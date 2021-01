Ce sont les meilleurs films Netflix, selon les critiques | Instagram

A cette occasion nous vous présenterons les 25 meilleurs films de Netflix Selon les critiques, mais vous ne les avez sûrement pas encore vus, alors prenez note et préparez votre pop-corn, car vous aurez envie de faire un grand marathon de cinéma.

Il ne fait aucun doute qu’aujourd’hui la vie ne serait pas la même sans les plateformes de streaming, notamment Netflix, car avant c’était un service de location de DVD qui vous venait par la poste, avec un catalogue en ligne qui n’était disponible que pour choisir ce que vous vouliez. à envoyer chez vous.

Plus tard, il est devenu un service de streaming, mais il gérait un catalogue de contenu produit par des tiers, qui augmentait de plus en plus.

À mesure que les revenus de la société augmentaient, Netflix augmentait également, de sorte que Netflix a été confronté à la décision difficile de perdre les droits de diffusion de nombreuses séries et films.

La solution était de commencer à développer leurs propres productions, et ainsi, d’avoir un contrôle total sur ce qu’ils peuvent montrer et depuis 2018, ils ont investi près de deux milliards de dollars.

C’est un chiffre énorme qui explique le niveau d’importance derrière la création de contenu suffisamment attractif pour que de plus en plus de personnes s’abonnent à la plateforme.

Cependant, derrière cette stratégie, il y a un problème, car il y a énormément de contenu à consommer, au point qu’il est extrêmement difficile de savoir tout ce qu’ils produisent.

En plus de cela, les recommandations de la plateforme de streaming sont faites grâce à un algorithme qui croit connaître nos goûts et c’est pourquoi nous manquons un bon nombre de films de Netflix qui sont en fait assez bons.

En fait, beaucoup d’entre eux ont été très bien accueillis par des critiques spécialisés, donc la vérité vaut la peine d’être examinée.

Voici les 25 films sur la plate-forme Netflix que vous n’avez peut-être pas vus, mais que les critiques spécialisés ont beaucoup aimé:

Roxanne Roxanne Nous la nuit Personne ne sait que je suis là Jusqu’aux os L’incroyable Jessica James Le côté obscur de la lune Rêves impériaux Je suis la jolie chose qui vit dans cette maison Je ne me sens plus à l’aise dans ce monde Hold the Dark Divine The Discovery Chasing Coral Cargo Burning Sands Le garçon qui a maîtrisé le vent Barry Alex Strangelove 6 Ballons Private Life Paddleton Tallulah His House Tramps Todo o Nada

En revanche, à plus d’une occasion, nous nous sommes perdus dans le catalogue de Netflix sans savoir quoi voir et surtout quand on n’a pas de plan préalable et qu’on se dirige vers la plateforme à la recherche d’une couverture ou d’un titre intéressant.

Eh bien, la société veut que nous oublions cette situation une fois pour toutes et lors de son rapport financier pour son quatrième trimestre fiscal, Netflix a confirmé qu’une nouvelle fonctionnalité fera bientôt ses débuts sur le service.

Ce sont des suggestions instantanées du menu de sélection de l’utilisateur, avec lesquelles le bouton “Play Something” apparaîtra juste en dessous du profil sélectionné.

Lorsque vous cliquez, il commencera à lire un film, une série ou un documentaire choisi par Netflix et bien sûr, la plate-forme s’appuiera sur un algorithme pour déterminer quel est le meilleur titre pour vous.

Il est important de mentionner que cette fonction a commencé sa phase de test depuis juillet 2020 et comme l’ont rapporté les utilisateurs qui ont eu l’occasion de la tester, depuis Netflix il n’a pas toujours lu le nouveau contenu ou à partir de zéro.

C’est-à-dire qu’il reprenait parfois des épisodes de séries qui n’étaient pas terminés ou des films qui avaient déjà été appréciés auparavant.