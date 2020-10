Ce sont les acteurs qui joueront BTS dans la série YOUTH | Réforme

Regroupement Bts Il a décidé d’aller un peu plus que la musique et fera son propre drame qui s’inspirera de son univers musical et les principaux acteurs ont déjà été révélés donc on se rapproche d’en savoir un peu plus sur eux à l’écran.

Le groupe de K-pop le plus célèbre, BTS continue avec les préparatifs de leurs nouvelles sorties, des nouveaux produits, leur retour avec leur album “BE”, à leur propre K-Drama.

L’ARMÉE pourra connaître une nouvelle histoire au sein de l’univers de BtsCependant, les garçons n’agiront pas dans la série, mais seront joués par de jeunes acteurs qui joueront dans des personnages pleins de drame.

À travers diverses pages coréennes, le casting principal de “JEUNESSE», La série coréenne de BTS, dont la première est prévue début 2012.

Ce drame K-pop cherche à renforcer la valeur de l’amitié et de l’amour de soi, car les vies fictives de V, Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin et Jungkook seront remplies de drames et de moments difficiles.

Comme nous l’avons mentionné, les sept gars qui joueront “JEUNESSE“Ils ont déjà été confirmés, certains ne font que commencer leur carrière et d’autres ont déjà une courte histoire dans les drames coréens.

Selon les premiers rapports, la production ne reposait pas seulement sur leur audition, mais aussi sur l’alchimie entre chacun pour pouvoir interpréter les idoles du moment dans tout leur charme.

Passons maintenant aux protagonistes, l’acteur qui jouera le membre le plus âgé de Bangtan est Seo Ji Hoon, et jouera Jin, dont le personnage est un garçon qui vit sous l’ombre de son père et n’ose pas exprimer ses propres émotions cependant, tout change lorsqu’il rencontre les autres membres du groupe.

Noh Jing Hyun sera Suga, un personnage au passé sombre qui fait de lui la victime de rumeurs sur le fait d’être un assassin, il se réfugie toujours en jouant du piano, cependant, tout changera quand il rencontrera Jungkook.

Le Golden Maknae sera joué par Jeon Ji Seo, son histoire dans le drame sera celle de quelqu’un qui ne sait pas ce qu’est le bonheur et se demande constamment le but de la vie et d’être en vie.

Seo Yung jouera RM, un garçon qui se concentre sur le fait d’être le meilleur de sa classe, a plusieurs emplois à temps partiel, mais veut vivre une vie normale, ce qu’il ne peut bien sûr pas parce qu’il est maintenant une superstar.

J-Hope sera personnifié par Ahn Ji Ho, dans l’histoire, il sera abandonné dans un parc d’attractions, cependant, malgré cela, c’est quelqu’un qui reste positif dans la vie.

Kim Yoon Woo jouera le rôle de Jimin, quelqu’un qui a souffert tout au long de sa jeunesse et qui a causé des traumatismes et qui a du mal à avoir sa propre personne et son identité.

Enfin, V sera joué par Jung Woo, qui vit malheureusement avec son père alcoolique et dont la mère les a abandonnés.

Heureusement, les sept personnes qui semblaient ordinaires se rencontreront et changeront leur vie pour toujours.

Il est à noter que le regroupement des Bts Il se prépare également pour son retour avec «BE» et apparemment les premiers spoilers ont déjà été divulgués sur les réseaux sociaux.

Bangtan Sonyeondan s’est formé à Séoul en 2010 et a fait ses débuts le 13 juin 2013, sous la compagnie Big Hit Entertainment, avec la chanson “No More Dream”, incluse dans leur premier single “2 Cool 4 Skool”.

Bien qu’ils aient été créés dans un style principalement hip hop, leur répertoire musical a évolué pour inclure une grande variété de genres et ils sont maintenant l’un des groupes coréens les plus acclamés et les plus célèbres de la dernière décennie.

