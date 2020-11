P

peut-être que vous vous êtes contenté d’un son moyen et minuscule ces dernières années.

Ou peut-être avez-vous refusé de succomber à des folies sur une paire de beautés sans fil.

Quel que soit le camp dans lequel vous résidez, le moment est venu – Black Friday – de faire le changement et d’investir dans une paire des meilleurs écouteurs sans fil du marché: les AirPods d’Apple.

en relation

En effet, lorsque Apple a publié ses premiers AirPod à la fin de 2016, les minuscules écouteurs sans fil blancs ont été ridiculisés par de nombreux acteurs de l’industrie technologique, mais maintenant – quatre mises à niveau plus tard – ils sont respectés comme un titan de l’industrie des casques sans fil. À tel point en fait, que le Standard a défendu les petits boutons blancs dans notre examen de leur version 2019. Le consensus? Que les nouveaux AirPod Pro soient plus ajustés (éliminant toute peur que les écouteurs rebondissent hors de votre oreille), plus immersifs – en raison de leur fonction de réduction du bruit, et ont un temps de lecture implacable de cinq heures (parfait pour une fois que le voyage commence Encore une fois.) Apple est même allée effrontément jusqu’à affirmer que les AirPod sont les écouteurs les plus populaires au monde.

Que vous optiez pour les modèles légèrement plus anciens, qui sont moins chers mais qui font toujours le travail, ou les mises à jour plus récentes qui annulent le bruit de fond et sont plus adaptées à votre oreille, il existe une multitude d’Apple AirPods à prix réduit. Vendredi. Qu’attendez-vous? Écoutez un son comme vous ne l’avez jamais entendu auparavant.

Apple AirPods avec étui de chargement (2e génération) – était: 159 £, maintenant: 124,49 £ Apple AirPods Pro – était: 219 £, maintenant: 199 £ Apple AirPods 2019 avec étui de chargement – était: 136,50 £, maintenant: 124,49 £ Apple AirPods avec étui de chargement sans fil (2e génération) – était: 169 £, maintenant: 157 £ Apple AirPods Pro – Suppression active du bruit – était: 249 £, maintenant: 199 £ Apple AirPods avec étui de chargement – était: 159 £, maintenant: 125 £ Apple AirPods Pro, Blanc – était: 246 £, maintenant: 195 £ Apple AirPods Pro avec étui de chargement sans fil – était: 249 £, maintenant: 199 £ Écouteurs sans fil Apple AirPods Pro blancs – était: 249 £, maintenant: 176,63 £ AirPods Apple 2017 avec étui de chargement – était: 159 £, maintenant: 143,99 £

Maintenant que vous avez emballé votre paire d’AirPod, pourquoi ne pas également vous offrir les autres offres Apple en ce Black Friday? De la gamme élégante d’iPhone 11s (nous avons l’œil sur le chiffre jaune) au MacBook Air en or rose sans effort, il y a une nécessité technologique à prix réduit pour tout le monde. Achetez-les ici.

en relation