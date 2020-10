Microsoft dévoile une «sélection» de jeux Xbox Series X nouveaux et inter-générations qui seront disponibles au lancement avec des optimisations pour les consoles Series X et Series S. Bien que la société ne révèle pas exactement ce qui sera optimisé dans chaque titre, nous devrions nous attendre à voir un mélange d’améliorations, notamment de meilleurs temps de chargement et des fréquences d’images plus élevées.

Fortnite est le plus grand titre tiers de la liste, mais Epic Games n’a pas détaillé exactement les améliorations qu’il apporte au jeu pour la Xbox Series X ou la PS5. Destiny 2: Beyond Light est absent de la liste de Microsoft, malgré la promesse de Bungie de passer à 60 ips avec les consoles de nouvelle génération. Microsoft dit que cette liste n’est qu’une «sélection», il se peut donc que Bungie ne soit tout simplement pas prêt à s’engager pour un lancement le 10 novembre (le même jour que le lancement de Beyond Light), ou que le correctif arrive plus tard.

DIRT 5 inclura un mode 120 Hz, permettant au jeu de fonctionner jusqu’à 120 ips sur la Xbox Series X. Microsoft a également optimisé Gears 5 avec des temps de chargement améliorés, une qualité d’image 4K HDR Ultra, une prise en charge de taux de rafraîchissement variable et une prise en charge jusqu’à 120 ips. en mode versus multijoueur.

Tous les titres de la liste, dans leur intégralité ci-dessous, seront disponibles avec des améliorations pour la Xbox Series X et la Series S le 10 novembre. Les deux consoles prendront également en charge des milliers de jeux rétrocompatibles existants.

Assassin’s Creed Valhalla (Smart Delivery) Borderlands 3 (Smart Delivery) Bright Memory 1.0 (Smart Delivery) Cuisine Royale (Smart Delivery) Dead by Daylight (Xbox Game Pass + Smart Delivery) Devil May Cry 5 Special Edition DIRT 5 (Smart Delivery) Enlisted Evergate The Falconeer (Smart Delivery) Fortnite Forza Horizon 4 (Xbox Game Pass + Smart Delivery) Gears 5 (Xbox Game Pass + Smart Delivery) Gears Tactics (Xbox Game Pass + Smart Delivery) Grounded (Xbox Game Pass + Smart Delivery) King Oddball Maneater (Smart Delivery) Manifold Garden (Smart Delivery) NBA 2K21 Observer: System Redux Ori and the Will of the Wisps (Xbox Game Pass + Smart Delivery) Planet Coaster (Smart Delivery) Tetris Effect: Connecté (Xbox Game Pass + Smart Delivery) The Touryst (Xbox Game Pass + Smart Delivery) War Thunder (Smart Delivery) Warhammer: Chaosbane Slayer Edition Watch Dogs: Legion (Smart Delivery) WRC 9 FIA World Rally Championship (Smart Delivery) Yakuza: Like a Dragon (Smart Delivery) Oui, Votre Grac e (Livraison intelligente)