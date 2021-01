H

alf un million de personnes se sont officiellement inscrites à Veganuary cette année, dont 125 000 au Royaume-Uni. Le nombre réel est probablement un peu plus élevé, car beaucoup choisissent de relever le défi de 31 jours sans s’inscrire.

Le véganisme – adopter un mode de vie sans produits d’origine animale ou animale – existe depuis des décennies. La Vegan Society du Royaume-Uni a été créée en 1944 comme un pas en avant du végétarisme, un concept lui-même qui remonte aux anciennes civilisations indienne et grecque. Si vous êtes végétalien, tout ce qui vient ou est un produit animal est éliminé; miel, beurre, cuir, laine, œufs, etc.

Dans les années précédentes, s’en tenir au véganisme était assez difficile car de nombreux produits étiquetés végétariens contenaient des traces de sous-produits animaux. Mais alors que le style de vie est passé de la périphérie au centre de la scène, de plus en plus de marques et de services mettent les offres respectueuses des végétaliens à l’honneur.

Cela n’a pas échappé à l’attention des épiciers du pays. Avec un œil attentif à l’évolution de nos habitudes alimentaires, des sociétés comme Tesco, ASDA, Sainsbury’s, M&S et bien d’autres ont lancé des ingrédients et des plats à base de plantes dans le but d’obtenir une part de la tarte végétalienne, avec des ventes au détail de produits végétariens et végétaliens. devrait atteindre 658 millions de livres sterling en 2021 selon Mintel.

Plus de concurrence signifie plus de choix, et il existe maintenant une gamme éblouissante de collations appétissantes et de plats cuisinés pour les végétaliens. Mais comment s’empilent-ils? L’équipe ES Best a pris les gammes végétaliennes des meilleurs supermarchés du Royaume-Uni pour les tester.

Des plats réconfortants, de la cuisine mondiale et des imitations sans cruauté de plats à base de viande, nous avons essayé les derniers plats végétaliens. Voyez ce que nous avons pensé ci-dessous.

Cuisine végétale M&S

En lice pour l’attention des végétaliens et des v-curieux, j’ai essayé M&S Plant Kitchen à quelques reprises dans le passé et j’ai été très agréablement surpris par les résultats; par exemple, les pops de chou-fleur au poulet de buffle sont délicieux et parfaits grâce à votre dernier coffret.

Cette année, ils ont augmenté la mise avec une gamme élargie de Plant Kitchen. Il comprend des ingrédients de base pour préparer des repas, comme des lanières de poulet frites du sud et des gâteaux sans poisson, ainsi que des dîners complets comme le poulet aigre-doux. Alors que les lanières de poulet, à base de protéines de pois, pouvaient aller de pair avec les meilleures odeurs du colonel, dans la bouche, elles semblaient un peu visqueuses et la pâte glissait. Il n’a pas non plus déchiré de la même manière que la vraie volaille.

Le Sweet and Sour, en revanche, était un triomphe. Il est accompagné de riz frit aux œufs (à base de tofu mariné) et de sa sauce homonyme. Certes, la marinade acidulée fait l’essentiel du travail, mais la pâte dorée plus fine enveloppant le poulet et les dimensions de la bouchée signifiait qu’elle avait plus le goût de la vraie chose.

Une imitation digne et satisfaisante que je n’hésiterais pas à ajouter à mon panier dans ma prochaine boutique – Abha Shah.

Les pionniers de l’usine de Sainsbury

Couvrant un mélange des plats les plus appréciés du pays (comme les currys indiens, la tarte cottage et les boulettes de viande spaghetti) ainsi que des ingrédients de base, des collations et bien plus encore, la gamme végétalienne de Sainsbury – nommée Plant Pioneers – est une gamme généreuse de 46 produits.

Malheureusement, il y a juste certaines choses qu’il vaut mieux laisser aux experts – la pizza au pepperoni, par exemple, n’avait pas l’air appétissante dans l’emballage et ne s’est pas améliorée après un passage au four. Je blâme les tranches d’imitation de fromage et de viande végétaliennes extrêmement rares; le manque de graisse et d’huile signifie qu’ils ont séché sur la base et étaient dépourvus de saveur.

Cependant, pour un confort hivernal classique, les lasagnes végétaliennes sans viande Plant Pioneers se sont beaucoup mieux comportées. Un repas copieux, la sauce était richement parfumée et la garniture de chapelure de persil m’a presque fait oublier le manque de fromage bouillonnant qui est normalement mon point culminant du plat. Presque, mais pas tout à fait. Remplacerait-il l’achat régulier d’un plat traditionnel de lasagnes? Peut-être que si je m’engageais à une journée végétalienne une fois par semaine, mais ce repas n’était pas assez fort pour me convaincre seul – Abha Shah.

Waitrose

En tant que véritable carnivore, j’avoue que je ne me suis jamais aventuré dans le monde des alternatives à base de plantes, donc cette sélection de Waitrose a été ma première incursion et j’ai été agréablement surprise. Mon introduction a commencé avec les Wellingtons aux lentilles et épinards Easy Cook et, comme il est dit sur l’étain, cela n’aurait pas pu être plus facile à cuisiner. Vous le mettez simplement au four et c’est fait en 35 minutes. Il y en a deux inclus – un par portion – et cela suffit certainement avec du riz. La pâte est délicieuse avec juste la bonne quantité d’émiettement et la garniture ne doit pas être reniflée non plus. La combinaison de lentilles, d’épinards, de champignons et surtout pour nous, les oignons, a été une vraie victoire.

Je ne suis pas sûr de pouvoir dire la même chose pour le chou-fleur tandoori à la sauce Tikka. Je dois avouer que je ne suis pas un grand fan de chou-fleur dans le meilleur des cas et que le tandoori – bien qu’un goût agréable – n’était pas assez généreux à mes yeux pour masquer la saveur écrasante. L’oignon rouge rôti et le poivron vert étaient cependant un excellent accompagnement.

Avant d’essayer les goujons croustillants sans poisson, j’étais sceptique pour dire le moins. Les portions sont généreuses car il y a environ quatre goujons par personne qui, accompagnés de chips ou de riz, vous laisseront satisfait. Les avantages; la couche de chapelure croustillante, l’aspect réaliste de l’intérieur et le goût herbacé. Les inconvénients; n’est pas tout à fait à la hauteur de la réalité.

Dernier point, mais non des moindres, les Seitan Koftas épicés végétaliens qui seront désormais disponibles dans ma boutique hebdomadaire. Bien qu’ils aient une texture légèrement spongieuse, ils portent une forte dose de saveur qui m’a laissé faim pour plus. Accompagnez le houmous dans un enveloppement et vous avez un déjeuner facile à gagner. Mon seul reproche? La taille des portions sur la boîte suggérait qu’elles étaient pour deux, mais j’ai mangé tout le contenu. Seul. En une fois. Ne vous méprenez pas, j’étais très complet mais je ne suis pas fan de l’implication – Ellie Davis.

ASDA

Arrêtez la presse. Nous avons trouvé le plat végétalien ultime et vous voudrez remplir votre congélateur. Le poulet Kiev à base de plantes d’ASDA est la solution la plus simple lorsque la question du dîner se pose. C’est si facile, il suffit de mettre au four pendant jusqu’à 25 minutes et le tour est joué, un délicieux souper croustillant sans chichi. Le centre convient à l’ail avec un combo herbacé. La plus grosse surprise de toutes? L’alternative au poulet alias la protéine de pois qui n’est pas si différente en apparence et a une bonne texture. La couleur est légèrement différente mais c’est quand même une super dupe. Bravo, ASDA, bravo.

Ailleurs dans la gamme, les goujons de poulet frit du sud à base de plantes feront l’affaire pour les repas scolaires ou de travail avec une alternative à la viande croustillante et poivrée que toute la famille appréciera. Les saucisses et purée végétales sans viande devraient également être sur votre radar. C’est une bouffe de pub avec une touche végétalienne très bien faite et disponible en un peu plus de quelques minutes au micro-ondes. La purée est savoureuse – un mélange de pommes de terre et de chou-fleur – et a le goût de n’importe quel pub classique. Les saucisses sont en fait fabriquées à partir de champignons, ce qui semble inhabituel mais fonctionne en fait et a la même consistance que la vraie chose que vous avez connue et aimée autrefois.

Les accessoires vont également aux Rashers de style bacon sans viande, le remplacement ultime pour le bacon et l’itération la plus réaliste que j’ai même vue ou ressentie. Il a vraiment le goût du bacon même s’il est fait de protéines de blé. Ajoutez à un butty pour une victoire de petit-déjeuner à toute épreuve – Ellie Davis.

Tesco Wicked Kitchen

Étant donné que je devais tout sauf me frayer un chemin vers l’avant de l’étagère végétalienne de mon Tesco local, j’avais de grands espoirs pour les repas à base de plantes clairement très demandés du supermarché.

En tant que carnivore engagé, ce n’est généralement pas une allée dans laquelle je me trouverais, mais dès que mes yeux affamés ont aperçu le pudding au caramel collant, les enchiladas Big Bros et les raviolis aux épinards et à l’ail sauvage, j’étais à moitié vendu.

Heureusement, le test de goût a été à la hauteur de mes attentes – je n’aurais eu aucune idée qu’ils étaient sans viande et sans produits laitiers. Les enchiladas débordaient de haricots et de riz épicés à la mexicaine, de patates douces rôties et d’une salsa aux tomates sucrée et épicée; le caramel collant était une éponge délicieusement moelleuse avec une sauce gluante au goût original de Werther; et les raviolis étaient aussi bons, sinon meilleurs, que tout autre non végétalien que j’ai essayé.

J’ai été agréablement surpris – tout comme mon ventre – des offres à base de plantes de Tesco et j’achèterais absolument à nouveau (ce n’est pas un mince exploit, étant donné mon amour pour les produits laitiers et la viande).

LIDL Vemondo

Dans mon esprit, un impressionnant plat prêt végétalien devrait prendre la forme d’un plat traditionnellement laitier et viande afin de réitérer le développement du royaume végétal. J’ai donc été moins qu’impressionné lorsqu’un risotto aux champignons et une tarte aux lentilles, gracieuseté de LIDL, s’est présenté à ma porte – deux plats qui sont, du moins dans mon esprit, végétariens de toute façon.

Le risotto aux champignons ressemblait malheureusement à un lot d’excréments plutôt peu appétissant (qui contenait 26% de notre apport quotidien recommandé en sel, pas moins) et avait un goût assez similaire, tandis que la tarte aux lentilles n’était que légèrement plus comestible.

J’adore LIDL et j’y fais ma boutique hebdomadaire chaque semaine, mais aucune de ces options végétaliennes ne m’a vendu la gamme et, contrairement à Tesco, je vais dévier de l’allée des plats préparés végétaliens de LIDL comme le coronavirus – Naomi May.

Verdict

De toutes les gammes que nous avons essayées, M & S’s Plant Kitchen a obtenu les meilleurs résultats pour les ingrédients de remplacement végétaliens, la saveur et l’inventivité. Idéal pour les repas de tous les jours, ainsi que pour les assiettes de fête et les friandises spéciales, la gamme devrait faire partie de la liste des achats alimentaires de tous les végétaliens. Trouvez votre magasin le plus proche ici.

