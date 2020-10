Le magazine Forbes a publié une liste des dix actrices les mieux payées au monde

Sofia Vergara, de Modern Family, est à nouveau en tête du classement des actrices les mieux payées au monde avec 43 millions de dollars

Le vétéran d’Hollywood Angelina Jolie avec 35 millions de dollars

La belle Gal Gadot troisième sur la liste avec 31 millions de dollars

Le suivant sur la liste est Melissa McCarthy, que beaucoup connaissent pour sa participation à Mike et Molly, elle a réalisé un chiffre d’affaires de 25 millions de dollars

La star hollywoodienne Meryl Streep, qui a gagné 24 millions de dollars pour jouer dans la comédie de 2019 Let Them All Talk et The Prom and Little Women.

Emily émoussé se classe sixième sur la liste, avec 22,5 millions de dollars

La suit de très près Nicole Kidman avec 22 millions de dollars

En position numéro huit est Ellen Pompéo, de Grey’s Anatomy, l’une des séries qui a le mieux contourné la pandémie

Puis il trouve Elisabeth mousse, avec un chiffre d’affaires de 16 millions de dollars

Avec 15,5 millions de dollars, Viola Davis première entrée dans la liste des 10 actrices les mieux payées d’Hollywood