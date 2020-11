Le cinéma, en plus d’être un art très complet avec la possibilité certaine de nous satisfaire beaucoup, est une belle affaire. Pour cette raison, l’industrie investit tant de millions de dollars et d’euros dans la réalisation de longs métrages et de séries télévisées et dans ses campagnes publicitaires, et des classements au box-office sont établis dans le monde entier. Et, grâce à eux, nous pouvons savoir qui ils sont réalisateurs dont les films ont amené plus de téléspectateurs désireux de s’asseoir pour profiter du spectacle dans les salles de projection commerciales. La plupart, en effet, viennent d’Hollywood.

Pour le plus de 10,5 milliards de dollars obtenu avec les trente-six films auxquels il a participé en tant que réalisateur, Steven Spielberg est le numéro un, et Jurassic Park (1993), ET, l’extraterrestre (1982) et Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal (2008), ses trois œuvres les plus rentables. En deuxième lieu, nous avons les frères Joe et Anthony Russo plus que 6,8 milliards est entré et Avengers: Endgame (2019), Infinity War (2018) et Captain America: Civil War (2016) comme leurs films les plus rentables parmi les sept qu’ils ont réalisés.

Gage Skidmore | Flikr

Ils sont suivis de plus de 6,5 milliards remporté par quatorze des Peter Jackson, avec Le Seigneur des anneaux: Le retour du roi (2003), Le Hobbit: Un voyage inattendu (2012) et La désolation de Smaug (2013) comme les plus bénéfiques, gracieuseté de JRR Tolkien. Après et avec plus de 6,4 milliards, points forts Michael Bay et ses quinze films, dont Transformers: The Dark Side of the Moon (2011), Age of Extinction (2014) et Revenge of the Fallen (2009) sont les plus réussis, tous trois issus de la même saga. Et le plus que 6,2 milliards de James Cameron avec quatorze longs métrages, et Avatar (2009), Titanic (1997) et Terminator 2: Last Judgment (1991) sur le montant de son argent empoché.

Le plus de 5,9 milliards que les huit films de David Yates ont collecté, ils le placent ensuite, avec Harry Potter et les reliques de la mort, partie 2 (2011), partie 1 (2010) et L’Ordre du phénix (2007) comme leur plus gros gain, tous trois sur le célèbre magicien britannique . A une certaine distance sont les plus de 4,9 milliards des douze films de Christopher Nolan, parmi lesquels se distinguent The Dark Knight: The Legend Reborn (2012), le précédent épisode de sa trilogie (2008) et Origin (2010). Et le plus que 4,6 milliards des six longueurs de JJ Abrams Il est placé ensuite, avec Star Wars: The Force Awakens (2015), The Rise of Skywalker (2019) et Star Trek: Into Darkness (2013) comme sa triade majeure.

Gage Skidmore | Flikr

Les dix-neuf films de Tim Burton ont réalisé plus de 4,4 milliards, et Alice au pays des merveilles (2010), Charlie et la chocolaterie (2005) et Batman (1989) sont ceux qui ont rapporté les triomphes les plus significatifs dans les théâtres. Les vingt-deux de Robert Zemeckis, d’autre part, ils ont acquis plus de 4,3 milliards, et Forrest Gump (1994), Castaway (2000) et Back to the Future (1985) sont à l’avant-garde des pâtes à l’oie. Et le neuf de Jon Favreau Ils sont environ avec un peu plus de 4,3 milliards, et Le Roi Lion (2019), Le Livre de la Jungle (2016) et Iron Man 2 (2010) grimpent sur leur propre podium.

Tout comme les trente-trois de Ron Howard, qui a attiré plus de monde dans les théâtres du monde entier avec The Da Vinci Code (2006), Angels and Demons (2009), deux de ceux mettant en vedette le professeur Robert Langdon (Tom Hanks), et Han Solo: A Story d’après Star Wars (2018). Les vingt-neuf auxquels il est crédité Ridley Scott dépasser le 4,2 milliards, avec Mars (2015), Gladiator (2000) et Prometheus (2012) comme les plus prospères. Et les seize de Chris Columbus ont atteint plus de 4 milliards de collection, principalement grâce à Harry Potter et la pierre philosophale (2001), La caméra secrète (2002) et Seul dans la maison (1990).

Gage Skidmore | Flikr

Plus de 3,9 milliards l’industrie les doit aux quinze films de Roland Emmerich, en particulier par Independence Day (1996), 2012 (2009) et El día de Mañana (2004); plus de 3,7 milliards, à dix heures Bryan Singer, qui a fait son entrée au box-office, notamment avec Bohemian Rhapsody (2018), X-Men: Days of Future Past (2014) et Apocalypse (2016); quelque chose de moins, à quatre heures Pierre Coffin, dont les meilleures expositions commencent avec Minions (2015), Gru, mon méchant préféré 3 (2017), tous deux co-dirigés par Kyle Balda, et la partie avant ce dernier (2013); et Gru, mon méchant préféré (2010) est celui qui suivrait, bien sûr.

James Cameron, Christopher Nolan, Tim Burton, Robert Zemeckis, Ridley Scott, Bryan Singer ou Gore Verbinski sont d’autres des réalisateurs les plus rentables de l’histoire

Les onze longs métrages de Gore Verbinski ils ont amassé plus de 3,6 milliards, en grande partie grâce au capitaine Jack Sparrow (Johnny Depp) et à son équipage dans Pirates des Caraïbes: Dead Man’s Chest (2006), At World’s End (2007) et The Curse of the Black Pearl (2003). Et quelques millions d’yeux de moins mais plus de la même somme, le neuf de James Wan, le vingtième réalisateur le plus rentable de l’histoire, qui a été couronné dans les salles avec Fast and Furious 7 (2015), Aquaman (2018) et The Warren File: The Conjuring (2013), malgré le fait que sa suite, The Case Endfield (2016), méritait un plus grand prestige et ne s’est pas imposé bien qu’il soit resté proche.

