaux sociaux que Netflix a confirmé les noms des personnages principaux de la nouvelle version et bien que l’on sache déjà que le professeur Miel serait joué par l’actrice Lashana Lynch, le nom d’Alisha Weir est également connu sous le nom de Matilda et Emma Thompson sous le nom de Tronchatoro.

Il ne reste plus qu’à attendre le bon «oncle Netflix» pour connaître la date de sortie de cette histoire qui a sans aucun doute marqué plusieurs générations qui ont grandi en appelant le gâteau au chocolat «Bruce’s cake».

Comme vous vous en souvenez peut-être, en 1996, la légendaire Mara Wilson (l’un des prodiges du film) est devenue Matilda dans un film réalisé par et avec Danny DeVito qui a rendu justice à l’histoire de Dahl en mettant Pam Ferris dans le rôle du terrifiant Tronchatoro, jetant les enfants en l’air et obligeant les autres à manger un gâteau entier devant toute l’école.

La version des années 90 est chaleureuse, quelque peu sombre, intelligente et amusante, un classique qui continue de marquer les enfants des nouvelles générations et qui a définitivement une place dans la liste des meilleurs films pour enfants de tous les temps.

C’est ainsi que nous passons à 2021 et Mathilde C’est toujours l’une des histoires les plus populaires, et c’est pourquoi Netflix prépare maintenant un nouveau film avec lequel il cherche à amener Rald Dahl et son héroïne charismatique au streaming.

Il convient de mentionner que cela peut être une très bonne chose ou un désastre complet, cependant, Netflix va essayer et a déjà quelques acteurs en tête.

Matilda sera un remake frais et imaginatif de la comédie musicale primée Matilda, mettant en vedette de jeunes nouveaux venus talentueux aux côtés de stars établies », a déclaré le réalisateur Matthe Warchus, qui a également dirigé la comédie musicale à succès Tony et Olivier de Broadway.

“J’ai hâte de présenter cette histoire bien-aimée et puissante à une nouvelle génération de fans à travers le monde”, a-t-il ajouté.

Comme nous l’avons mentionné précédemment, selon The Hollywood Reporter, le film comportera une musique originale, mais il ressemblera pleinement à l’histoire de Roald Dahl que nous connaissons tous déjà.

Il est à noter que les personnages des parents, du frère et des amis de Matilda sont toujours portés disparus, nous devrons donc attendre un peu plus longtemps pour connaître le casting complet et pouvoir le comparer avec le casting original qui était la raison pour laquelle le film 1996 était si important à l’époque.

