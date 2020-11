Les American Music Awards ont été diffusés en direct dimanche soir et certains des plus grands noms de la musique en Amérique ont remporté des prix.

Taraji P. Henson a présenté la cérémonie depuis le Microsoft Theatre de Los Angeles et, avec les protocoles covid-19 en place, le spectacle a eu plusieurs performances en direct, des présentateurs en personne et même un petit public.

The Weeknd et Roddy Ricch ont dominé l’événement avec huit nominations chacun. Justin Bieber et Shawn Mendes ont ouvert le spectacle avec leur nouveau single, “Monster”. Bieber a également interprété deux de ses singles à succès, “Lonely” et “Holy”.

Katy Perry est montée sur scène pour la première fois depuis qu’elle est devenue mère et a chanté “Only Love” avec Darius Rucker. Megan Thee Stallion a également réalisé une performance exceptionnelle.

Première catégorie latine aux American Music Awards

Doja Cat a remporté le prix du nouvel artiste de l’année et Becky G a remporté le prix de l’artiste latin préféré, une nouvelle catégorie aux American Music Awards.

Le premier prix de la soirée, Artiste de l’année, est allé à Taylor Swift. La chanteuse a déclaré qu’elle n’avait pas pu accepter le prix en personne car elle était occupée à réenregistrer son catalogue de musique ancienne, qui a été récemment vendu. Swift a également remporté le prix du clip vidéo de l’année et de l’artiste pop féminine. Il détient le record du plus grand nombre de récompenses AMA pour un seul artiste, avec 32.

Vous trouverez ci-dessous la liste complète des nominés et des gagnants pour chaque catégorie.

ARTISTE DE L’ANNÉE

Justin Bieber

Post malone

Roddy Ricch

Taylor Swift * GAGNANT

Le weekend

NOUVEL ARTISTE DE L’ANNÉE

Lewis Capaldi

Doja Cat * GAGNANT

DaBaby

Lil bébé

Roddy Ricch

Megan Thee étalon

COLLABORATION DE L’ANNÉE

Cardi B avec Megan Thee Stallion, “WAP”

DaBaby avec Roddy Ricch, “Rockstar”

Dan + Shay avec Justin Bieber, “10,000 Hours” * GAGNANT

Lady Gaga et Ariana Grande, «Rain On Me» Megan Thee Stallion avec Beyoncé, «Savage Remix»

ARTISTE SOCIAL PRÉFÉRÉ

VAINQUEUR BTS *

Billie Eilish

EXO

Ariana Grande

NCT 127

VIDÉO MUSIQUE PRÉFÉRÉE

Doja Cat, »Dites-le»

Futur ft. Drake, “La vie est belle”

Lady Gaga et Ariana Grande, “Rain On Me”

Taylor Swift, “Cardigan” * GAGNANT

The Weeknd, “Blinding Lights”

ARTISTE MASCULIN PRÉFÉRÉ – POP / ROCK

Justin Bieber

Post malone

Le weekend

ARTISTE FÉMININE PRÉFÉRÉE – POP / ROCK

Dua Lipa

Lady Gaga

Taylor Swift * GAGNANT

DUO OU GROUPE PRÉFÉRÉ – POP / ROCK

VAINQUEUR BTS *

Hermanos Jonas

Marron 5

ALBUM PRÉFÉRÉ – POP / ROCK

Harry Styles, “Fine Line”

Taylor Swift, “Folklore”

The Weeknd, »Après les heures»

CHANSON PRÉFÉRÉE – POP / ROCK

Lewis Capaldi, »Quelqu’un que vous aimiez»

Dua Lipa, «Ne commencez pas maintenant» * GAGNANT

Post Malone, »Cercles»

Roddy Ricch, »La Boîte»

The Weeknd, “Blinding Lights”

ARTISTE MASCULIN PRÉFÉRÉ – PAYS

Kane Brown * GAGNANT

Peignes de Luke

Morgan Wallen

ARTISTE FÉMININE PRÉFÉRÉE – PAYS

Gabby Barrett

Miranda Lambert

Maren Morris

DUO OU GROUPE PRÉFÉRÉ – PAYS

Dan + Shay

Florida Georgia Line

Ancien dominion

ALBUM PRÉFÉRÉ – PAYS

Luke Combs, “Ce que vous voyez est ce que vous obtenez”

Blake Shelton, “Complètement chargé: le pays de Dieu” * GAGNANT

Morgan Wallen, “Si je me connais”

CHANSON PRÉFÉRÉE – COUNTRY

Dan + Shay avec Justin Bieber, “10,000 Hours” * GAGNANT

Maren Morris, «Les os»

Blake Shelton (Duo avec Gwen Stefani), “Nobody But You”

ARTISTE MASCULIN PRÉFÉRÉ – RAP / HIP-HOP

DaBaby

Juice WRLD * GAGNANT

Roddy Ricch

ARTISTE FÉMININE PRÉFÉRÉE – RAP / HIP-HOP

Cardi B

Nicki Minaj * GAGNANT

Megan Thee étalon

ALBUM PRÉFÉRÉ – RAP / HIP-HOP

Lil bébé, “mon tour” d

Lil Uzi Vert, “Atake éternel”

Roddy Ricch, “Veuillez m’excuser d’être antisocial” * GAGNANT

CHANSON PRÉFÉRÉE – RAP / HIP-HOP

Cardi B avec Megan Thee Stallion, “WAP” * GAGNANTE

DaBaby avec Roddy Ricch, “Rockstar”

Roddy Ricch «La boîte»

ARTISTE MASCULIN PRÉFÉRÉ – SOUL / R & B

Chris Brown

John legend

The Weeknd * GAGNANT

ARTISTE FÉMININE PRÉFÉRÉE – SOUL / R & B

Jhene aiko

Doja Cat * GAGNANT

Marcheur d’été

ALBUM PRÉFÉRÉ – SOUL / R & B

Doja Cat, “Hot Pink”

Summer Walker, «Over It»

The Weeknd, “After Hours” * GAGNANT

CHANSON PRÉFÉRÉE – SOUL / R & B

Chris Brown avec Drake, “No Guidance”

Summer Walker, “Jouer à des jeux”

The Weeknd, “Heartless” * GAGNANT

ARTISTE MASCULIN PRÉFÉRÉ – LATINO

Bad Bunny * GAGNANT

J. Balvin

Ozuna

ARTISTE FÉMININE PRÉFÉRÉE – LATINO

Becky G * GAGNANTE

KAROL G

Rosalia

ALBUM FAVORI – LATINO

Anuel AA, «Emmanuel»

Bad Bunny, «Ceux qui n’allaient pas partir»

Bad Bunny, «YHLQMDLG» * GAGNANT

CHANSON PRÉFÉRÉE – LATINA

Bad Bunny, «Va-t’en»

Black Eyed Peas XJ Balvin, «RITMO (Bad Boys For Life)»

KAROL G & Nicki Minaj, “Tusa” * GAGNANT

ARTISTE PRÉFÉRÉ – ROCK ALTERNATIF

Billie Eilish

apprivoiser Impala

Vingt et un pilotes * GAGNANT

ARTISTE PRÉFÉRÉ – ADULTE CONTEMPORAIN

Lewis Capaldi

Jonas Brothers * GAGNANT

Marron 5

ARTISTE PRÉFÉRÉ – INSPIRATION CONTEMPORAINE

Lauren Daigle * GAGNANTE

Par King & Country

Kanye ouest

ARTISTE PRÉFÉRÉ – ÉLECTRONIQUE (EDM)

Kygo

Lady Gaga * GAGNANTE

Marshmello

BANDE-SON PRÉFÉRÉE

“Birds of Prey: The Album” * GAGNANT

“Frozen II”

“Trolls: World Tour”