Forbes a publié les noms des acteurs les mieux payés au monde

Dwayne Johnson revient à la première place de la liste Forbes des acteurs les mieux payés avec 87,5 millions de dollars

La deuxième position du podium est pour Ryan Reynolds, l’actuelle star de Netflix avec 71,5 millions de dollars

Mark Wahlberg se classe troisième parmi les acteurs les mieux payés au monde, avec un montant de 58 millions de dollars

Le retour de Ben Affleck le grand écran l’a placé en quatrième position en termes de mieux payé, avec 55 millions de dollars. The Way Back et The Last Thing He Wanted de Netflix sont les films qui ont ramené l’acteur californien parmi les mieux payés.

La cinquième position, avec 54 millions de dollars, est pour l’acteur vin Diesel

Akshay Kumar est la seule star de Bollywood à figurer sur la liste avec 48,5 millions de dollars

En position six est Lin-Manuel Miranda avec 45,5 millions USD. C’est sur la liste parce que Disney a acquis les droits du film sur la production originale de la pièce de théâtre de L “Hamilton”.

Will Smith est en septième position du classement avec 44,5 millions de dollars

Adam Sandler avec 42 millions de dollars. Il a signé un accord avec Netflix pour créer quatre autres films pour la plate-forme après que son film Murder Mystery soit devenu l’un des films les plus populaires de tous les temps.

Jackie Chan avec 40 millions de dollars. La star des arts martiaux est plus active que jamais, réalisant cinq films l’année dernière. Complétez vos revenus cinématographiques avec des millions de contrats d’approbation et de licences

